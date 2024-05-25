Перед вами – замечательная книга протоиерея Алексея Уминского. Тема ее – Господь, Церковь и наша духовная жизнь. По-настоящему верующий человек знает, как широк горизонт церковного мира, как много аспектов, оттенков, радостных открытий, но и вопросов, проблем включает в себя церковная жизнь, и потому-насколько неполными и фрагментарными могут оказаться самые добросовестные попытки с ходу и однозначно ответить на такой несложный, казалось бы, вопрос: что такое Церковь? Зачастую вместо серьезного и глубокого разговора на эту тему нам предлагают всякого рода инструкции: соблюдай некоторые правила – и станешь человеком «церковным». Или наоборот: не делай того-то, отрекись от другого, третьего, десятого – и сможешь «по праву» именоваться христианином. В результате человеку, ставящему вопрос о природе Церкви, бывает непросто найти ответ, который был бы одновременно и доступен ему, и в то же время не страдал бы однобокостью.

Протоиерей Алексей не пытается упростить задачу своего читателя, не призывает заучить набор поведенческих норм, но ставит вопрос о смысле жизни христианина. Представления о Церкви очень разнообразны. Взгляд со стороны часто рисует ее некой организацией полувоенного типа, со своим служебным уставом, дисциплиной. Нередко она представляется своеобразным «полем чудес», где эти самые чудеса щедро раздаются за скромное вознаграждение. И та, и другая точка зрения представляет Церковь как некое здание: в него можно, когда понадобится, войти, из него можно выйти. Но это только видимость. Рассуждая так, мы бы упустили из виду саму мистическую природу Церкви. Ведь на самом деле она есть таинство, которое, как любое таинство, требует сопричастности себе, а вовсе не мимолетного, по временам, вхождения-исхождения.

Это непросто понять с ходу. Разум наш человеческий хотел бы объяснить себе и каждому раз и навсегда, где есть внешнее, а где внутреннее в этом таинстве, найти четкое определение для Церкви, положить ей предел, но – нет, не может, отступает. Отступает в изумлении, заставляя рассудок бежать с поля битвы за понимание церковной природы. Если только ему претит довольствоваться теми плоскими определениями, которые приложимы к армии, но не к Телу Христову.

Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Бога - Книга о живой вере

«Никея», 2018

Серия "Радостная серия"

ISBN 978-5-91761-851-7

Протоиерей Алексей Уминский - Что я хочу от Бога - Книга о живой вере - Содержание

Предисловие

Что я хочу от Бога

Освобождает ли теория эволюции от ответственности быть человеком?

О лестнице, ведущей на Небо

Жажда истины или мечта о протекционизме?

А где же Бог?

Как в бушующем море не перепутать спасательный круг со спасительным берегом?

Что я хочу от Церкви

Место, где раздают дары. О том, чего мы ищем, приходя в храм, и что получаем на самом деле

За «белых» или за «красных»?

Путем зерна

Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь

О нашей вере и о том невозможном, к чему мы призваны Крещением

За что канонизируют святых и как жизнь человека становится житием

О насущном и несущественном. Как разобраться в правилах благочестия и научиться отличать предание от Предания

Не стоит бояться времени!

О спасении вне Церкви и о том, может ли встретить Христа никогда о Нем не слышавший

Почему невозможно быть христианином «по национальности»

О том, почему «один в поле не воин» и зачем христианину братья и сестры

О молитве домашней и церковной и почему «нехорошо быть человеку одному»

Основы духовной жизни