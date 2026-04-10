Упасана-коша - Том 27
Книга «Мритйу-даршан. Искусство умирать» представляет собой 27-й том фундаментальной серии «Упасана-коша» и открывает третий цикл обучения в школе арчаны. Составитель тома, Джива-раджа дас, переходит от основ панчаратрика-марга (пути ритуального поклонения) к глубокому изучению вайдика-марга — ведического пути очищения эго и окружения. В центре внимания этой работы находится самый важный экзамен в жизни каждого живого существа — момент оставления материального тела. Автор опирается на священные писания, чтобы сорвать завесу страха перед смертью и представить её не как финал, а как точно описанный в Ведах переход души в новые сферы бытия.
Издание носит прикладной характер и охватывает весь спектр ведического знания о смерти: от предвестников приближающегося ухода и этики санньясы до детальных инструкций по проведению кремации и защите родственников от влияния тонких сущностей. Книга подробно разбирает структуру человеческого существа, иерархию миров Ямараджа и механизмы реинкарнации, превращая «страшную тайну» в практическое руководство по духовному развитию. Это незаменимое пособие для тех, кто стремится одухотворить свое существование и подготовиться к осознанному переходу, превращая смерть в искусство.
Упасана-коша. Том 27. Мритйу-даршан: Искусство умирать
СПб. : Школа арчаны, 2023. — 551 с.
Составитель: Джива-раджа дас. Ред. Нарасевия д.д., верстка Прити Мангала д.д.
Упасана-коша. Том 27 - Содержание
Подготовка к переходу: Глубокий анализ понятий старости, греха (патака) и искупления, а также значение санньясы как высшей степени отречения перед уходом.
Смерть тела и обряды: Технологии помощи умирающему, описание вестников смерти (кала-дутов) и метафизика агонии с точки зрения выхода души из оболочек.
Кремация и похороны: Практическое руководство по ведическому обращению с останками, правилам соблюдения траура и очищения места сожжения.
Жизнь после смерти: Подробная география тонкого мира, путь к суду Ямараджа и условия достижения окончательного освобождения из цикла перерождений.
