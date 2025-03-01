Уолинн, Марк - Это началось не с тебя - Как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как остановить их влияние

Эта книга — результат целенаправленных усилий, заставивших меня обогнуть мир и вновь вернуться к своим корням и к профессиональной карьере, которую я представлял совсем иначе, когда мое путешествие начиналось. Более двадцати лет я работал с людьми, которые боролись с депрессией, тревогой, хроническими заболеваниями, фобиями, навязчивыми мыслями, ПТСР* и другими состояниями, подрывающими здоровье и силы человека. Многие из них приходили ко мне разочарованными и надломленными после долгих лет психотерапии, медикаментозного и других методов лечения, которые так и не выявили источник проявлявшихся симптомов и не облегчили их страданий.

Из опыта, полученного во время профессионального обучения и клинической практики, я понял, что ответ может лежать не столько в собственной истории жизни, сколько в жизнях наших родителей, дедушек и бабушек, и даже прадедушек и прабабушек. Последние научные исследования, которые теперь широко освещены в печати, также говорят нам, что эффект от травматического события в жизни может передаваться от одного поколения к другому. Подобное явление мы сейчас называем наследственной семейной травмой, и факты подтверждают, что это вполне реальный феномен. Боль не всегда проходит сама по себе или излечивается со временем. Даже если человек, переживший первичную травму, умер, даже если его история спрятана за годами молчания, какие-то фрагменты его жизненного опыта, воспоминаний, ощущений могут продолжать жить, как бы протягиваясь из прошлого, чтобы найти решение в умах и телах тех, кто живет сейчас.

Данная книга — синтез эмпирических наблюдений, которые я сделал во время работы в Институте семейной констелляции в Сан-Франциско, и последних открытий нейронаук, эпигенетики и языкознания. В ней также нашли отражение некоторые моменты моего профессионального обучения у Берта Хеллингера, известного немецкого психотерапевта, чей метод семейной терапии показывает, какой физиологический и психологический эффект оказывает наследственная семейная травма на множество последующих поколений.

Большое внимание в книге уделяется определению наследственных семейных паттернов — страхов, чувств и типов поведения, которые мы неосознанно усвоили и которые из поколения в поколение поддерживают наш цикл страданий. И, конечно, тому, как наконец прервать его, — это и является сутью моей работы. Вы, как и я, сможете увидеть, что многие из этих паттернов не принадлежат нам; они просто были заимствованы у других членов семейного дерева. Почему это так? Я глубоко убежден, что история, которая скрыта в семье, наконец должна выйти на свет. Разрешите мне поделиться с вами своей.

Уолинн, Марк - Это началось не с тебя - Как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как остановить их влияние

Перевод с английского Е. Цветковой. — Москва : Эксмо, 2020. — 304 с. — (Практическая психотерапия).

ISBN 978-5-04-102313-3

Уолинн, Марк - Это началось не с тебя – Содержание

ВВЕДЕНИЕ Тайный язык страха

ЧАСТЬ I ПАУТИНА СЕМЕЙНЫХ ТРАВМ

ГЛАВА 1 Травмы: потерянные и найденные

ГЛАВА 2 Три поколения общей семейной истории: тело семьи

ГЛАВА 3 Семейное сознание

ГЛАВА 4 Метод ключевого языка

ГЛАВА 5 Четыре сценария подсознания

ЧАСТЬ II КАРТА КЛЮЧЕВОГО ЯЗЫКА

ГЛАВА 6 Ключевая жалоба

ГЛАВА 7 Ключевые описания

ГЛАВА 8 Ключевая фраза

ГЛАВА 9 Ключевая травма

ЧАСТЬ III ПУТЬ К ВОССОЕДИНЕНИЮ

ГЛАВА 10 От понимания к интеграции

ГЛАВА 11 Ключевой язык разлуки

ГЛАВА 12 Ключевой язык взаимоотношений

ГЛАВА 13 Ключевой язык успеха

ГЛАВА 14 Ключевой язык исцеления

Благодарности

Глоссарий

ПРИЛОЖЕНИЕ А Список вопросов о семейной истории

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список вопросов о травмах в раннем детстве

Примечания

Алфавитный указатель