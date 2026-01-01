Уркварт - Мой дорогой сын
Многие люди свидетельствуют о том, как окрепли их взаимоотношения с Богом после получения личного откровения о Его любви и принятии. Книга «Мой дорогой сын» родилась из многолетней привычки автора ежедневно проводить время с Господом, позволяя Ему говорить в сердце через слова Библии. Записывая эти обращения от первого лица, Колин Уркварт стремится передать живой голос Отца каждому читателю.
Это издание представляет собой серию откровений о земном служении Иисуса и Его нынешней славе на небесах. Автор верит, что эти слова помогут Богу обратиться к вам лично, открывая важные истины и отвечая на конкретные обстоятельства вашей жизни. Цель книги — не просто дать информацию, а вдохновить вас на личный диалог с Творцом, чтобы вы тоже начали слышать и записывать Его слова, обращенные именно к вам.
Через эти страницы звучит призыв познать Иисуса как Путь, Истину и Жизнь, принять Его исцеляющее прикосновение и осознать свою власть как сонаследника Царства. Это духовное путешествие от осознания нужды в Спасителе до полной уверенности в Его вечной любви и скором возвращении.
Колин Уркварт - Мой дорогой сын - Личное откровение об Иисусе
Киев: ПП Майборода О.О., 2002. — 256 с.
ISBN 966-96210-0-3 (рус.)
ISBN 0-340-55809-1 (англ.)
Колин Уркварт — Мой дорогой сын — Содержание
Основы жизни во Христе
Да будет свет и Мой дар тебе
Крещение Иисуса и победа в пустыне
Родиться свыше: жизнь Царства в тебе
Твоя вечная судьба и блаженство
Откровение «Я ЕСМЬ»
Я ЕСМЬ пастырь добрый и дверь
Иисус есть Истина и Хлеб жизни
Я знаю тебя и изменяю тебя к лучшему
Вера, исцеление и власть
Мое исцеляющее прикосновение: прощен и исцелен
Сила твоих слов и один шаг веры
Твоя власть над врагом и бесами
Мое помазание наделяет тебя властью
Природа Божьей любви
Что за любовь: природа Моей любви
Любовь терпелива, защищает и всему верит
Любовь никогда не перестает
Ты ценен: сердце, полное любви
Хождение в Духе и молитва
Научи нас молиться: проси настойчиво
Я живу в тебе, а ты живешь во Мне
Всегда радуйся и молись с благодарением
Мой завет и Мое Слово в тебе
Слава и Второе пришествие
Твой Царь и Судья
Агнец правит ныне: Иисус — твоя праведность
Я приду вскоре: будь всегда готов
Великое поручение и Моя семья
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