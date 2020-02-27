Указания относительно формации, жизни и служения диаконов
Документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации» публикуется Конференцией католических епископов латинского обряда России для должной подготовки аспирантов к постоянному диаконату. Он составлен в соответствии с учением Второго Ватиканского Собора, послесоборного Учительства Церкви, нормами канонического права, направлениями Катехизиса Католической Церкви, а также «Основных норм формации постоянных диаконов» Конгрегации католического образования и «Руководства для служения и жизни постоянных диаконов» Конгрегации по делам духовенства, а также с положениями Motu Proprio Omnium in mentem Бенедикта XVI.
Нормы документа должны соблюдаться во всех епархиях Католической Церкви латинского обряда в России, однако возможные специфические изменения должны определяться правящими епископами в форме собственных Регламентов. Указания, здесь содержащиеся, касаются постоянных диаконов секулярного духовенства, однако многие из них, учитывая необходимые изменения, имеют отношение к постоянным диаконам, принадлежащим к какому-то институту посвященной жизни или обществу апостольской жизни.
Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации
Конференция католических епископов России
Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2019. 136 с.
Серия "Documenta; 4"
ISBN: 978-5-905349-11-9
Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации - Оглавление
ВСТУПЛЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
- I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
- II. ФОРМАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ ДИАКОНОВ
- III. УЧАСТНИКИ ФОРМАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ДИАКОНОВ
- IV. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КАНДИДАТОВ В ПОСТОЯННЫЙ ДИАКОНАТ
- V. ПРОЦЕСС ФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ДИАКОНАТА
- VI. АСПЕКТЫ ФОРМАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ДИАКОНОВ
- VII. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИАКОНА
- VIII. СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНА
- IX. ДУХОВНОСТЬ ДИАКОНА
- X. ПОСТОЯННАЯ ФОРМАЦИЯ ДИАКОНОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации - Вступление
В 2017 г. в России впервые началась подготовка кандидатов в постоянные диаконы. Получив окончательное одобрение Конгрегации по делам духовенства (№ 2017 2115 от 30 мая 2017 г.), Конференция католических епископов России поручила Высшей духовной семинарии «Мария - Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге непосредственно заниматься работой с кандидатами в диаконы для наших приходов и общин. Несмотря на то, что прошло уже больше пятидесяти лет с того времени, когда Второй Ватиканский Собор восстановил институт постоянного диаконата, наша поместная Церковь познакомилась с ним относительно недавно. Кто такой диакон и какова его роль в Католической Церкви? Сущность диаконата - служение, не просто социальное служение, а служение по образу Христа, присутствующего особым образом в бедных, в нищих, всеми забытых людях. Поэтому для того, чтобы понять роль диакона в Церкви, необходимо обратить взгляд на Личность Иисуса Христа и на Его служение. Иисус говорит о Себе, что Он посреди нас как служащий (ср. Лк 22, 27) и что Он «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк 10, 45). Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что Иисус Христос, «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор 8, 9), давая ясно понять, что это «уничижение» (Фил 2, 7) и составляет Его служение. Поэтому понятно, что для того, чтобы осуществлять призвание к диаконскому служению подлинным образом, необходимо поистине вживаться в Иисуса Христа, Который пришел служить бедным, искать бедных, сопровождать человека в его нуждах и потребностях.
Диакон должен быть также «учителем», поскольку он провозглашает Слово Божие и предлагает его верующим, должен быть тем, кто освящает Народ Божий, поскольку преподает таинства, и быть «лидером» общины, поскольку он призван воодушевлять ее. Однако диакон не является «временно исполняющим обязанности» священника! В чем заключается особенность служения постоянных диаконов в наших общинах? В нашей Конференции епископов мы приняли решение, что постоянные диаконы должны быть женатыми. Каким образом соединяются таинство Брака и таинство Рукоположения, ведь диаконы, в том числе постоянные, для своего служения поставлены епископом через возложение рук? Как сочетаются супружество, семья и диаконат? В браке супруги становятся друг для друга реальным и действенным знаком присутствия Христа. Семейная жизнь отражает отношения между Христом и Церковью, дарование Христом Самого Себя Церкви. Поэтому семейная жизнь - это образ отношений между Христом, отдающим Свою жизнь, и Невестой, которая полностью отдает себя Жениху. Таинство Рукоположения в свою очередь продолжает и углубляет благодать, полученную диаконом в Крещении. Постоянный диаконат - это призвание, данное одному человеку (ведь диаконом становится муж, а не вся семья), - стать служителем общения Церкви.
В этом смысле женатый диакон в Церкви призывает всех к той диаконии, к такому служению, которым в Церкви призваны жить все. А своей жизнью в браке он призывает всех к единству Церкви, к единству разных харизм и призваний в едином Теле Церкви. В этом смысле брак - великая школа единства и церковного служения. И наши общины особенно нуждаются в том, чтобы возрастать в единстве, существующем во Христе как богатство разных даров и призваний, которые все служат росту единого Тела Христова. Важным измерением призвания постоянного диакона является также труд, работа. Чаще всего в наших условиях речь будет идти о светской работе, потому что только в очень редких случаях Церковь будет в состоянии принять диакона на работу. Все это необходимо рассматривать как возможность свидетельства в миру, как особую благодать, данную именно этому призванию. Диакон, как и всякий христианин, призван преображать сотворенную реальность согласно замыслу Творца. Кроме того, работа связывает диакона с окружающей его общественной средой в городе или районе, где он живет и работает. Постоянный диаконат является также драгоценным ресурсом для евангелизации и для общения ради устроения единого Тела Христова, Церкви. Единство общения верующих - это, прежде всего, дар благодати, полученной в Крещении и постоянно питаемой Евхаристией, осуществляющей единство во Христе. Христос связал общение, которым соединены в Нем Его ученики, с продолжением Своего присутствия в истории (ср. Ин 13, 35), которое осуществляется в том числе через диаконов. Присутствие постоянных диаконов в нашей поместной Церкви покажет в будущем, какие трудности и радости принесет это призвание. Выражаю надежду, что данный документ, являющийся нормативным для института постоянных диаконов в России, послужит более глубокому осознанию важности этого служения в Церкви и поможет постоянным диаконам в его осуществлении на благо всех верующих.
Москва, 13 мая 2019 г. Архиепископ Павел Пецци
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