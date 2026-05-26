Упасана-Коша - Шраддха-карма - 28 том

Введение в Шраддху

Данное издание можно считать путеводителем по одному из самых сложных ритуалов, который непосредственно связан с обрядом кремации и содержит множество нюансов - Шраддхе. Здесь будет раскрыто само понятие шраддхи, её со-ставляющие, тонкости проведения, получаемые от неё блага и нужно ли вайшнавам проводить эту церемонию.

Количество литературы по шраддхе огромно. От ведиче-ских Самхит до средневековых и современных комментариев и сборников. Различные вопросы, связанные со шраддхой, были рассмотрены более или менее подробно. Пураны содержат тысячи стихов о шраддхе. Шраддха - это, пожалуй, самый сложный ритуал поклонения и одновременно самый распро-страненный. Индус может не отпраздновать Шива-ратри, но провести граддху по умершим родственникам он обязан.

Церемония по усопшим, проводимая их родственниками (в особенности сыном), могла помочь умершему вплоть до получения освобождения. Таким образом, в любой момент можно исправить ситуацию, какой бы тяжелой она не была. Важно иметь поддержку от того, чьи руки не связаны (буквально кто живой) и знает, как можно помочь умершему. Поэтому так важно устанавливать отношения с вайшнавами, так как только духовно развитые люди способны помочь умершему. А вайшнавы могут принести ему огромное благо.

Упасана-Коша - 28 том - Шраддха-карма - Посмертные обряды - Содержание

Оглавление

Введение к третьему курсу

Введение к 28 тому

Введение в Шраддху

Главное в шраддхе

Предки

Пиндадана

Время и место для шраддхи

Путра

Классификация шраддх

Дары во время шраддхи

Тарпана

Шраддха-карма