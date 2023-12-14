Уланов - Религия и бессознательное

Данная книга повествует о человеческих радостях и страданиях и некоторых путях взаимодействия с этими двумя противоположностями. Главными посредниками здесь являются религия и известный хранитель бессознательного — или, как некоторые могут сказать, самонареченный — глубинная психология. Эти страдания сопровождают все наши попытки найти состояние внутреннего покоя и облегчения в этом мире, они не оставляют нас даже в то время, когда мы стараемся определить свою индивидуальность или личные качества других людей. Это боль от наших взаимоотношений, к которым мы стремились, но не смогли осуществить, или от любви, которую мы нашли, а потом разрушили и потеряли. Это глубинная внутренняя боль от тяжести исполнения родительских обязанностей и мрачного детства. Это простые и сложные страдания, связанные с человеческой сексуальной жизнью. Кроме того, есть боль, которая в религии ассоциируется с грехом и моральным падением, а в глубинной психологии — с неврозами и психозами.

Эта книга не только о тех несчастных состояниях человека, что мы называем грехом и неврозами, но и о внутреннем облегчении, о спокойствии и равновесии, которые появляются вместе со смягчением боли в душе и психе. Эта книга о необычайной радости и бесподобном умиротворении, сопряженных с осознанным принятием некоторой неустойчивости и частичной нестабильности, которые возникают при толковании природы сознательного и бессознательного.

Понимание и облегчение не приходят просто так. Не смотря на все богослужения тысячелетней религиозной истории и все лечение — словесную терапию, химиотерапию, групповую терапию — в рамках вековой психологии, психиатрии и психоанализа, внутренний мир приносит людям больше страданий, чем радости. В большинстве случаев мы скорее скептически относимся к пониманию, которое сосредоточено внутри нашего существа, и не открываемся ему навстречу. Ведь религия для многих из нас сейчас — это в первую очередь индульгенция прошлого, а не дар познания, которым нас наделили. Мы лишь изредка обращаем внимание на что-то грубое и извращенное, что каждый день возникает рядом с нами из практики терапии, если она проходит в форме устного диалога, который сводит любое проявление сексуальности или скрытого смысла к теории Фрейда.

Энн и Барри Уланов - Религия и бессознательное

М. : «Касталия», 2021. — 402 с.

ISBN 978-5-521-16244-4

Энн и Барри Уланов - Религия и бессознательное - Содержание

Введение

Часть первая. Сознательное и бессознательное

Глава 1. Конвергенция и дивергенция

Глава 2. Функция религии для человеческой психе

Глава 3. Функция психологии для религии

Глава 4. Методология и религиозное переживание

Часть Вторая. Я и Иное

Глава 5. Душа и психе

Глава 6. Иисус: фигура и человек, символ и таинство

Глава 7. История после открытия бессознательного

Глава 8. Этика после открытия бессознательного

Часть третья. Исцеление

Глава 9. Моральный мазохизм и религиозная покорность

Глава 10. Страдание и спасение

Глава 11. Ходатайство и посредничество

Глава 12. Религия

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