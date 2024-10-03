Ничто не появляется из ничего. Культура, религия, цивилизация – все имеет корни в прошлом, и ничего не стоит исследование, игнорирующее эту вездесущую реальность. Следовательно, чтобы достичь истинного понимания природы эзотерических знаний и узнать, почему эти знания должны оставаться тайными в условиях Европы, как и их долгосрочное воздействие, нам следует начать с глубокой древности. Тогда, двигаясь вперед, шаг за шагом, с таинственного начала, мы, возможно, начнем понимать природу важнейших изменений, произошедших в развитии человека и общества, и оценим роль, что эзотерические знания играли в создании культуры, которая не дает оборваться жизни.

Прошлое – непонятное место, там люди вели себя совсем иначе. Даже современная история искажается в нашем восприятии из-за неспособности понять образ мыслей и основные отношения, на которых базировались древние культуры. Кажется, что практически бессмысленно пытаться понять и оценить отношения, представления и верования, которые давно преданы умственному забвению на коротком, но туманном пути из тех дней до настоящего времени. Стараясь решить вопросы не просто истории, а предыстории (доисторического периода) – времени мифов и легенд, мы должны попытаться исправить это искажение всеми разумными средствами, которые могут предложить современные научные и академические дисциплины.

История, как мы сейчас ее понимаем, началась с развития письменности и появления рукописных свидетельств. Многосторонние, таинственные вопросы интерпретации предыстории нашей расы усугубились из-за нашего собственного нежелания признать, что сам человек является неотъемлемой частью эволюционного процесса, процесса не только биологического, но и охватывающего эволюцию интеллекта и сознания. Нашими единственными помощниками в попытке понять наше древнее развитие как человеческого рода являются обнаруженные археологические артефакты, наш уровень интеллектуальных способностей и, в первую очередь, мифологические сюжеты, которые передавались из уст в уста через века. Мифология, осмотрительно используемая, может дать некоторые из ключей, чтобы отпереть двери, которые, по крайней мере в настоящее время, преграждают путь к всестороннему пониманию наших культурных и религиозных источников.

Тим Уоллес-Мерфи - Тайное знание - Секреты западной эзотерической традиции

«Центрполиграф», 2012. – 145 с.

Тим Уоллес-Мерфи - Тайное знание – Содержание

Введение

Глава 1 Из милости? Доисторический человек и рассвет цивилизации

Глава 2 Молчаливое свидетельство неолитической духовности

Глава 3 Египет – магическая и таинственная страна

Глава 4 Завет и народ Израиля

Глава 5 Слава Древней Греции и власть Рима

Глава 6 Посвящения в кельтской культуре

Глава 7 Мессия и различные свидетельства о его учении; борьба между истиной и верой

Глава 8 Patrem Omnipotentem (Отец Вседержитель): возникновение репрессивного общества

Глава 9 Подземные сокровища: тайные духовные течения

Глава 10 Поиски Святого Грааля

Глава 11 Крестоносцы против братьев-христиан. Создание святой инквизиции

Глава 12 Святая мать-церковь поедает собственных детей!

Глава 13 Сыновья вдовы: масонство и розенкрейцерство

Глава 14 Путь открыт: хлынул поток идей

Глава 15 Эпоха исследований: уничтожение местных культур и народов

Глава 16 ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР

Глава 17 Национализм, империализм и возрождение эзотеризма

Глава 18 Война, которая должна была положить конец войнам; и войны, последовавшие за ней

Глава 19 Современные неистощимые источники духовности

Глава 20 Cтоя на пороге Духовного мира

Примечания