Каждый день устраивай для совести этот суд, требуй от себя и за малые погрешности строгого отчета, дабы не впасть в большие грехи. Если будешь каждодневно практиковаться в этом, то не потерпишь ущерба на Страшном судилище.

Она, как светильник за завесой, начинает темнеть. И как в воде, помутневшей от ила, не узнаешь лица своего, так и мы по преступлении уже не разумеем, что говорит нам совесть.Должно постоянно упражнять совесть испытанием пред ней дел своих. Пусть в совести твоей судьею будет разум, обнажи пред его судилищем все дела твои, исследуй все грехи души твоей, потребуй от нее со всей строгостью подробного ответа.

В воле человека состоит усыпить совесть или дать ей светиться в нем и просвещать его, если он будет повиноваться ей. Когда совесть говорит сделать что-либо, а мы пренебрегаем этим, тогда мы усыпляем ее, и она уже не может явственно говорить нам от тяготы, лежащей на ней.

Протоиерей Валентин Уляхин - Священное Писание Нового Завета - Апостол

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 496 с.

ISBN 978-5-7429-1005-3

Протоиерей Валентин Уляхин - Священное Писание Нового Завета - Апостол - Содержание

Совесть есть глас Божий в человеке

ЧАСТЬ 1 ВАЖНЕЙШИЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ НОВОЗАВЕТНОГО КАНОНА

Фрагмент Муратория

Маркион

Сирийская церковь

Карфагенская церковь

Церковь в Галлии

Александрийская церковь

Евсевий Кесарийский

Некоторые не вошедшие в новозаветный канон книги (апокрифы)

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

О дееписателе

Для кого написаны Деяния?

Ключевые моменты Деяний

Первый период истории Апостольского века

Второй период истории Апостольского века

Третий период истории Апостольского века

Пятидесятница

Строй церковной жизни (Деян. 11: 27-30)

Состав первохристианской Церкви

Иерусалимский центр

Антиохия (Деян. 11)

Первое путешествие апостола Павла

Второе путешествие апостола Павла

Евангелие достигло Европы (Деян. 16:6-10)

Речь апостола Павла в афинском Ареопаге

Третье путешествие апостола Павла (Деян. 18:23-21:17)

Узы апостола Павла

Речь Стефана

Участь предателя

Иерусалимский собор (Деян. 15; 21; Гал. 2:1-10)

Литургическое применение Деяний

ПОСЛАНИЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА ИЗ ТРЕТЬЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

Толкование Послания к Римлянам

Содержание Послания к Римлянам

Суд Божий

Проблема оправдания

Прародительский грех и оправдание (Рим. 5:12,13)

О психологии греха (Рим. 7:14-25)

Учение о благодати (Рим. 8)

Славословие Божественной любви. О любви Христовой (Рим. 8: 35-39)

Божественное предопределение ко спасению (Рим. 8: 28—30)

Усыновление христиан Богу (Рим. 8:12-17)

Судьбы избранного народа (Рим. 9-11)

Нравственное учение (Рим. 12-16)

Отношение к властям

Обращение Августина

Литургическое применение Послания к Римлянам

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Повод и обстоятельства написания послания

О девстве и браке

Советы и заповеди

Обличение коринфских распрей, происшедших из-за пристрастия к человеческой мудрости

О судебных тяжбах (1 Кор. 6)

О вере и богослужении Апостольского века (1 Кор. 11-14)

О проявлениях Святого Духа (1 Кор. 12)

О дарах Святого Духа

Различные дары Божий (1 Кор. 12:4-11)

Совершители первохристианского богослужения

Об апостольском служении (1 Кор. 3)

Гимн любви (15 качеств христианской любви)

Милосердие

Суды (1 Кор. 6:1-8)

О поведении женщин на богослужении (1 Кор. И: 2-16)

О женском покрывале (1 Кор. 11:10)

О характере христианской свободы (1 Кор. 8 )

Три Павловых принципа (1 Кор. 10)

О идоложертвенном (1 Кор. 8-10)

Свобода

Первенство любви в свободе

О прообразах Ветхого Завета (1 Кор. 10)

Любовь на практике. Практические планы Павла (1 Кор. 16)

Литургическое применение Первого послания к Коринфянам

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

Время и место написания

Структура послания

Личность апостола Павла

Жало и благодать

Сравнение Ветхого и Нового Заветов

О Ветхом и Новом Завете

Служение апостольское

Цель Апостола

Свобода

Литургическое применение Второго послания к Коринфянам

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Время и место написания послания

