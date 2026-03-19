Урушев - Тайна Святой Руси

Книга Дмитрия Урушева «Тайна Святой Руси» представляет собой масштабное историческое полотно, посвященное одной из самых трагических и героических страниц русской истории — старообрядчеству. Автор, известный историк и публицист, ставит задачу реконструировать путь «древлеправославия» от Раскола XVII века до наших дней, представляя его не как маргинальное явление, а как подлинное хранилище национальной идентичности. Основная идея произведения заключается в том, что старообрядчество — это не просто приверженность «старым обрядам», а особая духовная цивилизация, сумевшая вопреки гонениям сохранить допетровскую Русь, её эстетику, этику и бескомпромиссную верность истине.

Содержательная часть книги выстроена как серия ярких очерков, где история раскрывается через судьбы ключевых фигур: протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, епископа Павла Коломенского, а также династий промышленников и меценатов — Рябушинских, Морозовых и Солдатенковых. Урушев детально анализирует причины Раскола, показывая, что за спорами о перстосложении стоял глубокий конфликт между традиционным русским сознанием и насаждаемым сверху западным рационализмом. Автор уделяет значительное внимание феномену старообрядческого предпринимательства, объясняя, как религиозная дисциплина и честность стали фундаментом экономического процветания России в XIX веке. В книге также исследуется современное состояние старообрядческих согласий, их быт, иконопись и уникальное знаменное пение, которые рассматриваются как «живая археология» русской культуры.

Текст написан в увлекательном, просветительском и при этом глубоко сочувственном стиле, который делает академическое исследование доступным для широкого читателя. Дмитрий Урушев мастерски соединяет архивные свидетельства с живыми преданиями, создавая эффект присутствия в описываемых эпохах. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять внутренние механизмы русской истории и истоки национального характера. Это чтение помогает осознать, что «Тайна Святой Руси» сокрыта в людях, которые предпочли изгнание и огонь измене своим убеждениям, и что их наследие продолжает оставаться важным духовным ориентиром для будущего страны.

Дмитрий Урушев. — М.: Вече, 2013. — 400 с.: ил. — (От Руси к империи).

ISBN 978-5-4444-0574-1

Дмитрий Урушев - Тайна Святой Руси - История старообрядчества в событиях и лицах - Содержание

K.B. Семененко-Басин. ТАЙНА СВЯТОЙ РУСИ

ИСТОРИЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ (СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ) ЦЕРКВИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Глава I. ПАДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РИМА

Глава II. ЕГО ПОДВИГ ВЕЛИК

Глава III. АПОСТОЛ ГРАДА КОЛОМНЫ

Глава IV. ОНА ВСЕХ ПОБЕДИЛА

Глава V. СТРАШНЫЙ СУД

Глава VI. ИОВ ИЗ РОДА ЛИХАЧА

Глава VII. ВЕРУЙТЕ, ЛЮДИ, ПО-НАШЕМУ!

Глава VIII. ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ

Глава IX. НЕСГИБАЕМАЯ ВЕТКА

Глава X. У РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВЫ

Глава XI. СТОЙТЕ В ИСТИННОЙ ВЕРЕ!

Глава XII. И ВЕТЕР СВЕЩЕЙ НЕ ГАСИТ

Глава XIII. ВСПЯТЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ ЖЕЛАЮ

Глава XIV. В ОЖИДАНИИ ПАСХИ

Глава XV. ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЦЕРКВИ

Глава XVI. И НЕ МОЛЧАТ КОЛОКОЛА

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