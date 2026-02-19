Уолтерс - Обновленное творение
Эта книга предлагает целостный взгляд на библейское повествование через призму трех великих этапов: Творение,Грехопадение и Искупление. Уолтерс убедительно доказывает, что спасение во Христе — это не «эвакуация» души из испорченного мира, а восстановление (реставрация) всего Божьего творения в его первозданной чистоте.
Автор призывает читателя отказаться от разделения жизни на «священное» (церковь, молитва) и «светское» (работа, отдых, культура). Библейское мировоззрение, по Уолтерсу, — это активная позиция, направленная на возвращение каждой сферы человеческой деятельности под суверенитет Творца.
Альберт Уолтерс. Обновленное творение. Основы библейского мировоззрения
Киев: ЦПП МАХШ, 2013. - 206 с.
ISBN 0-8028-2969-4
Альберт Уолтерс. Обновленное творение. Основы библейского мировоззрения - Содержание
Вступительное слово Майкла Гоухина
Предисловие ко второму изданию
Глава 1. Что такое мировоззрение?
Глава 2. Творение
Глава 3. Грехопадение
Глава 4. Искупление
Глава 5. Сущность и направленность
Послесловие