Разделение послания

Последовательный анализ послания

Галаты стали соблюдать и другие нормы ветхого закона

Павел порицает галатов

Структурное сходство с Первым и Вторым посланиями к Корифянам

Хронология апостольства Павла

Антиохийский инцидент

Обличение апостолом Павлом апостола Петра

Христианская свобода

Пороки

Плоды Духа

Вера и дела

Павлово понимание веры

О вере Авраама

Четыре замечания о законе

Понятие Павла о законе

Литургическое применение Послания к Галатам

ПОСЛАНИЯ ИЗ УЗ

ПОСЛАНИЯ К ЕФЕСЯНАМ И КОЛОССЯНАМ

Основание Ефесской церкви

Основание Колосской церкви

Условная последовательность чтений

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Адресат послания

О благодати Божией

О христианских добродетелях

Священные узы

Литургическое применение Послания к Ефесянам....

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

Последовательный анализ послания

Колосская ересь

О богочеловечестве Христа

Колосская этика

Образец Павловой молитвы

Заповедь родителям

Литургическое применение Послания к Колоссянам

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Основание Филиппийской церкви

Повод к написанию послания

Особенность изложения послания

О святости

Проблема Послания к Филиппийцам

Кэносис

Павел о себе

Литургическое применение Послания к Филиппийцам

ЧАСТЬ II ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Язык Пастырских посланий

Уставные чтения

Указания Апостоликона

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Цель написания послания

Последовательный анализ Первого Послания к Тимофею

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Цель написания послания

Структура Второго послания к Тимофею

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

О критских христианах

Цель написания послания

Структура послания

Догматическое учение Пастырских посланий

Тайна Боговоплощения

Всеспасительная благодать

Руководители Церкви

Каким епископ не должен быть

Служение вдовиц (1 Тим. 5: 3-16)

Природа пастырства

Великое приобретение (слав.: «снискание велие»)

Служба мученика

Последнее время

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Знамения к Филимону эпистолии

Сведения о Филимоне

Литургическое применение Пастырских посланий

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПОСЛАНИЯ К СОЛУНЯНАМ

Основание Солунской церкви

Подробный разбор Первого и Второго послания к Солунянам

Два послания

Уставные чтения

Знамения (основные темы) «первой к солунянам эпистолии».

Знамения (основные темы) «второй эпистолии к солунянам» Концепция Первого и Второго послания к Солунянам — День Господень

Признаки Дня Господня

О парусин (Втором пришествии Христа)

Литургическое применение Первого и Второго послания к Солунянам

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

История Послания к Евреям

Адресат послания

Автор послания

Концептуальная парадигма послания

Учение о Евхаристии

Жертвоприношение Иисуса Христа как Первосвященника

Нового Завета

Иисус Христос - Первосвященник

Исполнение Ветхого Завета в Новом

Учение о Церкви

Литургическое применение Послания к Евреям

О благодати Нового Завета

Превосходство Христа над Пророками

Превосходство Христа над Ангелами

Превосходство Иисуса Христа над Моисеем

Иисус Христос - Первосвященник по чину Мелхиседека...

Прообразовательное значение ветхозаветной скинии

Павлово определение веры

Первосвященническое служение Иисуса Христа

СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОВА

Первоначальное назначение послания

Личность Иакова

Хронология послания

Стиль и язык послания

Первый концентр

Второй концентр

Третий концентр

Причины различий в подходе

Четвертый концентр (Иак. 3: 1 — 5: 6)

Три термина в Новом Завете

Литургическое применение Послания Иакова

КОРПУС ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА ЛЮБВИ

Стиль Иоанна

Знамения соборнаго послания Иоаннова перваго (по Апостоликону)

Нравственная цель послания

Последовательный анализ Первого послания

О нашем сыновстве пред Богом

Как узнать и отличить истинных пророков Божиих от умножившихся лжеучителей

Любовь имеет внутреннюю связь с возрождением

Иоанново определение Бога

Дополнения к стихам (1 Ин. 5: 7, 8)

Значение 1 Ин. 5: 7, 8

Иоанново учение о Троице

Троякое свидетельство о Богочеловечестве Христа (1 Ин. 5: 6—12)

Иоанново учение о спасении

Учение о мире

Определение греха

Учение Иоанна о молитве

Грехи смертные и не смертные

Эсхатология

Личная эсхатология

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЯ ИОАННА

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Реконструкция ситуации Третьего послания Иоанна

