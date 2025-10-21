В Евангелии от Марка 6:35-44 рассказывается о том, как Иисус накормил 5000 мужчин - считая всех, возможно, пятнадцать тысяч - пятью хлебами и двумя рыбами. И у Него осталось больше, чем было изначально! Это было довольно явное чудо, но нечто более удивительное случилось дальше.

В стихах 45-48 рассказывается: «И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их».

Чрезвычайно изумлялись

Читая это, я представил себя на месте этих учеников и представил этот гибельный шторм. Вот идет Иисус по воде - что само по себе удивительно, - но здесь сказано «хотел миновать их». Но разве Иисус не должен был броситься к ним с криком: «Я здесь, я спасу вас!» Я удивился, чтобы не сказать больше.

То же самое произошло с учениками. Стих 49 повествует: «Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали». Иными словами, они не могли поверить, что это был Иисус. Они думали, что видят призрака.

Стихи 50-51 далее рассказывают: «Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились».

Изумлены чрезвычайно! Это еще мягко сказано. Я был просто охвачен благоговейным страхом, когда я представил себе, как готовлюсь погибнуть в буре и вижу Иисуса, идущего по той самой воде, которая вот-вот меня погубит. А Он всем видом Своим показывает, что собирается пройти мимо.

Эндрю Уоммак - Ожесточение сердца

Уоммак Эндрю. Ожесточение сердца / Эндрю Уоммак; Пер. с англ. - СПб.: Издательство «Древо жизни», 2013. - 96 с.

ISBN 978-5-91470-013-0

Эндрю Уоммак - Ожесточение сердца - Содержание