Родился я 8 апреля 1959 года — в еврейской семье. Мы жили в Киеве, столице Украины, огромном мегаполисе с населением около трех миллионов человек, многие из которых являлись ассимилированными евреями. Семьдесят лет коммунизма не прошли бесследно. Зачастую еврейская идентичность подтверждалась только в паспорте. Наша семья тоже была более светской, чем религиозной, хотя на бумаге мы оставались евреями. Большинство украинских евреев почти не знали историю своего народа и ничего не знали о Боге своих отцов. Тем не менее они отличались от украинцев: лицом, привычками, языком, шутками, кухней.

В советской Украине всегда существовал скрытый и явный антисемитизм. В преданиях, анекдотах и рассказах евреев клеймили как жадных и гадких людей. В пятой графе паспорта указывалась национальность. Если там стояло «украинец» или «русский», значит повезло, потому что тогда открывались все двери: высшее образование, хорошая работа... Для евреев — иначе. Существовал неписаный закон, согласно которому в Киевские университеты принимали только небольшой процент евреев, а крупные фирмы они почти никогда не возглавляли. В то же время каждый начальник старался нанять еврея-консультанта, так как они издревле славились отличным образованием и умели хорошо работать. Изучая позже историю евреев, я понял, почему наш народ придает такое большое значение образованию. На протяжении веков евреев повсюду преследовали и изгоняли. Часто им приходилось бросать имущество и убегать, спасая свою жизнь.

Единственное, что у них оставалось — это интеллект и образование. Именно поэтому они прилагали неимоверные усилия, чтобы дать своим детям высшее образование. Для евреев СССР пятая графа в паспорте была чем-то вроде желтой звезды. По этому поводу есть много шуток, вплоть до «инвалид 5"й группы». Стыдясь своей национальности, евреи не хотели, чтобы кто-нибудь видел их удостоверение личности. Впервые я столкнулся со своей еврейской идентичностью в десятилетнем возрасте. Два одноклассника жестоко избили меня без всякой причины, крича: «Вонючий еврей!» Разумеется, я догадывался, что дело не в гигиене. Как могли узнать, что ребенок из еврейской семьи? В школе имелись списки учеников, где указывалась и национальность. Мы, четыре еврея в классе, всегда боялись, если во время перемены учитель оставлял этот список на своем столе. Мы очень не хотели, чтобы одноклассники узнали нашу тайну.

В детстве я не понимал, почему меня обзывали вонючим евреем; историю этого выражения я узнал спустя десятилетия. Итак, я решил все выяснить. Дома я задавал маме много вопросов: «Кто еврей? Плохо ли им быть? Почему нас ненавидят? Можно ли стать неевреем, чтобы избежать проблем?» Мама не могла ответить на мои вопросы. Она верила в коммунистическую партию, интернационализм и громкие советские идеалы. Ее брат погиб в возрасте девятнадцати лет во время войны против немецких фашистов, а четыре ее дяди — сражаясь за советскую власть после революции. Поэтому она внушала мне, что дети, которые оскорбляли и били меня в школе, просто плохо воспитаны.

Меня это не убеждало, и я решил по возможности скрывать свои еврейские корни.

Анатолий Ушомирский – Иешуа - моя судьба. Жизнь на стыке эпох, культур и религий

Lichtzeichen Verlag – 2022 г. /208 с.

ISBN: 978-3-86954-511-0

Анатолий Ушомирский – Иешуа - моя судьба. Жизнь на стыке эпох, культур и религий – Содержание