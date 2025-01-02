Уолш - Основания духовности
Жизнь не всегда легка, но она может приносить радость. Справиться с трудностями и ощутить вкус блаженства – это главная проблема жизни и цель любой духовной практики.
В жизни множество трудностей. Даже самые счастливые из нас переживают времена болезни и скорби, разочарования и отчаяния. Всем нам знакомы страх и неудовлетворенность, уныние и подавленность. Рано или поздно все мы видим, как умирают наши близкие, и в конце концов умираем и мы сами. В этом вряд ли есть что-то новое. Более двух тысяч лет назад Будда положил в основу своего учения признание, что проблемы – это неотъемлемая часть жизни, а из Израиля прозвучала жалоба иудейских псалмов:
Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
Жизнь трудно понять. Мы рождаемся изумленными и беспомощными, оказываясь в мире, переполненном тайной. А ведь наш мир – это всего лишь крупица космической пыли в отдаленном неисследованном уголке огромной непостижимой Вселенной. Неудивительно, что жизнь кажется такой загадочной, и мы порой отступаем в замешательстве.
И все же жизнь может быть волнующей и радостной. Есть бесчисленное множество чудес, ожидающих исследования, и людей, с которыми можно познакомиться; в мире существуют места, от красоты которых перехватывает дух. Все мы имеем возможность любить и играть, учиться и исцелять. Наша жизнь богата разнообразными возможностями, и перед нами стоит проблема использовать их в полной мере. Каждый из нас может быть художником своей собственной жизни.
Жизнь может быть блаженством. Бывают столь глубокие и наполненные смыслом переживания, что жизнь и мир в их свете выглядят не менее чем священными. Бывают моменты такого счастья, что они затмевают обыденные удовольствия, как солнце затмевает светлячка, моменты такой любви и такого сострадания, что мы беспомощно влюбляемся во все сущее. Один такой опыт способен навсегда преобразить вашу жизнь.
Уолш, Р. - Основания духовности - Семь главных практик для пробуждения сердца и ума
Пер. с англ.: А. Киселёв; 2-е издание. — М. : Ганга, 2021. — 512 с. — (Трансперсональная психология).
ISBN 978-5-907059-58-0
Уолш, Р. - Основания духовности – Содержание
Предисловие редактора. Психотерапия и духовная практика
Далай-Лама о книге
Предисловие автора
Часть I Основание духовности
Глава 1 Открывая священное
Глава 2 Открытие семи практик
Глава 3 Как пользоваться этой книгой
Глава 4 Духовные практики: что они делают и как они это делают
Часть II Семь практик
Первая практика. Преобразование мотивации
Глава 5 Секрет счастья
Глава 6 Упражнения для избавления от пристрастий
Глава 7 Найдите желание своей души: переориентация мотивации
Глава 8 Упражнения для переориентации желаний
Глава 9 Вершины желания
Вторая практика. Развитие эмоциональной мудрости
Глава 10 Дар любви
Глава 11 Проблема трудных эмоций
Глава 12 Упражнения для избавления от страха и гнева
Глава 13 Развитие любви и благодарности
Глава 14 Вершины любви
Третья практика. Нравственная жизнь
Глава 15 Ценность добродетели
Глава 16 Что такое нравственная жизнь?
Глава 17 Упражнения в нравственном образе жизни
Глава 18 Вершины нравственной жизни
Четвертая практика. Сосредоточивайте и успокаивайте свой ум
Глава 19 Ваш блуждающий ум
Глава 20 Развивайте спокойный ум
Глава 21 Вершины сосредоточения и спокойствия
Пятая практика. Пробуждение духовного зрения
Глава 22 Целительная сила осознания
Глава 23 Упражнения в осознавании
Глава 24 Видеть божественное во всем
Глава 25 Упражнения в божественном видении
Глава 26 Вершины Видения
Шестая практика. Воспитание духовного ума
Глава 27 Что такое мудрость?
Глава 28 Пробуждение мудрости
Глава 29 Упражнения в мудрости
Глава 30 Вершины мудрости
Седьмая практика. Выражение духа в действии
Глава 31 Дух служения
Глава 32 Воспитание щедрого сердца
Глава 33 Упражнения в великодушии и служении
Глава 34 Вершины великодушия
Глава 35 Наслаждайтесь своей Самостью
Приимечания
Примечания по источникам цитирования
Библиография
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