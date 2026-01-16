Книга открывает Великий пост как увлекательное и глубокое путешествие души к радости Пасхи. Алексей Уминский предлагает читателю выйти за рамки диетологического понимания поста и сосредоточиться на его внутреннем содержании — восстановлении отношений с Богом и людьми. Автор последовательно объясняет смысл каждого подготовительного воскресенья и специфику великопостных служб, делая их понятными для современного человека. Это мудрое руководство учит использовать время поста для духовного обновления, призывая не к формальному выполнению правил, а к осознанному покаянию и радостному ожиданию Воскресения. Книга помогает увидеть в ограничениях инструмент обретения истинной внутренней свободы.

Протоиерей Алексей Уминский - Великий пост - Объяснение смысла, значения, содержания

Москва, «Никея», 2016

ISBN 978-5-91761-657-5

Протоиерей Алексей Уминский - Великий пост - Объяснение смысла, значения, содержания - Содержание

Предисловие

БЕСЕДЫ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Пост и ограничения в пище

Пост: радость и наполненность

Пост, измеряемый Евангелием

Пост и послушание. Исповедь и Причастие

Соборование Великим постом

Богослужения Великого поста

ПРОПОВЕДИ В ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА И В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ

Неделя о Закхее

Неделя о мытаре и фарисее

Неделя о блудном сыне

Неделя о Страшном суде

Прощёное воскресенье. Адамово изгнание

Первая неделя Великого поста. Торжество Православия

Вторая неделя Великого поста, Григория Паламы

Третья неделя Великого поста, Крестопоклонная

Четвертая неделя Великого поста, Иоанна Лествичника

Пятая неделя Великого поста, Марии Египетской

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Вход Господень в Иерусалим

Великий Четверг

Великая Суббота

Пасха Христова

Об авторе