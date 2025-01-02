Уолш - Основания духовности

Жизнь не всегда легка, но она может приносить радость. Справиться с трудностями и ощутить вкус блаженства – это главная проблема жизни и цель любой духовной практики.

В жизни множество трудностей. Даже самые счастливые из нас переживают времена болезни и скорби, разочарования и отчаяния. Всем нам знакомы страх и неудовлетворенность, уныние и подавленность. Рано или поздно все мы видим, как умирают наши близкие, и в конце концов умираем и мы сами. В этом вряд ли есть что-то новое. Более двух тысяч лет назад Будда положил в основу своего учения признание, что проблемы – это неотъемлемая часть жизни, а из Израиля прозвучала жалоба иудейских псалмов:

Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.

Жизнь трудно понять. Мы рождаемся изумленными и беспомощными, оказываясь в мире, переполненном тайной. А ведь наш мир – это всего лишь крупица космической пыли в отдаленном неисследованном уголке огромной непостижимой Вселенной. Неудивительно, что жизнь кажется такой загадочной, и мы порой отступаем в замешательстве.

И все же жизнь может быть волнующей и радостной. Есть бесчисленное множество чудес, ожидающих исследования, и людей, с которыми можно познакомиться; в мире существуют места, от красоты которых перехватывает дух. Все мы имеем возможность любить и играть, учиться и исцелять. Наша жизнь богата разнообразными возможностями, и перед нами стоит проблема использовать их в полной мере. Каждый из нас может быть художником своей собственной жизни.

Жизнь может быть блаженством. Бывают столь глубокие и наполненные смыслом переживания, что жизнь и мир в их свете выглядят не менее чем священными. Бывают моменты такого счастья, что они затмевают обыденные удовольствия, как солнце затмевает светлячка, моменты такой любви и такого сострадания, что мы беспомощно влюбляемся во все сущее. Один такой опыт способен навсегда преобразить вашу жизнь.

Уолш, Р. - Основания духовности - Семь главных практик для пробуждения сердца и ума

Пер. с англ.: А. Киселёв; 2-е издание. — М. : Ганга, 2021. — 512 с. — (Трансперсональная психология).

ISBN 978-5-907059-58-0

Уолш, Р. - Основания духовности – Содержание

Предисловие редактора. Психотерапия и духовная практика

Далай-Лама о книге

Предисловие автора

Часть I Основание духовности

Глава 1 Открывая священное

Глава 2 Открытие семи практик

Глава 3 Как пользоваться этой книгой

Глава 4 Духовные практики: что они делают и как они это делают

Часть II Семь практик

Первая практика. Преобразование мотивации

Глава 5 Секрет счастья

Глава 6 Упражнения для избавления от пристрастий

Глава 7 Найдите желание своей души: переориентация мотивации

Глава 8 Упражнения для переориентации желаний

Глава 9 Вершины желания

Вторая практика. Развитие эмоциональной мудрости

Глава 10 Дар любви

Глава 11 Проблема трудных эмоций

Глава 12 Упражнения для избавления от страха и гнева

Глава 13 Развитие любви и благодарности

Глава 14 Вершины любви

Третья практика. Нравственная жизнь

Глава 15 Ценность добродетели

Глава 16 Что такое нравственная жизнь?

Глава 17 Упражнения в нравственном образе жизни

Глава 18 Вершины нравственной жизни

Четвертая практика. Сосредоточивайте и успокаивайте свой ум

Глава 19 Ваш блуждающий ум

Глава 20 Развивайте спокойный ум

Глава 21 Вершины сосредоточения и спокойствия

Пятая практика. Пробуждение духовного зрения

Глава 22 Целительная сила осознания

Глава 23 Упражнения в осознавании

Глава 24 Видеть божественное во всем

Глава 25 Упражнения в божественном видении

Глава 26 Вершины Видения

Шестая практика. Воспитание духовного ума

Глава 27 Что такое мудрость?

Глава 28 Пробуждение мудрости

Глава 29 Упражнения в мудрости

Глава 30 Вершины мудрости

Седьмая практика. Выражение духа в действии

Глава 31 Дух служения

Глава 32 Воспитание щедрого сердца

Глава 33 Упражнения в великодушии и служении

Глава 34 Вершины великодушия

Глава 35 Наслаждайтесь своей Самостью

Приимечания

Примечания по источникам цитирования

Библиография