Проблема пастырства

Литургическое применение Иоанновых посланий

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

Знамения Петровы эпистолии первыя (по Апостоликону)

Место написания послания

Первое послание апостола Петра и Послание к Ефесянам апостола Павла

Последовательный анализ Первого послания Петра

Наставления против плотской похоти, унаследованной от язычников

Наставления о взаимных отношениях христиан

Важные темы Первого послания Петра

Учение о сошествии Христа во ад

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

Цель Петра

Последовательный анализ Второго послания апостола Петра

Лжепророческая этика

Эсхатология послания

ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИУДЫ

Знамения Иудины эпистолии (по Апостоликону)

Авторство Иуды

Апокриф «Восхождение (вознесение) или успение Моисея»

Что проповедовали лжеучители (антитакты)?

Литургическое применение Первого и Второго посланий апостола Петра и Послания апостола Иуды

АПОКАЛИПСИС (Откровение Апостола Иоанна Богослова)

Литература по Апокалипсису

Попытки мистико-типологического (символического) толкования..

План Апокалипсиса

Время написания

Семь блаженств по Апокалипсису

Различие между ветхозаветным пророчеством и новозаветным откровением

Воскресение — лейтмотив Апокалипсиса

Главные темы Апокалипсиса

Обращение к Ефесской церкви

Николаиты

Вторая церковь — Смирнская

Третья церковь — Пергамская

Четвертая церковь — Фиатирская

Пятая церковь - Сардийская

Шестая церковь — Филадельфийская

Седьмая церковь - Лаодикийская

Апокалиптические видения

Апокалиптические искушения

Семь чаш гнева Божия

Апокалиптические кары, последующие за звуком труб

Кары (Апок. 16)

Враг Бога и человека

Апокалиптическая война

Антихрист и антихристы

Знак зверя

Новый Иерусалим

Общий ход событий заключительных глав Апокалипсиса (Апок. 19-22)

Тысячелетнее царство Христа и святых (Апок. 20)

Все новое (Апок. 21 и 22)

ЛИТЕРАТУРА К ЧАСТИ I

По всему Апостолу

Деяния святых апостолов

Послание к Римлянам

Первое и Второе послания к Коринфянам

Послания к Ефесянам и Колоссянам

Послание к Филиппийцам

ЛИТЕРАТУРА К ЧАСТИ II

Литература по Апостолу

Литература по Деяниям

Литература по Рим

Литература по 1 и 2 Посланиям к Коринфянам

Литература по Еф. и Кол

Литература по Флп

Литература из святоотеческих толкований на Пастырские послания

Литература по 1 и 2 Сол

Литература по Евр

Литература по Соборным посланиям

Литература по корпусу посланий апостола любви

Протоиерей Валентин Уляхин - Священное Писание Нового Завета - Апостол - Фрагмент Муратория

Найден ученым Муратори в Миланской Амвросианской библиотеке. Фрагмент, т. к. дошел до нас без начала и конца. Оригинал на греческом, а в Миланской библиотеке был найден перевод IV в.

Фрагмент писан на Западе, т. к. Рим называется здесь прямо urbs, приблизительно в 200 г.

Фрагмент Муратория есть не просто каталог новозаветных книг, а их историческое описание — синопсис. Канон Муратория содержит четыре Евангелия в их нынешней последовательности. О том же составе и количестве принятых Церковью Евангелий свидетельствует Тертуллиан для Карфагена и Климент Александрийский для Египта (конец II - начало III в.).

В Мураториевом фрагменте отмечается, что Деяния Апостольские написаны Лукой на основе лично виденного (Лука не рассказывает о путешествии Ап. Павла в Испанию, не будучи очевидцем). Указаны 13 Павловых посланий, исключая Послание к Евреям, в таком порядке: 1 и 2 Кор., Еф., Флп., Кол., Гал., 1 и 2 Сол., Рим. Отмечается, что такой порядок посланий будто бы соответствует времени их происхождения. Есть замечание о том, что Ап. Павел был оправдан на суде Нерона в 64 г. и успел осуществить свой давний план - достичь западной границы империи - Испании. Каноническими признаются Флм., Титу, 1 и 2 Тим.

Делается замечание о подложности посланий к лаодикийцам и александрийцам, написанных в оправдание ереси Маркиона.

Об Апокалипсисе говорится: «принимаем только (tantum recipitas) Апок. Иоанна и Петра, который некоторые из наших не желают читать в Церкви». Т. е. из Апокалипсисов принимались в Римской церкви того времени Апок. Иоанна и Апок. Петра, хотя последний некоторые не желали читать в церкви. Таким образом, нельзя сказать, что Апок. Иоанна вообще не читался в церкви.

