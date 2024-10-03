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Уоллес-Мерфи - Тайное знание

Тим Уоллес-Мерфи - Тайное знание - Секреты западной эзотерической традиции
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Category ESXATOS BOOKS, Esotericism Mysticism Kabbalah
Ничто не появляется из ничего. Культура, религия, цивилизация – все имеет корни в прошлом, и ничего не стоит исследование, игнорирующее эту вездесущую реальность. Следовательно, чтобы достичь истинного понимания природы эзотерических знаний и узнать, почему эти знания должны оставаться тайными в условиях Европы, как и их долгосрочное воздействие, нам следует начать с глубокой древности. Тогда, двигаясь вперед, шаг за шагом, с таинственного начала, мы, возможно, начнем понимать природу важнейших изменений, произошедших в развитии человека и общества, и оценим роль, что эзотерические знания играли в создании культуры, которая не дает оборваться жизни.
Прошлое – непонятное место, там люди вели себя совсем иначе. Даже современная история искажается в нашем восприятии из-за неспособности понять образ мыслей и основные отношения, на которых базировались древние культуры. Кажется, что практически бессмысленно пытаться понять и оценить отношения, представления и верования, которые давно преданы умственному забвению на коротком, но туманном пути из тех дней до настоящего времени. Стараясь решить вопросы не просто истории, а предыстории (доисторического периода) – времени мифов и легенд, мы должны попытаться исправить это искажение всеми разумными средствами, которые могут предложить современные научные и академические дисциплины.
История, как мы сейчас ее понимаем, началась с развития письменности и появления рукописных свидетельств. Многосторонние, таинственные вопросы интерпретации предыстории нашей расы усугубились из-за нашего собственного нежелания признать, что сам человек является неотъемлемой частью эволюционного процесса, процесса не только биологического, но и охватывающего эволюцию интеллекта и сознания. Нашими единственными помощниками в попытке понять наше древнее развитие как человеческого рода являются обнаруженные археологические артефакты, наш уровень интеллектуальных способностей и, в первую очередь, мифологические сюжеты, которые передавались из уст в уста через века. Мифология, осмотрительно используемая, может дать некоторые из ключей, чтобы отпереть двери, которые, по крайней мере в настоящее время, преграждают путь к всестороннему пониманию наших культурных и религиозных источников.

Тим Уоллес-Мерфи - Тайное знание - Секреты западной эзотерической традиции

«Центрполиграф», 2012. – 145 с.

Тим Уоллес-Мерфи - Тайное знание – Содержание

Введение
  • Глава 1 Из милости? Доисторический человек и рассвет цивилизации
  • Глава 2 Молчаливое свидетельство неолитической духовности
  • Глава 3 Египет – магическая и таинственная страна
  • Глава 4 Завет и народ Израиля
  • Глава 5 Слава Древней Греции и власть Рима
  • Глава 6 Посвящения в кельтской культуре
  • Глава 7 Мессия и различные свидетельства о его учении; борьба между истиной и верой
  • Глава 8 Patrem Omnipotentem (Отец Вседержитель): возникновение репрессивного общества
  • Глава 9 Подземные сокровища: тайные духовные течения
  • Глава 10 Поиски Святого Грааля
  • Глава 11 Крестоносцы против братьев-христиан. Создание святой инквизиции
  • Глава 12 Святая мать-церковь поедает собственных детей!
  • Глава 13 Сыновья вдовы: масонство и розенкрейцерство
  • Глава 14 Путь открыт: хлынул поток идей
  • Глава 15 Эпоха исследований: уничтожение местных культур и народов
  • Глава 16 ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР
  • Глава 17 Национализм, империализм и возрождение эзотеризма
  • Глава 18 Война, которая должна была положить конец войнам; и войны, последовавшие за ней
  • Глава 19 Современные неистощимые источники духовности
  • Глава 20 Cтоя на пороге Духовного мира
Примечания
Views 200
Rating 4.8 / 5
Added 03.10.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

Comments

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