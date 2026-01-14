«Зависть прожигает нас, словно кислота», — пишут Энн и Барри Уланов в своем глубоком исследовании «Золушка и ее сестры». В отличие от многих других эмоций, о зависти редко говорят открыто из-за ее душераздирающего воздействия. Авторы используют классический сказочный сюжет, чтобы обнажить механизмы этой разрушительной силы: пока сестры осыпают нападками Золушку, они тратят всю свою жизненную энергию на уничтожение чужого счастья, вместо того чтобы строить свое собственное.

Книга разделена на два фундаментальных блока: психологический и теологический. В первой части авторы анализируют феномен зависти с позиции юнгианского психоанализа, рассматривая роли как субъекта, так и объекта зависти. Они исследуют глубинные корни этого чувства — от зависти к материнскому началу до «зависти к добру» как таковому, предлагая пути психологического исцеления и интеграции тени.

Вторая часть переносит дискуссию в плоскость духа, рассматривая зависть как один из самых тяжелых грехов, ведущий к упадку добра в человеке. Улановы описывают «сексуальную драму» завистника и духовный тупик, в котором он оказывается. Однако книга не оставляет читателя в безнадежности: через покаяние, согласие и готовность отвечать добру взаимностью авторы намечают путь к подлинной доброте и освобождению от яда сравнения. Это незаменимый труд для тех, кто хочет понять природу скрытого соперничества и обрести внутреннюю целостность.

Энн и Барри Уланов — Золушка и ее сестры - Объект и субъект зависти

«Касталия», 2026. — 216 с.

ISBN 978-5-907969-96-4

Энн и Барри Уланов — Золушка и ее сестры - Содержание