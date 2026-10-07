Уорд - Призрак сарацина

«Призрак сарацина» Уолтера Уорда — исследование позднеантичного Синая как пространства встречи христианских монахов, паломников, имперской власти и местных кочевых групп, обозначавшихся греко-римскими и христианскими авторами словом «сарацины». В центре книги находится не столько вопрос о том, кем исторически были эти кочевники, сколько проблема формирования их образа в христианской литературе. Уорд сопоставляет агиографические сочинения, паломнические рассказы, произведения Евсевия Кесарийского, Космы Индикоплова, Прокопия Кесарийского и других авторов с археологическими, папирологическими и эпиграфическими материалами. Он показывает, что реальные отношения оседлого и кочевого населения были значительно сложнее литературной модели постоянной вражды: торговля, взаимная экономическая зависимость, военное союзничество и христианизация части кочевников сосуществовали с набегами и насилием.

Вторая линия исследования связана с христианским освоением самого пространства Синая. Монахи и паломники соотносили конкретные места полуострова с событиями книги Исход, создавая сакральную географию Елима, Рефидима и горы Синай; рассказы о мученичестве укрепляли представление о монахах как законных и святых обитателях этой земли, тогда как кочевники становились их противоположностью — языческим и варварским Другим. Уорд прослеживает, как этот дискурс мог влиять на имперскую политику безопасности и строительство укреплений при Юстиниане, а затем выходит за пределы поздней Античности и показывает перенос древнего понятия «сарацин» на мусульман VII века. Тем самым книга объединяет историю раннего христианства, византинистику, религиоведение, археологию и исследования идентичности, ставя более широкий вопрос о том, каким образом религиозные сообщества при помощи текстов, памяти и сакральной топографии создают собственное пространство и конструируют образ Другого.

Уорд Уолтер – Призрак сарацина – Христиане и кочевники на Синайском полуострове в эпоху поздней Античности

СПб.: Библиороссика, 2026. — 312 с.: ил. — (Серия «Современное религиоведение и теология» / «Contemporary Religious and Theological Studies»). Пер. с англ. А. Белозеровой.

ISBN 978-5-908130-07-3

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