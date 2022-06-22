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Уолкин - Само спокойствие

Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Я не помню, что происходило в те минуты, когда я выиграла золото на Олимпийских играх.
Помню только, как пригладила форму американской команды и подошла к линии начала разгона на длинном треке для прыжков в длину. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, качнулась вперед и побежала.
Воспоминания о моих победах сформировались позже, после просмотра роликов на YouTube и в соцсетях, после рассказов друзей и родных, болельщиков и поклонников, видевших их своими глазами. В этом нет ничего странного: в самый важный момент профессиональные спортсмены умеют удалиться в особое место, я бы даже сказала, уединиться там; это место находится в сознании и помогает забыть обо всем, кроме текущего момента. В этом месте нет ни прошлого, ни будущего; там можно только быть и делать. Это состояние иногда называют потоком. Раньше я легко умела входить в него.
Но в промежутках между спортивными соревнованиями, принесшими мне девять медалей (и, думаю, это не предел), жизнь затягивала меня в свой водоворот, как случается с каждым, и я оказывалась совсем в другом месте - месте, где размышления о прошлом сменялись тревогами о будущем.
Я устала от постоянных страданий, которые причиняла жизнь не в моменте «здесь и сейчас», поэтому я сделала единственное, что представлялось достойным выходом из положения, - сбежала в Италию.
С доктором Джен мы познакомились в 2019 году на старой вилле в Тоскане; та стояла особняком среди лавандовых полей. Мы приехали на йога-ретрит, который вела наша общая подруга. Мы не были знакомы, но нас посадили рядом, и первое парное упражнение мы выполняли вместе. Надо было повернуться лицом к партнеру и молча смотреть ему в глаза, пока не сработает таймер. Мы с Джен повернулись друг к другу, взялись за руки и посмотрели в глаза. Я разглядывала ее лицо, открытое и доверчивое, доброе и спокойное.
Прошло пять минут, а может быть, намного больше. Помню, я смотрела на нее и думала, видит ли она меня. Странная мысль, ведь мы глядели друг на друга в упор. В ее красивых глазах я увидела не только мириады цветов, из которых складывался специфический оттенок ее карих глаз, но и стремление, точнее, приглашение быть здесь и сейчас. Она призывала меня спокойно посидеть рядом, глубоко дыша, и побыть вместе в текущем моменте.

Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 194 c.
ISBN 978-5-00195-169-8

Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни - Содержание

Предисловие
Часть I. Перед практикой
  • Глава 1. О том, как важно себя хвалить
  • Глава 2. Что такое осознанность и зачем ее практиковать?
  • Глава 3. Как практиковать осознанность
Часть II. Традиционная медитация
  • 1. Диафрагмальное дыхание (концентрация на дыхании)
  • 2. Сканирование тела
  • 3. Последовательная мышечная релаксация
  • 4. Аутогенная тренировка
  • 5. Образная медитация
  • 6. Практика укоренения
  • 7. Прямоугольник дыхания
  • 8. Медитация любящей доброты
  • 9. Заземляющая медитация
  • 10. Восприимчивое внимание
Часть III. Повседневная медитация
  • 11. Осознанное пробуждение
  • 12. Осознанная чистка зубов
  • 13. Осознанное кофепитие
  • 14. Осознанный душ
  • 15. Осознанное принятие пищи
  • 16. Осознанное мытье посуды
  • 17. Осознанная уборка
  • 18. Осознанная ходьба
  • 19. Осознанное спонтанное рисование
  • 20. Осознанное раскрашивание
  • 21. Осознанное чтение
  • 22. Осознанное засыпание
Часть IV. Осознанная жизнь
  • 23. Радикальное принятие
  • 24. Самосострадание
  • 25. Любовь к себе
  • 26. Осознанное слушание
  • 27. Осознанное потребление информации
  • 28. Благодарность
  • 29. Умение замечать
  • 30. А дальше?
Благодарности
Послесловие
Об авторе
Литература
Views 263
Rating 5.0 / 5
Added 22.06.2022
Author brat Eduard
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