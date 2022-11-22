Дорогие друзья! Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир мифов и сказаний! Мы будем перемещаться не только в пространстве — побываем в самых разных странах, но и во времени — отправимся в глубь веков, когда мир был не таким, как сейчас. Люди тогда только начали осваивать планету. Всё было им в новинку, всё было незнакомо. «Отчего гремит гром? — думали они. — Почему идёт дождь? И как вообще появилась земля?» Думали, гадали и не могли найти ответа. Пытаясь разгадать тайны окружающего мира, они начали придумывать сказки и легенды о богах и героях.

Таинственные силы природы представлялись им в виде богов, которые обладают неограниченными возможностями. Они могли наказать людей, а могли и наградить. Карали боги, как правило, за плохие поступки. А вручали дары и посылали благоденствие за хорошие. Будь добрым, справедливым, смелым, говорилось в этих сказаниях, помогай тем, кто оказался в беде, защищай слабых, трудись, не забывай почитать богов, и тогда удача тебе обеспечена. Плохие же люди и поступки обязательно наказывались. И хотя с тех пор прошло очень много времени, суть нашей жизни не изменилась: мир, добро, смелость, честность и трудолюбие — самое ценное на земле. То, чему мы должны учить наших детей, да и сами не забывать. А сделать это лучше всего с помощью увлекательных сказаний и мифов. Так что вперёд, в сказочное путешествие!

Нас ждут дальние страны и их обитатели. И каждая из них по-своему интересна! Мы побываем в Древней Греции, Индии, Китае, Америке, Скандинавии, России, Африке, на Ближнем Востоке. Узнаем множество увлекательных мифов и сказаний!

Елена Ульева - Мифы народов мира

Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2022. — 127, [1] c.: ил. — (Большая сказочная серия)

ISBN 978-5-00154-609-2

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