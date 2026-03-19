Урушев - Тайна Святой Руси

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy

Книга Дмитрия Урушева «Тайна Святой Руси» представляет собой масштабное историческое полотно, посвященное одной из самых трагических и героических страниц русской истории — старообрядчеству. Автор, известный историк и публицист, ставит задачу реконструировать путь «древлеправославия» от Раскола XVII века до наших дней, представляя его не как маргинальное явление, а как подлинное хранилище национальной идентичности. Основная идея произведения заключается в том, что старообрядчество — это не просто приверженность «старым обрядам», а особая духовная цивилизация, сумевшая вопреки гонениям сохранить допетровскую Русь, её эстетику, этику и бескомпромиссную верность истине.

Содержательная часть книги выстроена как серия ярких очерков, где история раскрывается через судьбы ключевых фигур: протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, епископа Павла Коломенского, а также династий промышленников и меценатов — Рябушинских, Морозовых и Солдатенковых. Урушев детально анализирует причины Раскола, показывая, что за спорами о перстосложении стоял глубокий конфликт между традиционным русским сознанием и насаждаемым сверху западным рационализмом. Автор уделяет значительное внимание феномену старообрядческого предпринимательства, объясняя, как религиозная дисциплина и честность стали фундаментом экономического процветания России в XIX веке. В книге также исследуется современное состояние старообрядческих согласий, их быт, иконопись и уникальное знаменное пение, которые рассматриваются как «живая археология» русской культуры.

Текст написан в увлекательном, просветительском и при этом глубоко сочувственном стиле, который делает академическое исследование доступным для широкого читателя. Дмитрий Урушев мастерски соединяет архивные свидетельства с живыми преданиями, создавая эффект присутствия в описываемых эпохах. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять внутренние механизмы русской истории и истоки национального характера. Это чтение помогает осознать, что «Тайна Святой Руси» сокрыта в людях, которые предпочли изгнание и огонь измене своим убеждениям, и что их наследие продолжает оставаться важным духовным ориентиром для будущего страны.

Дмитрий Урушев - Тайна Святой Руси - История старообрядчества в событиях и лицах

Дмитрий Урушев. — М.: Вече, 2013. — 400 с.: ил. — (От Руси к империи).

ISBN 978-5-4444-0574-1

Дмитрий Урушев - Тайна Святой Руси - История старообрядчества в событиях и лицах - Содержание

K.B. Семененко-Басин. ТАЙНА СВЯТОЙ РУСИ

ИСТОРИЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ (СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ) ЦЕРКВИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

  • Глава I. ПАДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РИМА

  • Глава II. ЕГО ПОДВИГ ВЕЛИК

  • Глава III. АПОСТОЛ ГРАДА КОЛОМНЫ

  • Глава IV. ОНА ВСЕХ ПОБЕДИЛА

  • Глава V. СТРАШНЫЙ СУД

  • Глава VI. ИОВ ИЗ РОДА ЛИХАЧА

  • Глава VII. ВЕРУЙТЕ, ЛЮДИ, ПО-НАШЕМУ!

  • Глава VIII. ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ

  • Глава IX. НЕСГИБАЕМАЯ ВЕТКА

  • Глава X. У РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВЫ

  • Глава XI. СТОЙТЕ В ИСТИННОЙ ВЕРЕ!

  • Глава XII. И ВЕТЕР СВЕЩЕЙ НЕ ГАСИТ

  • Глава XIII. ВСПЯТЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ ЖЕЛАЮ

  • Глава XIV. В ОЖИДАНИИ ПАСХИ

  • Глава XV. ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЦЕРКВИ

  • Глава XVI. И НЕ МОЛЧАТ КОЛОКОЛА

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Related Books

All Books