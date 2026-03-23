Уральский - Достоевский и евреи

Борьба против наследия культурного и идеологического запрета требует, с одной стороны, смелости и навыков, а с другой — особенно осторожного и тщательного анализа проблем, связанных с находящимися в тени сюжетами или предметами. Запрет, одним словом, находится на основе несостоявшейся, «заглушенной» дискуссии. К «просветительному» действию против запрета исследователю следует всегда подходить наподобие реставратора, внимательно наблюдающего тусклые наслоения, наложившиеся на «фресковую роспись», для того, чтобы восстановить ее подлинный вид и вернуть его к достоверному историческому контексту.

Борьба с запретными темами представляется еще сложнее в том случае, если они касаются общепризнанных, представительных и «глубокоуважаемых» личностей отечественной культуры. Именно в таких случаях можно ожидать вмешательство некоего инстинкта защиты со стороны соратников «чистоты» своих идолов, ставших символами той или иной национальной «истины». Характерным в этом плане является табу, касающееся отношения Федора Михайловича Достоевского к еврейскому вопросу.

Марк Леонович Уральский, Генриетта Мондри - Достоевский и евреи

СПб.: Алетейя, 2021. - 888 с.: ил.

Марк Леонович Уральский, Генриетта Мондри - Достоевский и евреи - Содержание

Стефано Алоэ и Лаура Сальмон - Предисловие

От табуирования к парадоксальности

Вступление

Глава I. Парадоксы и антиномии Федора Достоевского

Глава II. «Черный бриллиант русской литературы»: Достоевский в критическом зеркале литературной борьбы

Глава III. Российские евреи в эпоху правления Императоров Николая I и Александра II

Глава IV. Достоевский в общественно-политическом дискурсе 1860-х — начала 1880-х гг.

Глава V. Федор Достоевский как выразитель идеологии «Blut-und-Boden» в русском «формате»

Глава VI. «По моему взгляду Германия... страшно жидовится»: письма и «заметки по случаю»

Глава VII. «Чем заявил я ненависть к еврею как к народу?»

Глава VIII. На весах Иова

Глава IX. «Записки из Мертвого Дома»: Смешной еврей на каторге в Сибири

Глава X. Фантомы и конспираторы: от Вечного Жида в «Преступлении и наказании» до шута-революционера в «Бесах»

Глава XI. Статьи «Похороны “общечеловека”» и «Единичный случай»: от «Дневника писателя» к «Братьям Карамазовым»

Заключение

Библиография