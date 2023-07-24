В течение многих лет каждый раз, когда я слышал хорошую проповедь или глубокое библейское учение, я покидал собрание, раздосадованный и полный раздумий: «И как он нашел все это в своей книге?» Я хотел бы сам обнаружить все эти истины. Вдобавок, я часто укорял себя, так как люди всегда говорили мне, что я должен изучать Слово, но, когда я пытался этим заняться, я не знал, что делать. Поэтому я разочаровывался и опускал руки. С той поры, полной разочарований, я обнаружил, что большинство христиан искренне хотят изучать Библию самостоятельно, но просто не знают, как к этому подойти. им не нужны дальнейшие увещевания типа «ты должен изучать свою Библию! », им нужно просто дать указания, как конкретно это делать. именно в этом и состоит цель данной книги: это практическое руководство по изучению Божьего Слова. Предполагается, что вы уже признаете всю важность личного изучения Библии, что вас уже много раз призывали к этому христианскому долгу и что вы искали кого-то, кто показал бы вам, как это делать.

Библия учит нас тому, что мы не можем называться учениками Иисуса Христа, если не пребываем регулярно в Божьем Слове. Однажды Иисус сказал Своим последователям: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (ин. 8: 31-32). Посмотрев на всю историю христианской церкви, вы обнаружите, что общей чертой всех великих мужей и жен Божьих было то, что они знали Писание и постоянно, регулярно проводили время с Господом в его Слове. никогда за всю историю Библия не была настолько доступна западному миру, как сегодня. и все же никогда еще не было такой острой нехватки в Божьем Слове. Библии есть повсюду: в отелях, мотелях, больницах, библиотеках и во многих домах Америки; но, при этом, большинство людей несведущи в словах Писания. Мы живем в эпоху библейской безграмотности, даже среди многих представителей Божьего народа. Каждый метод, приведенный в этой книге, изложен так, чтобы любой верующий во Христа мог предпринять определенные шаги и самостоятельно усвоить что-то из изучения Писания. Я верю, что прочтение, изучение и применение этой книги сделает вас библейски грамотным учеником Господа иисуса Христа: полезным делателем в поместной общине как в деле благовестия людям, еще не познавшим Господа, так и в деле обучения верующих ученичеству. Требования ученичества включают и призыв к посвящению тех, кто следует за Христом. По мере роста ученики превращают свое пребывание в Слове в жизненную привычку, постоянно упражняясь в этом день за днем.

Джордж Мюллер (1805-1898), основатель приютов для сирот в Бристоле, Англии, в XIX веке, прославился как человек веры и молитвы. Просто поразительно читать о том, как Бог отвечал на молитвы этого человека на протяжении всей его жизни. Что сделало его человеком веры и молитвы? За всю свою жизнь он перечитал всю Библии более двухсот раз, и большую часть своего чтения он провел на коленях, молясь над Словом и прилежно изучая его. Когда вы хорошо знаете Божье Слово, вам открывается Божья воля на вашу жизнь. Когда вы узнаете Божью волю, вы можете молиться конкретно и получать конкретные ответы. если мы спросим на церковном собрании: «Все ли из вас верят Библии от корки до корки?» — возможно, все поднимут руку. но, если мы спросим: «Все ли из вас читают ее регулярно от корки до корки?» — то, скорее, мы не получим столь активного отклика. Кажется, чаще всего мы виновны в том, что более заинтересованы в защите Божьего Слова, чем в его изучении. Обычно вечером рядовой христианин проводит за просмотром телевизора более трех часов, тогда как чтению Библии уделяет всего три минуты перед сном. и почему мы удивляемся недостатку духовной зрелости? Многие христиане с большей преданностью читают колонку Энн Лэндерс (газетная колонка с еженедельными советами, популярная в Америке. — Прим. перев.) или спортивные страницы, а не Божье Слово. Я знаком с людьми, не являющимися христианами, которые не выйдут утром из дома, пока не прочитают свой гороскоп. Что произойдет, если христиане с тем же рвением посвятят себя чтению Библии каждое утро, прежде чем бежать на работу, в школу или по магазинам? Это изменит их жизнь и жизнь людей вокруг.

Рик Уоррен - Методы изучения Библии: двенадцать способов познания Божьего Слова

Все права защищены © Рик Уоррен, 2014 г., издание 1981 г

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Рик Уоррен - Методы изучения Библии: двенадцать способов познания Божьего Слова - Содержание

Предисловие

Введение: как изучать Библию

1 Молитвенный метод изучения Библии

2 Метод изучения Библии путем конспектирования главы

3 Метод изучения Библии путем исследования черт характера

4 Тематический метод изучения Библии

5 Биографический метод изучения Библии

6 Предметный метод изучения Библии

7 Метод изучения Библии путем разбора слов

8 Метод изучения Библии путем исследования исторического контекста книги

9 Метод изучения Библии путем обзора книги

10 Метод изучения Библии путем разбора главы

11 Метод изучения Библии путем обобщения содержания книги

12 Метод изучения Библии путем последовательного разбора стихов

Список дополнительной литературы

Приложения

А. Как наилучшим образом организовать время личной молитвы

B. Общие вопросы по биографическому методу изучения Библии

С. Список положительных и отрицательных черт характера

D. Неполный список людей, упоминавшихся в Библии

E. Рекомендуемый список ключевых слов для изучения

F. На что следует обращать внимание при разборе главы

G. План систематического изучения Библии

Учебная форма для молитвенного изучения