Когда служитель начал молиться, у меня мелькнула мысль, что я никогда еще не слышал, чтобы кто-то так молился. Затем он встал за кафедру и прочитал текст из Священного Писания.

Как обоюдоострый меч, эти слова вышли из его уст и проникли в мое сердце.

Текст гласил: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6,7). Я был твердо уверен, что при этом он указал на меня, потому что его глаза были устремлены на меня.

Я чувствовал, что проваливаюсь в ад. Перед моим мысленным взором прошли все мои грехи и проступки, начиная с детства, и от этого я затрепетал, как лист на ветру.

Джон Уорбартон - Милости Бога Завета

Одесса: "Християнське просвічений", 2005 г. — 272 с.

ISBN 5-8404-0165-X

Джон Уорбартон - Милости Бога Завета – Содержание

Предисловие

Часть первая

Часть вторая

Джон Уорбартон - Милости Бога Завета - Предисловие

Богу доставляет удовольствие, когда жизнь ничем не приметных христиан прославляет Его имя и приносит благо бессмертным душам многих людей. Читая биографии детей Божьих, не трудно в этом убедиться. Именно таким замечательным примером для нас является жизнь Джона Уорбартона.

Уорбартон родился в Англии в 1776 году. И хоть от того времени нас отделяет более двухсот лет, его автобиография не утратила своего значения. Все то, что в жизни христианина отражает славу Божью, что иллюстрирует Его чудный план спасения, имеет первостепенную важность.

Не часто можно встретить историю жизни, в которой так всесторонне прослеживалась бы работа Духа Святого в приготовлении бедного грешника к неувядаемому наследству святых на Небесах, с одной стороны, и чистосердечное, лишенное ханжества описание неудач, ошибок и падений, с другой. И хотя откровенность и искренность автора "Милостей Бога Завета" может шокировать утонченного читателя, а стиль изложения — вызвать улыбки у тех, кто ожидает встретить здесь академическое совершенство, искренний христианин найдет в этом жизнеописании много созвучного своим личным духовным переживаниям. Когда он будет внимательно и с молитвой читать эти строки, сердце его согреется Божьей любовью, дух укрепится, и он пожелает испытать силу той благодати, которую прочувствовал Джон Уорбартон.

Пусть же это издание пробудит многих к новой жизни, а также принесет благословение, ободрение и утешение тем, кто, как и автор, нередко проходит через жгучие испытания.