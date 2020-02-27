Документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации» публикуется Конференцией католических епископов латинского обряда России для должной подготовки аспирантов к постоянному диаконату. Он составлен в соответствии с учением Второго Ватиканского Собора, послесоборного Учительства Церкви, нормами канонического права, направлениями Катехизиса Католической Церкви, а также «Основных норм формации постоянных диаконов» Конгрегации католического образования и «Руководства для служения и жизни постоянных диаконов» Конгрегации по делам духовенства, а также с положениями Motu Proprio Omnium in mentem Бенедикта XVI.

Нормы документа должны соблюдаться во всех епархиях Католической Церкви латинского обряда в России, однако возможные специфические изменения должны определяться правящими епископами в форме собственных Регламентов. Указания, здесь содержащиеся, касаются постоянных диаконов секулярного духовенства, однако многие из них, учитывая необходимые изменения, имеют отношение к постоянным диаконам, принадлежащим к какому-то институту посвященной жизни или обществу апостольской жизни.

Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации

Конференция католических епископов России

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2019. 136 с.

Серия "Documenta; 4"

ISBN: 978-5-905349-11-9

Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации - Оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

II. ФОРМАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ ДИАКОНОВ

III. УЧАСТНИКИ ФОРМАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ДИАКОНОВ

IV. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КАНДИДАТОВ В ПОСТОЯННЫЙ ДИАКОНАТ

V. ПРОЦЕСС ФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ДИАКОНАТА

VI. АСПЕКТЫ ФОРМАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ДИАКОНОВ

VII. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДИАКОНА

VIII. СЛУЖЕНИЕ ДИАКОНА

IX. ДУХОВНОСТЬ ДИАКОНА

X. ПОСТОЯННАЯ ФОРМАЦИЯ ДИАКОНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации - Вступление

В 2017 г. в России впервые началась подготовка кандидатов в постоянные диаконы. Получив окончательное одобрение Конгрегации по делам духовенства (№ 2017 2115 от 30 мая 2017 г.), Конференция католических епископов России поручила Высшей духовной семинарии «Мария - Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге непосредственно заниматься работой с кандидатами в диаконы для наших приходов и общин. Несмотря на то, что прошло уже больше пятидесяти лет с того времени, когда Второй Ватиканский Собор восстановил институт постоянного диаконата, наша поместная Церковь познакомилась с ним относительно недавно. Кто такой диакон и какова его роль в Католической Церкви? Сущность диаконата - служение, не просто социальное служение, а служение по образу Христа, присутствующего особым образом в бедных, в нищих, всеми забытых людях. Поэтому для того, чтобы понять роль диакона в Церкви, необходимо обратить взгляд на Личность Иисуса Христа и на Его служение. Иисус говорит о Себе, что Он посреди нас как служащий (ср. Лк 22, 27) и что Он «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк 10, 45). Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что Иисус Христос, «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор 8, 9), давая ясно понять, что это «уничижение» (Фил 2, 7) и составляет Его служение. Поэтому понятно, что для того, чтобы осуществлять призвание к диаконскому служению подлинным образом, необходимо поистине вживаться в Иисуса Христа, Который пришел служить бедным, искать бедных, сопровождать человека в его нуждах и потребностях.

Диакон должен быть также «учителем», поскольку он провозглашает Слово Божие и предлагает его верующим, должен быть тем, кто освящает Народ Божий, поскольку преподает таинства, и быть «лидером» общины, поскольку он призван воодушевлять ее. Однако диакон не является «временно исполняющим обязанности» священника! В чем заключается особенность служения постоянных диаконов в наших общинах? В нашей Конференции епископов мы приняли решение, что постоянные диаконы должны быть женатыми. Каким образом соединяются таинство Брака и таинство Рукоположения, ведь диаконы, в том числе постоянные, для своего служения поставлены епископом через возложение рук? Как сочетаются супружество, семья и диаконат? В браке супруги становятся друг для друга реальным и действенным знаком присутствия Христа. Семейная жизнь отражает отношения между Христом и Церковью, дарование Христом Самого Себя Церкви. Поэтому семейная жизнь - это образ отношений между Христом, отдающим Свою жизнь, и Невестой, которая полностью отдает себя Жениху. Таинство Рукоположения в свою очередь продолжает и углубляет благодать, полученную диаконом в Крещении. Постоянный диаконат - это призвание, данное одному человеку (ведь диаконом становится муж, а не вся семья), - стать служителем общения Церкви.

В этом смысле женатый диакон в Церкви призывает всех к той диаконии, к такому служению, которым в Церкви призваны жить все. А своей жизнью в браке он призывает всех к единству Церкви, к единству разных харизм и призваний в едином Теле Церкви. В этом смысле брак - великая школа единства и церковного служения. И наши общины особенно нуждаются в том, чтобы возрастать в единстве, существующем во Христе как богатство разных даров и призваний, которые все служат росту единого Тела Христова. Важным измерением призвания постоянного диакона является также труд, работа. Чаще всего в наших условиях речь будет идти о светской работе, потому что только в очень редких случаях Церковь будет в состоянии принять диакона на работу. Все это необходимо рассматривать как возможность свидетельства в миру, как особую благодать, данную именно этому призванию. Диакон, как и всякий христианин, призван преображать сотворенную реальность согласно замыслу Творца. Кроме того, работа связывает диакона с окружающей его общественной средой в городе или районе, где он живет и работает. Постоянный диаконат является также драгоценным ресурсом для евангелизации и для общения ради устроения единого Тела Христова, Церкви. Единство общения верующих - это, прежде всего, дар благодати, полученной в Крещении и постоянно питаемой Евхаристией, осуществляющей единство во Христе. Христос связал общение, которым соединены в Нем Его ученики, с продолжением Своего присутствия в истории (ср. Ин 13, 35), которое осуществляется в том числе через диаконов. Присутствие постоянных диаконов в нашей поместной Церкви покажет в будущем, какие трудности и радости принесет это призвание. Выражаю надежду, что данный документ, являющийся нормативным для института постоянных диаконов в России, послужит более глубокому осознанию важности этого служения в Церкви и поможет постоянным диаконам в его осуществлении на благо всех верующих.

Москва, 13 мая 2019 г. Архиепископ Павел Пецци