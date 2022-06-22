Я не помню, что происходило в те минуты, когда я выиграла золото на Олимпийских играх.

Помню только, как пригладила форму американской команды и подошла к линии начала разгона на длинном треке для прыжков в длину. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, качнулась вперед и побежала.

Воспоминания о моих победах сформировались позже, после просмотра роликов на YouTube и в соцсетях, после рассказов друзей и родных, болельщиков и поклонников, видевших их своими глазами. В этом нет ничего странного: в самый важный момент профессиональные спортсмены умеют удалиться в особое место, я бы даже сказала, уединиться там; это место находится в сознании и помогает забыть обо всем, кроме текущего момента. В этом месте нет ни прошлого, ни будущего; там можно только быть и делать. Это состояние иногда называют потоком. Раньше я легко умела входить в него.

Но в промежутках между спортивными соревнованиями, принесшими мне девять медалей (и, думаю, это не предел), жизнь затягивала меня в свой водоворот, как случается с каждым, и я оказывалась совсем в другом месте - месте, где размышления о прошлом сменялись тревогами о будущем.

Я устала от постоянных страданий, которые причиняла жизнь не в моменте «здесь и сейчас», поэтому я сделала единственное, что представлялось достойным выходом из положения, - сбежала в Италию.

С доктором Джен мы познакомились в 2019 году на старой вилле в Тоскане; та стояла особняком среди лавандовых полей. Мы приехали на йога-ретрит, который вела наша общая подруга. Мы не были знакомы, но нас посадили рядом, и первое парное упражнение мы выполняли вместе. Надо было повернуться лицом к партнеру и молча смотреть ему в глаза, пока не сработает таймер. Мы с Джен повернулись друг к другу, взялись за руки и посмотрели в глаза. Я разглядывала ее лицо, открытое и доверчивое, доброе и спокойное.

Прошло пять минут, а может быть, намного больше. Помню, я смотрела на нее и думала, видит ли она меня. Странная мысль, ведь мы глядели друг на друга в упор. В ее красивых глазах я увидела не только мириады цветов, из которых складывался специфический оттенок ее карих глаз, но и стремление, точнее, приглашение быть здесь и сейчас. Она призывала меня спокойно посидеть рядом, глубоко дыша, и побыть вместе в текущем моменте.

Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 194 c.

ISBN 978-5-00195-169-8

Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни - Содержание

Предисловие

Часть I. Перед практикой

Глава 1. О том, как важно себя хвалить

Глава 2. Что такое осознанность и зачем ее практиковать?

Глава 3. Как практиковать осознанность

Часть II. Традиционная медитация

1. Диафрагмальное дыхание (концентрация на дыхании)

2. Сканирование тела

3. Последовательная мышечная релаксация

4. Аутогенная тренировка

5. Образная медитация

6. Практика укоренения

7. Прямоугольник дыхания

8. Медитация любящей доброты

9. Заземляющая медитация

10. Восприимчивое внимание

Часть III. Повседневная медитация

11. Осознанное пробуждение

12. Осознанная чистка зубов

13. Осознанное кофепитие

14. Осознанный душ

15. Осознанное принятие пищи

16. Осознанное мытье посуды

17. Осознанная уборка

18. Осознанная ходьба

19. Осознанное спонтанное рисование

20. Осознанное раскрашивание

21. Осознанное чтение

22. Осознанное засыпание

Часть IV. Осознанная жизнь

23. Радикальное принятие

24. Самосострадание

25. Любовь к себе

26. Осознанное слушание

27. Осознанное потребление информации

28. Благодарность

29. Умение замечать

30. А дальше?

Благодарности

Послесловие

Об авторе

Литература