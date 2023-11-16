Уорд - Жизнь веры

Было время, когда человек, сотворенный по образу Творца, в полном согласии с Ним счастливо жил в Эдемском саду, но затем согрешил и пал. А после падения в какие только самонадеянные предприятия он ни пускался, лишь бы вернуть утерянное счастье! Он уподобился жителям содомским, которые ощупью пытались найти дверь дома Лота, или слепым вождям слепых, потерявшимся в лабиринте заблуждений. Жадный, облагодетельствованный материальными благами человек радуется так, будто на самом деле получил истинные блага.

Сладострастник, получивший шелуху удовольствия, кричит, будто живет царственной и счастливой жизнью. Честолюбец, взобравшийся еще на один шаг по скользкому холму славы, думает, что приблизился к высочайшему счастью. Увы! Разве они не знают, что уже находятся в зале суда самой смерти? Они мертвы, хотя и живы! Бродячие призраки в образе людей. Даже если такой человек проживет сто лет, родит детей, построит дом, посадит дерево, то ему все равно лучше было бы не рождаться вовсе!

Уорд Самуэль - Жизнь веры

Пер. с англ. Г. Вязовского. Ровно: ХМ «Живое слово», 2014. 32 с.

ISBN 978-617-677-056-5

Уорд Самуэль - Жизнь веры - Содержание

Часть 1. Жить верою

Праведный верою жив будет

Вера — это дверь ко спасению

Вера новообращенных христиан

Часть 2. Безрассудность отрицания веры

Вера и зрелый христианин

Вера и падения

Как вера освящает и умерщвляет

Часть 3. Вера дарует жизнь с избытком

Вера поддерживает жизнь во время скорби

Часть 4. Заключительный призыв практиковать веру

Уорд Самуэль - Жизнь веры - Отрывок из книги

Вера новообращенных христиан

Верою снимите с себя вретище, отряхните пепел, оденьтесь в одежды радости и счастья! Да будут ваши одежды белоснежными, а голова умащена елеем! Живите, говорю вам! Живите сегодня, живите завтра, живите, дорогие христиане, вечно! Вы сможете это, если научитесь пользоваться верою. Она — не свадебный наряд, который годится лишь для одного определенного дня. Пользуйтесь верою постоянно, как вы пользуетесь огнем, водой, солью, хлебом, вином и другими необходимыми вещами. Вера — это не повивальная бабка, которая впускает вас в жизнь, а потом уходит. Она скорее кормилица и нежная мать, которая подводит вас к взрослой жизни.

Но и потом, когда вы повзрослеете, вера не оставит вас, с годами она будет становиться все более необходимой для вас. Хотите иметь непреходящее веселье и вечную радость в Господе? Знаю, что это так, знаю, что вы стремитесь к этому всей душой. Позвольте тогда предложить вам распорядок дня, который следует неукоснительно соблюдать (да поддержит Господь как вас, так и меня Своею благодатью). Всякий раз, подкрепляя свое тело пищею и отдыхом, веселите свою душу верою. Дайте вашей душе возможность два-три раза в день побывать на горе Фавор — это прекрасное место для молитвы. Для Исаака таковым было поле, для Давида — дорога, а для Корнилия — тайная комната. Что вы там будете делать? Практиковать веру.

Это главная тайна нашей духовной жизни. Раскройте душу на святой горе, чтобы говорить со Христом. Вспомните об исполненных обетованиях, о тех преимуществах верующего, которыми вы регулярно наслаждаетесь. Подумайте о них, пропустите сквозь душу еще и еще раз, пока не почувствуете истинное блаженство. Размышляйте о них по отдельности и обо всех разом. На чем-то больше задержите свое внимание, на чем-то остановитесь в следующий раз. Подумайте о том, что ваши долги оплачены, а гнев Божий в отношении вас умилостивлен. Вспомните, что вы, будучи дитятей Божьим, находитесь в абсолютной безопасности. Вам нечего бояться ни смерти, ни ада.

Подумайте, как прекрасно быть наследником славы. Совместите эти мысли с молитвой благодарения и молитвой о нуждах. Не спускайтесь с Фавора до тех пор, пока душа ваша полностью не согреется и вы не получите силу на день грядущий. Так практикуют веру. Так живут верою. Поступайте так, и услышите, как ваша душа говорит: «Господи! Хорошо нам здесь быть». А раз хорошо, то приходить надо ежедневно. Огонь на слежавшихся углях не разжечь и дома не обогреть — угли следует расшевелить. Не- растворенный сахар не сделает вино сладким. Что толку от веры, если не пользоваться ею? Какой прок в замке, если нет ключа? Не владение землей, а ее возделывание приносит пищу. Если бы мы только научились прилагать это к повседневной жизни!

Пользу принесет лишь практика веры, а не обладание ею. Чем больше физических упражнений вы делаете, тем крепче ваше тело. Чем больше человек жертвует, тем щедрее он становится. Практикующая вера ведет к победе. Вещи, не находящиеся в пользовании, приходят в негодность. Отложенный в сторону плуг ржавеет и рассыпается на части, а работающий сияет и звенит, он дольше прослужит своему хозяину. Человеку следует усердно практиковать веру, и она возрастет, принеся ему много радости и счастья.