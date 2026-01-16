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Уминский - Великий пост

Уминский - Великий пост
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга открывает Великий пост как увлекательное и глубокое путешествие души к радости Пасхи. Алексей Уминский предлагает читателю выйти за рамки диетологического понимания поста и сосредоточиться на его внутреннем содержании — восстановлении отношений с Богом и людьми. Автор последовательно объясняет смысл каждого подготовительного воскресенья и специфику великопостных служб, делая их понятными для современного человека. Это мудрое руководство учит использовать время поста для духовного обновления, призывая не к формальному выполнению правил, а к осознанному покаянию и радостному ожиданию Воскресения. Книга помогает увидеть в ограничениях инструмент обретения истинной внутренней свободы.

Протоиерей Алексей Уминский - Великий пост - Объяснение смысла, значения, содержания

Москва, «Никея», 2016
ISBN 978-5-91761-657-5

Протоиерей Алексей Уминский - Великий пост - Объяснение смысла, значения, содержания - Содержание

Предисловие

БЕСЕДЫ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

  • Пост и ограничения в пище

  • Пост: радость и наполненность

  • Пост, измеряемый Евангелием

  • Пост и послушание. Исповедь и Причастие

  • Соборование Великим постом

  • Богослужения Великого поста

ПРОПОВЕДИ В ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА И В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ

  • Неделя о Закхее

  • Неделя о мытаре и фарисее

  • Неделя о блудном сыне

  • Неделя о Страшном суде

  • Прощёное воскресенье. Адамово изгнание

  • Первая неделя Великого поста. Торжество Православия

  • Вторая неделя Великого поста, Григория Паламы

  • Третья неделя Великого поста, Крестопоклонная

  • Четвертая неделя Великого поста, Иоанна Лествичника

  • Пятая неделя Великого поста, Марии Египетской

  • Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

  • Вход Господень в Иерусалим

  • Великий Четверг

  • Великая Суббота

  • Пасха Христова

Об авторе

Views 305
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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