Решительное неуклонное присутствие бессознательного, тот простой факт, что оно есть, больше, чем что-либо еще, объясняет страх перед психикой, особенно среди христиан. Многим кажется возмутительным, что безграничный Бог переместился в тривиальный мир человеческой психики, чтобы говорить. Лучше держать Бога на безопасном расстоянии на кафедре, в политических идеологиях, в неясных библейских текстах. Мы сопротивляемся личному прикосновению Бога в снах, мифах, телах, социальных группах — во всех наших маленьких мирах. Тем не менее, глубинная психология подтверждает этот факт: Бог действительно прикасается к нам физически, как в самые незначительные, так и в самые важные моменты жизни, во всех наших личных и общих переживаниях.

Энн Бедфорд Уланов - Представляя Бога

Касталия, 2022. — 207 стр.

ISBN 978-5-521-23701-2

Энн Бедфорд Уланов - Представляя Бога - Содержание

Предисловие автора

ГЛАВА 1. Христианский страх перед психикой

ГЛАВА 2. Два сообщества: служение душевнобольным

ГЛАВА 3. Два чужака

ГЛАВА 4. Потребности, желания и трансцендентность

ГЛАВА 5. Старение: на пути к концу

ГЛАВА 6. Сны и парадоксы духа

ГЛАВА 7. Что, по нашему мнению, делают люди, когда молятся?

ГЛАВА 8. Религиозный опыт в пастырском консультировании

ГЛАВА 9. Маски добра

ГЛАВА 10. Демоническое в психологической реальности

ГЛАВА 11. Рай и ад

ГЛАВА 12. Представляя Бога