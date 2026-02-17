Книга Ральфа Н. Уолтера «Знамения последнего времени» представляет собой систематический обзор библейских пророчеств, указывающих на завершение человеческой истории и близость возвращения Иисуса Христа. Автор ставит своей задачей помочь читателю разобраться в многообразии эсхатологических признаков, разделяя их на категории: политические, природные, социальные и духовные. Уолтер убежден, что современное поколение является свидетелем уникального стечения обстоятельств, которое Писание характеризует как «начала болезней» перед великим финалом.

В своих размышлениях автор уделяет особое внимание состоянию современной церкви и моральному климату общества, видя в духовном отступничестве и охлаждении любви одно из самых точных знамений конца. Он подробно анализирует события на Ближнем Востоке, развитие технологий глобального контроля и рост частоты природных катаклизмов, рассматривая их как Божьи предупредительные сигналы. Книга написана доступным языком и призывает верующих не к панике, а к глубокому посвящению и усиленной евангелизации, пока «дверь благодати» еще открыта.

Чикаго: «Христианский мост», 2001. – 188 с.

ISBN 1-890568-01-16

Ральф Н. Уолтер – Знамения последнего времени – Содержание

