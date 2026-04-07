Упасана-коша - Том 24 - Виваха-прайога
Книга «Виваха-прайога» представляет собой 24-й том фундаментальной серии «Упасана-коша», подготовленной школой арчаны под руководством Джива-раджи даса. Это издание открывает третий цикл серии, посвященный вайдика-маргу — ведическому пути очищения своего окружения и ложного эго. В отличие от путей чистой преданности, ориентированных на душу, данное руководство фокусируется на одухотворении материальных аспектов жизни: отношений, сексуальной энергии и семейного долга. Авторы рассматривают семью как тонкое искусство и строгую науку, основанную на «нисходящем» знании, переданном от Бога через цепь ученической преемственности.
Структурно книга разделена на три стратегических блока: осознанное создание семьи, детальный разбор ритуала ведической свадьбы (виваха-ягьи) и практические методы сохранения союза. Издание уникально своей практичностью: оно объединяет древние философские принципы с реалиями современной жизни. Читатель найдет здесь ответы на вопросы о совместимости партнеров, искусстве привлечения, разрешении конфликтов и даже о том, как достойно пройти через развод, если он неизбежен. Это не просто описание обрядов, а полноценное семейное образование, призванное превратить семейную жизнь из «непонятной повинности» в инструмент духовного роста и обретения истинного счастья.
Упасана-коша. Том 24: Виваха-прайога
СПб. : Школа арчаны, 2022. — 527 с.
Составитель: Джива-раджа дас. Редактор: Ксения Барто.
Упасана-коша. Том 24: Виваха-прайога - Содержание
Теория вайдика-марга: Очищение ложного эго через принцип «идам вишнаве на мама» («это для Вишну, не для меня») и роль жертвоприношений в жизни мирянина.
Создание семьи: Критерии выбора спутника жизни, проверка готовности к браку, понятие совместимости и разбор восьми видов ведических свадеб.
Виваха-ягья: Исчерпывающее руководство по проведению свадебного обряда, включая такие церемонии, как Канья-дана (дарение невесты) и Виваха-паддхати.
Самскары: Введение в систему очистительных обрядов, формирующих сознание человека с момента зачатия до ухода из мира.
Этика и дхарма: Подробный разбор стри-дхармы (обязанностей женщины) и принципа пативраты, а также управление сексуальной энергией и деньгами.
Кризис-менеджмент: Технологии семейных переговоров, решение проблем измен, вопросы повторного брака и карма-санньясы.
