Рюпке - Религия и ее история

Религиоведение представляет собой процветающую область исследований как в различных академических средах, так и за пределами научного сообщества. Безусловно, религия имела значительную силу в общественных системах прошлого, накладывая отпечаток практически на все аспекты частной и коллективной жизни, начиная с социального и физического «наследия» и заканчивая распространением конфликтов, что нашло отражение в ожесточенной борьбе за истинность вероучений. Религиозные практики — это массовое явление даже в современных мегаполисах. В различных плюралистических обществах религиозная принадлежность все чаще и настойчивее приписывается как индивидам, так и группам, а также используется ими. Духовные учреждения обладают статусом авторитетных неправительственных организаций и посредников в решении международных вопросов. Религиозные деятели тесно связаны с политиками и играют влиятельную роль как за кулисами, так и на публичной политической арене во все большем числе стран по всему миру.

Проводники веры, религиозные практики и идеи быстро адаптируются к меняющимся условиям окружающего мира. Так что неудивительно, что вопросы развития религии вышли в контексте новейших международных исследований на первый план [Bochinger, Rüpke 2016]. Однако действительно ли мы можем использовать термин «религия» таким образом, как будто религия — это просто «что-то не от мира сего»? Как и в случае с большинством понятий, — и в особенности с понятиями, определяющими академические дисциплины, включая «историю», — «религия» обладает собственным концептуальным багажом, который характеризуется историческими контекстами и предубеждениями. Само разграничение религиозного и светского, религии и нерелигии, несомненно, является продуктом исторического процесса и следствием влияния тех или иных интересов, олицетворяемых теми или иными историческими фигурами.

Рюпке Йорг - Религия и ее история - Критическое исследование

пер. с англ. М. Середы

СПб: Библиороссика, 2026, 260 с.

Серия «Современное религиоведение и телогия»

ISBN 978-5-907918-72-6

Рюпке Йорг - Религия и ее история - Критическое исследование - Содержание

Благодарности

Предисловие

Глава 1. Религиозная индивидуализация и критический взгляд на концепцию религии

Глава 2. Религия индивидуумов

Глава 3. Религиозная агентность, идентичность и коммуникация. Размышления об истории и теории религии

Глава 4. Проживаемая религия

Глава 5. Городская религия

Глава 6. Религия и память

Глава 7. Нарратив и история религии

Глава 8. Историографическое построение религиозных традиций

Глава 9. Размышления о том, как справляться с религиозными изменениями

Заключение

Библиография

Предметно-именной указатель