Наконец, во фрагменте находится важное замечание о «Пастыре» Ерма: эта книга неканоническая, написана братом римского епископа Пия и не может быть публично читаема перед народом в церкви, но ее можно читать частным образом.

Таким образом, в Мураториевом фрагменте ясно признаются каноническими: четыре Евангелия, Деяния, 13 посланий Ап. Павла, 1, 2, 3 Ин., 1 Пет., Иуды, Апок. Нет упоминания о посланиях Иакова, 2 Пет. и Евр. Апокалипсис Петра признается книгою, хотя допущенною до публичного церковного чтения, но некоторыми оспариваемой. «Пастырь» Ерма называется книгою, исключенной из Богослужебного канона, но рекомендуемой для частного чтения.

Маркион

Маркион, видимо, первым предложил идею двухчастного Нового Завета: Евангелия и Апостол.

Маркион приехал в Рим из Малой Азии в 30-е гг. II в. Считал себя продолжателем дела Ап. Павла. В основе его теологии - противопоставление Ветхого закона и христианского Евангелия. Закон утратил силу, т. е, ветхозаветные писания потеряли свой нормативный смысл. Отбросив еврейскую Библию, Маркион предложил новое Священное Писание: Евангелие Луки и 10 посланий Ап. Павла. Из Павлова корпуса в собрание Маркиона не вошли пастырские послания и Послание к Евреям. Маркион отредактировал тексты, очистив от мотивов, противоречивших его теологии (в его редакции Евангелия от Луки нет повествования о рождении Иисуса Христа и Его генеалогии; нет цитат из Ветхого Завета, которые он считал вторичными церковными добавлениями). Маркион предвосхитил Лютерову реформацию.

В 40-е гг. II в. Маркион был отлучен от Римской церкви. Собрание книг еретика Маркиона побудило Церковь к созданию собственного новозаветного канона.

Собрания посланий Ап. Павла существовали и до Маркиона. Так, во 2 Пет. 3:15,16 упоминается о «всех посланиях», написанных «нашим возлюбленным братом Павлом».

Сирийская церковь

О каноне Сирийской церкви можно судить по переводу Пешито. Здесь 22 новозаветных книги. Недостает 2 Пет., 2 и 3 Ин., Иуд. и Апок. Есть Иак. и Евр., что говорит о независимости канона Сирийской церкви от канона Римской церкви.

У сирийцев впервые Евангелие разделено на Четвероевангелие и Евангелие смешанное - диатессарон Татиана. Св. Ефрем Сирин помимо 1 и 2 Кор. указывает 3 Кор.

Карфагенская церковь

В каноне Тертуллиана (200 г.) Евр. считается принадлежащим Варнаве. Нет указания на Иак. и 2 Пет. Тертуллиан определенно говорит о подлинности Апок. и Иуд.

К «Пастырю» Ерма, частное чтение которого рекомендуется в фрагменте Муратория, он относится отрицательно, как к сочинению, оправдывающему принятие падших в Церковь.

Тертуллиан Карфагенский знает четыре Евангелия, 13 посланий Ап. Павла (кроме Евр.), кн. Деяний, 1 Ин., 1 Пет., Иуд. и Апок.

Церковь в Галлии

В каноне св. мч. Иринея Лионского (200 г.) перечислены все книги, за исключением 2 Пет. и Иуд.

Св. Ириней знал Евр. и пользовался им в сочинении «Против ересей». Канон Иринея Лионского содержит четыре Евангелия, книгу Деяний, 13 посланий Ап. Павла (кроме Евр.), 1 Пет., 1 и 2 Ин. и Апок.

Во II в. термин «Новый Завет» как название сборника новозаветных книг еще не был общепринятым. Он, в частности, отсутствует у Иринея Лионского. Св. мч. Ириней Лионский принял двухчастную структуру новозаветного канона — «Эвенгэлион» и «Апостоликон», которая впервые появилась у Маркиона. У Иринея впервые указано на Четвероевангелие как на единое целое в принятой нами последовательности Мф., Мк., Лк., Ин. Ни Маркион, ни Татиан еще не воспринимали евангельские тексты как священные, тем более как единое целое. Поэтому у Маркиона было только одно Евангелие от Луки, «отредактированное» им произвольно, а Татиан заменил Четвероевангелие собственной гармонизацией, согласованием - диатессароном.

