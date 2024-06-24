Истина — это личность: Иисус Христос. И Он является фундаментом веры для каждого истинного христианина. Он есть Слово, через Которое Бог осуществил творение. И это Слово “стало плотню и обитало с нами (см. Иоанна 1:14).

Иисус пришёл как свет в духовную тьму мира. Он пришёл от Бога Отца “полный благодати и истины’ (см. Иоанна 1:14).

Во время Своего земного служения Иисус не только учил о природе Царства Божьего, или Царства Небесного, но Он также сделал возможным для мужчин и женщин стать частью этого Царства, получить его как дар. Он отдал Свою жизнь на кресте, чтобы грешники могли стать прощёнными, праведными и принятыми Богом.

В своём естественном состоянии человек неприемлем для Бога, ибо грешники не могут находиться в присутствии Святого, Праведного Бога. Мы “все согрешили и лишены славы Божией’ (см. Римлянам 3:23). Его справедливый приговор грешнику в том, что тот осуждён и заслуживает смерти, вечного отделения от Бога.

Однако в Своей любви Бог обеспечил нам путь спасения от осуждения, которого мы заслуживаем. Этот путь — Иисус. Он сказал:

“...Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня” (Иоанна 14:6).

Иисус — единственный путь спасения, единственный путь, которым мужчины и женщины могут быть спасены от последствий их грехов. Господь понёс наказание, которого мы заслуживали, — смерть. Он принёс Отцу безгрешную жертву Своей собственной жизни ради спасения грешников — праведный за неправедных, совершенный за несовершенных, святой за несвятых.

Иисус — единственный Человек, когда-либо рождавшийся в мир, который прожил жизнь полностью угодную Богу. Для обыкновенного человека такое невозможно. Но Иисус не был обыкновенным: хотя Он был человеком во всех отношениях, у Него также была Божественная природа. Он был зачат Богом Духом Святым во чреве девы Марии. Так Он в Своей человечности был полностью Богом и полностью человеком с Божественной природой.

Иисус обладал волей, подобно любому человеку, но жил в полном подчинении и послушании Оглу. Он жил совершенной жизнью в силе Своей Божественной натуры и отдал эту совершенную жизнь в жертвенной любви на кресте. И поэтому у нас есть доступ к Богу. Те, кто веруют в Иисуса, могут с полным правом называть Бога своим Отцом, ибо они стали Его детьми.

"А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились” (Иоанна 1:12, 13).

Другими словами, те, кто приняли Иисуса, потому что уверовали в Него как в своего Господа и Спасителя, те рождены свыше. Иисус ясно сказал, что это новое рождение готовит человека к получению Царства Божьего. Без этого рождения свыше человек остаётся под осуждением, которого он заслуживает.

Колин Уркхарт - Рассуждения об обольщении

Санкт-Петербург: Издательство «Новое и старое», 1999. – 68 с.

ISBN 5-8318-0026-1

Колин Уркхарт - Рассуждения об обольщении – Содержание