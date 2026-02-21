Уланов - Ведьма и Клоун

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Что делает ведьму столь чарующей для нашего воображения? Как клоуну удается добиться от нас смеха сквозь слезы?

Ведьма дает нам образ силы в женском, женского ума и духа, изначального в своей мощи, подлинного в своей мудрости. Клоун создает образ мягкого чувства, скрытого внутри мужского, к которому мужчины должны обратиться, понять и принять.

Улановы исследуют эти фигуры уникальным образом - не как чисто литературные, антропологические или исторические темы, они обращаются к тому, что они значат для людей в их жизни, в столкновении с проблемами и возможностями. Женщинам в особенности нужно принять ведьму в себе, чтобы открыть силу, которую она воплощает. Мужчины, сталкиваясь с ведьмой в себе, должны справиться с этой силой непосредственно, больше не виня в ней женщин. Мужчинам нужно столкнуться с уязвимыми чувствами, скрытыми за масками клоунов, и открыться объему и размаху жизни, скрытой для них за утонченными клоунскими защитами. Женщины, столкнувшись с собственным клоуном, смогут проникнуть за свои маски, чтобы раскрыть еще больше силы, скрытой в чувстве.

Энн и Барри Уланов - Ведьма и Клоун - Два архетипа человеческой сексуальности - Часть 1

М: «Касталия», 2019. - 384 с.

ISBN 978-5-519-66872-9

Энн и Барри Уланов - Ведьма и Клоун - Два архетипа человеческой сексуальности - Часть 1 - Содержание

Благодарности

Глава I Архетипы Ведьмы и Клоуна

Глава II Архетип ведьмы

Глава III Завороженность

Глава IV Колдунья: Неудавшаяся Мудрая Женщина

Глава V Комплекс Колдуньи: п роисхождение

Глава VI Комплекс колдуньи: страдание

Глава VII Колдунья: искупление

Глава VIII Ведьма в мужчинах

Примечания

В отличие от ведьмы, которой, совершенно очевидно, нет дела до зависимых потребностей, нежных чувств или желания развития у окружающих, которая просто издает свой характерный хриплый смех и улетает восвояси, столкнувшись с человеческой размерностью бытия, клоунпривносит в мир яркие цвета, смех и шумную атмосферу цирка. Клоун завязывает пестрые узелки чувств. Он заставляет нас смеяться. Заставляет нас плакать. Мы охаем и ахаем от ужаса, когда кто-то вдруг нападает на·него сзади. Вздыхаем от облегчения, когда ему неимоверным образом удается избежать этой опасности. С трудом пытаемся усидетьна месте, предчувствуя, что вот-вот случится нечто ужасное, но почему-то испытываем радость, когда катастрофа миновала. Когда Лорел и Харди несут пианино вниз по лестнице, мы прекрасно понимаем, что в какой-то момент пианино сорвется с ремней и поедет вниз по ступенькам, клавиши будут ломаться, струны - рваться струны, деки - трескаться.

В великой клоунской традиции Японии, которую в первую очередь связывают с комическими интерлюдиями театра, но, один мужчина - комик - следует по пятам за другим, перемещаясь по сцене. Мы дрожим от предвкушения и восторга, наблюдая за тем, как клоун имитирует все движения идущего впереди него мужчины - идет на цыпочках или кланяется, прогуливается или бежит - а первый мужчина при этом совершенно его не замечает и даже не подозревает о его существовании. Единственный жест, который клоун делает самостоятельно выглядит так: он подносит палец к губам и смотрит на зрителей, словно пытаясь заручиться их поддержкой, убедиться в том, что его не вьдадут, и превратить зрителей в своих соучастников.

Энн и Барри Уланов - Ведьма и Клоун - Два архетипа человеческой сексуальности - Часть 2

М: «Касталия», 2019. - 252 с.

ISBN 978-5-519-66873-6

Энн и Барри Уланов - Ведьма и Клоун - Два архетипа человеческой сексуальности - Часть 2 - Содержание

Благодарности

Глава IX Архетип клоуна

Глава Х Комплекс клоуна: страдание

Глава XI Комплекс клоуна: происхождение

Глава XII Комплекс клоуна: исследуя всю территорию

Глава XIII Клоун спасённый

Глава XIV Клоун спасённый

Глава XV Клоун в женщинах

Эпилог

Примечания

