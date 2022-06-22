Уолкин - Само спокойствие
Я не помню, что происходило в те минуты, когда я выиграла золото на Олимпийских играх.
Помню только, как пригладила форму американской команды и подошла к линии начала разгона на длинном треке для прыжков в длину. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, качнулась вперед и побежала.
Воспоминания о моих победах сформировались позже, после просмотра роликов на YouTube и в соцсетях, после рассказов друзей и родных, болельщиков и поклонников, видевших их своими глазами. В этом нет ничего странного: в самый важный момент профессиональные спортсмены умеют удалиться в особое место, я бы даже сказала, уединиться там; это место находится в сознании и помогает забыть обо всем, кроме текущего момента. В этом месте нет ни прошлого, ни будущего; там можно только быть и делать. Это состояние иногда называют потоком. Раньше я легко умела входить в него.
Но в промежутках между спортивными соревнованиями, принесшими мне девять медалей (и, думаю, это не предел), жизнь затягивала меня в свой водоворот, как случается с каждым, и я оказывалась совсем в другом месте - месте, где размышления о прошлом сменялись тревогами о будущем.
Я устала от постоянных страданий, которые причиняла жизнь не в моменте «здесь и сейчас», поэтому я сделала единственное, что представлялось достойным выходом из положения, - сбежала в Италию.
С доктором Джен мы познакомились в 2019 году на старой вилле в Тоскане; та стояла особняком среди лавандовых полей. Мы приехали на йога-ретрит, который вела наша общая подруга. Мы не были знакомы, но нас посадили рядом, и первое парное упражнение мы выполняли вместе. Надо было повернуться лицом к партнеру и молча смотреть ему в глаза, пока не сработает таймер. Мы с Джен повернулись друг к другу, взялись за руки и посмотрели в глаза. Я разглядывала ее лицо, открытое и доверчивое, доброе и спокойное.
Прошло пять минут, а может быть, намного больше. Помню, я смотрела на нее и думала, видит ли она меня. Странная мысль, ведь мы глядели друг на друга в упор. В ее красивых глазах я увидела не только мириады цветов, из которых складывался специфический оттенок ее карих глаз, но и стремление, точнее, приглашение быть здесь и сейчас. Она призывала меня спокойно посидеть рядом, глубоко дыша, и побыть вместе в текущем моменте.
Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 194 c.
ISBN 978-5-00195-169-8
Дженнифер Уолкин - Само спокойствие. Научно обоснованные практики, которые помогут справиться с напряжением в повседневной жизни - Содержание
Предисловие
Часть I. Перед практикой
- Глава 1. О том, как важно себя хвалить
- Глава 2. Что такое осознанность и зачем ее практиковать?
- Глава 3. Как практиковать осознанность
Часть II. Традиционная медитация
- 1. Диафрагмальное дыхание (концентрация на дыхании)
- 2. Сканирование тела
- 3. Последовательная мышечная релаксация
- 4. Аутогенная тренировка
- 5. Образная медитация
- 6. Практика укоренения
- 7. Прямоугольник дыхания
- 8. Медитация любящей доброты
- 9. Заземляющая медитация
- 10. Восприимчивое внимание
Часть III. Повседневная медитация
- 11. Осознанное пробуждение
- 12. Осознанная чистка зубов
- 13. Осознанное кофепитие
- 14. Осознанный душ
- 15. Осознанное принятие пищи
- 16. Осознанное мытье посуды
- 17. Осознанная уборка
- 18. Осознанная ходьба
- 19. Осознанное спонтанное рисование
- 20. Осознанное раскрашивание
- 21. Осознанное чтение
- 22. Осознанное засыпание
Часть IV. Осознанная жизнь
- 23. Радикальное принятие
- 24. Самосострадание
- 25. Любовь к себе
- 26. Осознанное слушание
- 27. Осознанное потребление информации
- 28. Благодарность
- 29. Умение замечать
- 30. А дальше?
Благодарности
Послесловие
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Литература
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