Александрийская церковь

Канон Климента Александрийского (конец II - начало III в.) и Оригена (250 г.).

По словам Евсевия Кесарийского, Климент в своих начертаниях (ипотипосах) цитирует все новозаветные книги, включая 2 Пет., хотя его цитаты довольно свободны.

О Евр. Климент говорит, что оно принадлежит Павлу и написано им к евреям на еврейском языке, но Лука тщательно перевел его и издал для эллинов.

В отношении апокрифов Климент Александрийский пользовался Апок. Петра, посланием Варнавы, посланием Климента Римского, «Пастырем» Ерма, Учением 12-ти Апостолов, но не считал эти книги священными.

По свидетельству Оригена, общепризнанными в Церкви являются четыре Евангелия, 13 посланий Ап. Павла, Деяния, 1 Пет., 1 Ин. и Апок. Послание к Евреям Ориген считает по мысли Павловым, а «кто именно написал послание, об этом поистине знает только Бог». Но он часто цитирует Евр. как несомненно Павлово и каноническое.

О 2 Пет. Ориген говорит, что оно оспаривается, но в своих комментариях часто им пользуется.

О 2 и 3 Ин. Ориген выражается довольно нерешительно: «оставил (в списке книг), может быть, второе и третье, хотя не все признают их за подлинные».

В отношении Иак. Ориген употребляет выражение «обращающееся под именем Иакова». О Иуд. он говорит в сослагательном наклонении: «если кто и принимает послание Иуды».

Сам Ориген считал 2 и 3 Ин., как и Иуд., апостольскими, подлинными.

Во времена Оригена в Александрийской церкви спорными были 2 Пет., 2 и 3 Ин., Иак., Иуд. и Евр.

Дионисий Александрийский (260 г.) в полемике против хилиастов отвергает принадлежность Апок. Иоанну Богослову, ссылаясь на различие стиля и мысли Апок. от Евангелия Иоанна и 1 Ин. Это сомнение оказало влияние на Евсевия Кесарийского.

Евсевий Кесарийский

По его словам, «на первом месте надобно поставить святую четверицу Евангелий. За ними следует писание о Деяниях Апостолов; после этого должны войти в список послания Павла, за которыми надобно дать место обращающемуся 1 Иоанна и 1 Петра и, наконец, как кажется, поместить и Апок. Иоанна». Эти писания признаны всеми (омологумэнос).

Евр. причисляется к «омологуменам», хотя Евсевий и знает о его пре-рекаемости.

Удивляет двойственное, сомневающееся, нерешительное отношение Евсевия к подлинности Апок., который несомненно признается Климентом и Оригеном. Видимо, здесь сказалось влияние на Евсевия Сирийской церкви и сомнения Дионисия Александрийского. Евсевий Кесарийский дает 3 разряда новозаветных книг:

общепризнанные (четыре Евангелия, Деяния, 14 посланий Павла, 1 Ин., 1 Пет.); книги спорные, разделяются на 2 класса: писания пререкаемые, однако принятые многими: Иак., Иуд., 2 Пет., 2иЗИн.;

книги явно незаветные и в этом смысле подложные, хотя и известные церковным писателям: Деяния Павла, «Пастырь» Ерма, Апок. Петра, послание Варнавы, Учения Апостолов и, если угодно, Апок. Иоанна, «которые одни отвергают, а другие причисляют к подлинным». К подложным писаниям некоторые относят и Евангелие от евреев. писания «нелепые и нечестивые» (их Евсевий особо отличает от спорных книг), о которых ни один церковный писатель не упоминает: Евангелия Петра, Фомы, Деяния Андрея, Иоанна, Петра.

По поручению Константина Великого Евсевий должен был организовать для Константинопольской церкви переписку 50 экземпляров Библии. В составе этой Библии нет Апокалипсиса ввиду нерешительного отношения Евсевия к его общепризнанности. Таким образом, новозаветный канон состоял из 26 книг. Из константинопольской Библии неполный список новозаветных книг (без Апок.) был заимствован св. Кириллом Иерусалимским (380 г.), хотя сам св. Кирилл пользовался и признавал Апок., затем - Григорием Богословом (390 г.), хотя и он также пользовался Апок., далее - 85-м правилом Апостольских Постановлений (И-Ш вв.), наконец - 60-м правилом Лаодикийского собора (363 г.).

Трулльский Пято-Шестой собор 692 г. подтвердил постановления Лаодикийского собора, но наравне с ним признал список канонических книг св. Афанасия Великого 365 г., который заканчивался Апокалипсисом Иоанна.