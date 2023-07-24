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Уоррен - Методы изучения Библии

Рик Уоррен - Методы изучения Библии: двенадцать способов познания Божьего Слова
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Educational

В течение многих лет каждый раз, когда я слышал хорошую проповедь или глубокое библейское учение, я покидал собрание, раздосадованный и полный раздумий: «И как он нашел все это в своей книге?» Я хотел бы сам обнаружить все эти истины. Вдобавок, я часто укорял себя, так как люди всегда говорили мне, что я должен изучать Слово, но, когда я пытался этим заняться, я не знал, что делать. Поэтому я разочаровывался и опускал руки. С той поры, полной разочарований, я обнаружил, что большинство христиан искренне хотят изучать Библию самостоятельно, но просто не знают, как к этому подойти. им не нужны дальнейшие увещевания типа «ты должен изучать свою Библию! », им нужно просто дать указания, как конкретно это делать. именно в этом и состоит цель данной книги: это практическое руководство по изучению Божьего Слова. Предполагается, что вы уже признаете всю важность личного изучения Библии, что вас уже много раз призывали к этому христианскому долгу и что вы искали кого-то, кто показал бы вам, как это делать.

Библия учит нас тому, что мы не можем называться учениками Иисуса Христа, если не пребываем регулярно в Божьем Слове. Однажды Иисус сказал Своим последователям: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (ин. 8: 31-32). Посмотрев на всю историю христианской церкви, вы обнаружите, что общей чертой всех великих мужей и жен Божьих было то, что они знали Писание и постоянно, регулярно проводили время с Господом в его Слове. никогда за всю историю Библия не была настолько доступна западному миру, как сегодня. и все же никогда еще не было такой острой нехватки в Божьем Слове. Библии есть повсюду: в отелях, мотелях, больницах, библиотеках и во многих домах Америки; но, при этом, большинство людей несведущи в словах Писания. Мы живем в эпоху библейской безграмотности, даже среди многих представителей Божьего народа. Каждый метод, приведенный в этой книге, изложен так, чтобы любой верующий во Христа мог предпринять определенные шаги и самостоятельно усвоить что-то из изучения Писания. Я верю, что прочтение, изучение и применение этой книги сделает вас библейски грамотным учеником Господа иисуса Христа: полезным делателем в поместной общине как в деле благовестия людям, еще не познавшим Господа, так и в деле обучения верующих ученичеству. Требования ученичества включают и призыв к посвящению тех, кто следует за Христом. По мере роста ученики превращают свое пребывание в Слове в жизненную привычку, постоянно упражняясь в этом день за днем.

Джордж Мюллер (1805-1898), основатель приютов для сирот в Бристоле, Англии, в XIX веке, прославился как человек веры и молитвы. Просто поразительно читать о том, как Бог отвечал на молитвы этого человека на протяжении всей его жизни. Что сделало его человеком веры и молитвы? За всю свою жизнь он перечитал всю Библии более двухсот раз, и большую часть своего чтения он провел на коленях, молясь над Словом и прилежно изучая его. Когда вы хорошо знаете Божье Слово, вам открывается Божья воля на вашу жизнь. Когда вы узнаете Божью волю, вы можете молиться конкретно и получать конкретные ответы. если мы спросим на церковном собрании: «Все ли из вас верят Библии от корки до корки?» — возможно, все поднимут руку. но, если мы спросим: «Все ли из вас читают ее регулярно от корки до корки?» — то, скорее, мы не получим столь активного отклика. Кажется, чаще всего мы виновны в том, что более заинтересованы в защите Божьего Слова, чем в его изучении. Обычно вечером рядовой христианин проводит за просмотром телевизора более трех часов, тогда как чтению Библии уделяет всего три минуты перед сном. и почему мы удивляемся недостатку духовной зрелости? Многие христиане с большей преданностью читают колонку Энн Лэндерс (газетная колонка с еженедельными советами, популярная в Америке. — Прим. перев.) или спортивные страницы, а не Божье Слово. Я знаком с людьми, не являющимися христианами, которые не выйдут утром из дома, пока не прочитают свой гороскоп. Что произойдет, если христиане с тем же рвением посвятят себя чтению Библии каждое утро, прежде чем бежать на работу, в школу или по магазинам? Это изменит их жизнь и жизнь людей вокруг.

Рик Уоррен - Методы изучения Библии: двенадцать способов познания Божьего Слова

Все права защищены © Рик Уоррен, 2014 г., издание 1981 г

Веб-сайт: www. pastors. com

Рик Уоррен - Методы изучения Библии: двенадцать способов познания Божьего Слова - Содержание

Предисловие

Введение: как изучать Библию

  • 1 Молитвенный метод изучения Библии

  • 2 Метод изучения Библии путем конспектирования главы

  • 3 Метод изучения Библии путем исследования черт характера

  • 4 Тематический метод изучения Библии

  • 5 Биографический метод изучения Библии

  • 6 Предметный метод изучения Библии

  • 7 Метод изучения Библии путем разбора слов

  • 8 Метод изучения Библии путем исследования исторического контекста книги

  • 9 Метод изучения Библии путем обзора книги

  • 10 Метод изучения Библии путем разбора главы

  • 11 Метод изучения Библии путем обобщения содержания книги

12 Метод изучения Библии путем последовательного разбора стихов

Список дополнительной литературы

Приложения

  • А. Как наилучшим образом организовать время личной молитвы

  • B. Общие вопросы по биографическому методу изучения Библии

  • С. Список положительных и отрицательных черт характера

  • D. Неполный список людей, упоминавшихся в Библии

  • E. Рекомендуемый список ключевых слов для изучения

  • F. На что следует обращать внимание при разборе главы

  • G. План систематического изучения Библии

Учебная форма для молитвенного изучения

Views 1 569
Rating 5.0 / 5
Added 24.07.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

S
SamuelAKim 4 years ago

РИК УОРРЕН МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ 12. двенадцать способов познания Божьего Слова

Доступно не для робота.


 

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