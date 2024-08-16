Уотсон Брэд – Основы Евангелия для детей

Миссиональные сообщества существуют, чтобы готовить учеников, которые могут вести подготовку учеников. Основы Евангелия для детей созданы специально для того, чтобы помогать взрослым, делать детей учениками во время целенаправленно проводимого с ними времени на собраниях поклонения, еженедельных ужинах в составе малых групп (или миссиональных сообществ) или же дома. Цель не ограничивается тем, чтобы наставить детей в Евангелии; предполагается делать это так, чтобы они стали способны применить это знание в собственной жизни и передать его другим. Мы хотим видеть детей воплощающими свою идентичность миссионеров, семьи, служителей и учащихся.

Философия

Мы убеждены, что наши ритмы жизни и идентичность как последователей Иисуса приложимы к тому, как мы взаимодействуем с детьми, как они взаимодействуют друг с другом и окружающим их миром. Другими словами, всё, чему мы обучаем «выросших», применимо к детям!

Когда ребёнок начинает глубоко усваивать ценности Евангелия в юном возрасте, церковь в повседневной жизни становится нормой. Мы хотим оснастить следующее поколение детей всем необходимым, чтобы они могли быть членами семьи учеников на миссии. Распространяя видение заполнения Евангелием каждого мужчины, женщины и ребёнка, мы в первую очередь должны принимать во внимание, как мы призываем наших детей верить в Евангелие, во вторую очередь, нам нужно учитывать, как мы будем снаряжать каждого ребёнка, чтобы, куда бы он ни шёл, он делал это, опираясь на Евангелие.

Подготовка

Каждый урок содержит раздел для взрослых лидеров, которые помогут им понять и усвоить преподаваемые детям принципы через применение их к собственным сердцам. Мы рекомендуем прочесть, изучить и помолиться по содержанию «Подготовки ведущего» в течение 30 минут перед тем, как вести занятие в рамках этого курса. Предупреждение: этот материал может обличить, вдохновить вас и преобразовать и Вашу жизнь!

В дополнение к этому, мы рекомендуем уделить 30 минут обзору собственно урока. Прочтите учебный план и истории заранее. Вы достигнете гораздо более активного взаимодействия, если будете знать историю достаточно хорошо, чтобы обыграть оттенки.

Брэд Уотсон – Основы Евангелия для детей

Bellevue, WA: Saturate, 2018. – 173 с.

ISBN: 978-1-7324913-0-4

Брэд Уотсон – Основы Евангелия для детей - Содержание

Введение

Евангельская История: Эфесянам 2:8–10

Неделя 1: Кто такой Бог? | Характер Бога

Неделя 2: Наша нужда в Евангелии | Сотворение и Отделение

Неделя 3: Сила Евангелия | Сила Бога спасать

Неделя 4: Цель Евангелия | Бог делает всё новым

Наша Евангельская сущность: 2 Коринфянам 5:18–21

Неделя 5: Мы – ученики | Призваны учиться у Иисуса

Неделя 6: Мы – семья | Отец усыновил нас, как детей Божьих

Неделя 7: Мы – служители | Иисус служил, и в то же время Иисус – Царь

Неделя 8: Мы – миссионеры | Святой Дух даёт нам силу быть свидетелями

Наша жизнь согласно Евангелию: Эфесянам 4:1

Неделя 9: Слушание | Мы молимся Иисусу и слушаем других людей

Неделя 10: История | Мы рассказываем Историю Бога

Неделя 11: Благословение | Мы отдаём и помогаем другим людям

Неделя 12: Празднование | Мы празднуем и веселимся

Неделя 13: Еда | Мы кушаем вместе с другими людьми

Неделя 14: ВосСоздание | Мы играем и наслаждаемся творением

Приложение