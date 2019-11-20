В ночь перед распятием Иисус упрекнул своих учеников: «Друзья, если бы вы по-настоящему любили Меня, вы не унывали бы сейчас! Вы унываете, потому что у вас такие мысли: “Вы только поглядите на то, от чего я отказался, чтобы стать Его учеником: от моих планов, надежд, от моей мечты. А теперь мой рыболовный бизнес пошел прахом! Что теперь будет, если Ты - не настоящий Мессия, а я - не основание Твоей церкви? Кого они распнут следующим - меня?” Только сегодня утром вы спорили - кто из вас наибольший и достоин занять лучшее место в Царстве. Не будьте такими эгоистами! Радуйтесь, что Я иду к Своему Отцу!»

Они были несчастны из-за своего эгоизма. Если бы ученики истинно любили Иисуса больше, чем самих себя, они бы возрадовались, услышав, что Он идет к Отцу. Вместо этого они оплакивали свою предстоящую утрату, думая: «Господь оставляет меня. Что теперь будет со мною?» Ученики переживали самое страшное время своей жизни: предательство Иуды, арест и распятие Христа, и они были более озабочены своей судьбой, чем судьбой Иисуса. Они были полностью поглощены собой!

Бог желает противостать и вашему эгоизму! Вы когда-нибудь сознательно работали над своими эгоистичными чертами? Какую роль в вашей жизни играют гордыня, гнев, кризисные переживания, печаль? На самом ли деле вы любите Бога больше, чем самого себя? Трудности помогают раскрыться тому, что на самом деле происходит в вашем сердце. И не важно - какая это трудность: финансовая нужда, разрыв отношений или смерть любимого человека; от вас зависит - превратится это в кризис или нет. Бог уже дал вам все, что нужно для преодоления всех проблем в этой жизни, но от вас зависит - будете вы этим пользоваться или нет!

Станете ли вы продолжать жить жизнью эгоиста или превратитесь в жертву живую? Иисус или «Я» - выбор за вами!

Эндрю Уоммак - Эгоизм - корень всей печали Перевод с английского - СПб: Древо жизни, 2012. - 64 с. ISBN 978-5-91470-040-6

Эндрю Уоммак - Эгоизм - корень всей печали - Содержание

Введение

Коренной вопрос

Раскапризничавшийся карапуз

Трезвые герои

Мое «религиозное смирение»

Эгоистичный «ловец душ человеческих». ...

Бескорыстная любовь Божья

Жертва живая

Как принять Иисуса

Как принять Святого Духа

Эндрю Уоммак - Эгоизм - корень всей печали - Коренной вопрос

Когда умирает любимый человек, мы в слезах спрашиваем самих себя: «Как я теперь без него?» Поддаваясь эмоциям, мы сосредотачиваемся на смерти и утрате и вопием: «Я больше не увижу его на Земле!» Мы убеждаем сами себя, что оплакиваем умершего, когда как на самом деле - оплакиваем себя.