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Уланов - Золушка и ее сестры

Уланов - Золушка и ее сестры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

«Зависть прожигает нас, словно кислота», — пишут Энн и Барри Уланов в своем глубоком исследовании «Золушка и ее сестры». В отличие от многих других эмоций, о зависти редко говорят открыто из-за ее душераздирающего воздействия. Авторы используют классический сказочный сюжет, чтобы обнажить механизмы этой разрушительной силы: пока сестры осыпают нападками Золушку, они тратят всю свою жизненную энергию на уничтожение чужого счастья, вместо того чтобы строить свое собственное.

Книга разделена на два фундаментальных блока: психологический и теологический. В первой части авторы анализируют феномен зависти с позиции юнгианского психоанализа, рассматривая роли как субъекта, так и объекта зависти. Они исследуют глубинные корни этого чувства — от зависти к материнскому началу до «зависти к добру» как таковому, предлагая пути психологического исцеления и интеграции тени.

Вторая часть переносит дискуссию в плоскость духа, рассматривая зависть как один из самых тяжелых грехов, ведущий к упадку добра в человеке. Улановы описывают «сексуальную драму» завистника и духовный тупик, в котором он оказывается. Однако книга не оставляет читателя в безнадежности: через покаяние, согласие и готовность отвечать добру взаимностью авторы намечают путь к подлинной доброте и освобождению от яда сравнения. Это незаменимый труд для тех, кто хочет понять природу скрытого соперничества и обрести внутреннюю целостность.

Энн и Барри Уланов — Золушка и ее сестры - Объект и субъект зависти

«Касталия», 2026. — 216 с.
ISBN 978-5-907969-96-4

Энн и Барри Уланов — Золушка и ее сестры - Содержание

  • Предисловие

  • Часть первая. Психологическое исследование:

    • 1-2. Что значит быть объектом и субъектом зависти.

    • 3-4. Зависть к матери и к мужскому полу.

    • 5-6. Зависть к добру и методы лечения.

  • Часть вторая. Теологические изыскания:

    • 7-8. Зависть как грех и тяжелое духовное положение.

    • 9-10. Сексуальная драма и упадок добра.

    • 11-14. Путь исцеления: Покаяние, Согласие, Взаимность и Доброта.

  • Постскриптум и дополнения:

    • 15-17. Отказ, готовность и дальнейшие размышления.

    • Глоссарий и обзор психологической литературы.

Views 386
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat Vadim
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