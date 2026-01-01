Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уркварт - Мой дорогой сын

Колин Уркварт - Мой дорогой сын
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Многие люди свидетельствуют о том, как окрепли их взаимоотношения с Богом после получения личного откровения о Его любви и принятии. Книга «Мой дорогой сын» родилась из многолетней привычки автора ежедневно проводить время с Господом, позволяя Ему говорить в сердце через слова Библии. Записывая эти обращения от первого лица, Колин Уркварт стремится передать живой голос Отца каждому читателю.

Это издание представляет собой серию откровений о земном служении Иисуса и Его нынешней славе на небесах. Автор верит, что эти слова помогут Богу обратиться к вам лично, открывая важные истины и отвечая на конкретные обстоятельства вашей жизни. Цель книги — не просто дать информацию, а вдохновить вас на личный диалог с Творцом, чтобы вы тоже начали слышать и записывать Его слова, обращенные именно к вам.

Через эти страницы звучит призыв познать Иисуса как Путь, Истину и Жизнь, принять Его исцеляющее прикосновение и осознать свою власть как сонаследника Царства. Это духовное путешествие от осознания нужды в Спасителе до полной уверенности в Его вечной любви и скором возвращении.

Колин Уркварт - Мой дорогой сын - Личное откровение об Иисусе

Киев: ПП Майборода О.О., 2002. — 256 с.
ISBN 966-96210-0-3 (рус.)
ISBN 0-340-55809-1 (англ.)

Колин Уркварт — Мой дорогой сын — Содержание

Основы жизни во Христе

  • Да будет свет и Мой дар тебе

  • Крещение Иисуса и победа в пустыне

  • Родиться свыше: жизнь Царства в тебе

  • Твоя вечная судьба и блаженство

Откровение «Я ЕСМЬ»

  • Я ЕСМЬ пастырь добрый и дверь

  • Иисус есть Истина и Хлеб жизни

  • Я знаю тебя и изменяю тебя к лучшему

Вера, исцеление и власть

  • Мое исцеляющее прикосновение: прощен и исцелен

  • Сила твоих слов и один шаг веры

  • Твоя власть над врагом и бесами

  • Мое помазание наделяет тебя властью

Природа Божьей любви

  • Что за любовь: природа Моей любви

  • Любовь терпелива, защищает и всему верит

  • Любовь никогда не перестает

  • Ты ценен: сердце, полное любви

Хождение в Духе и молитва

  • Научи нас молиться: проси настойчиво

  • Я живу в тебе, а ты живешь во Мне

  • Всегда радуйся и молись с благодарением

  • Мой завет и Мое Слово в тебе

Слава и Второе пришествие

  • Твой Царь и Судья

  • Агнец правит ныне: Иисус — твоя праведность

  • Я приду вскоре: будь всегда готов

  • Великое поручение и Моя семья

Views 467
Rating
Added 01.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books