Успенские чтения - Человек - История - Весть
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Год от года темы международных Успенских Чтений становятся все более интересными и сложными.
Их формулируют таким образом, что они оказываются как раз на некоей условной грани, которая пролегает между фундаментальным богословием и повседневной практикой церковной и общественной жизни.
Тема нынешних Чтений — «Человек. История. Весть» — лишь на первый взгляд может показаться абстрактной или отвлеченной.
На деле она касается каждого, кто исповедует Бога, «в Троице славимаго и поклоняемаго», и на метафизическом уровне определяет смысл повседневной деятельности христианина.
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Человек - История - Весть - Успенские чтения
Киев, Дух i лiтера, 2006. — 400 с.
Составитель: Константин Сигов
Ответственный за выпуск: Юрий Вестель
Человек - История - Весть - Успенские чтения - Содержание
Человек в истории
Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ Человек в истории: вестник Божий или сын противления?
Священник Владимир ЗЕЛИНСКИЙ Свиток свободы
Священник Сергий ГОВОРУН В оправдание человеческого достоинства
Игумен Михаил ВАН ПАРЕЙС Святые апостолы славян — Кирилл и Мефодий: Евангелие и культура
Поль ВАЛЛЬЕР Православие и право
Константин СИГОВ Память и история: путь Поля Рикёра
Виталий ДАРЕНСКИЙ О богословском смысле коммуникативной природы человеческого бытия
Дарья МОРОЗОВА Метафорика преподобного Симеона Нового Богослова и Откровение в истории
Библейская Весть в истории и современности
Ярослав ПЕЛИКАН Странный новый мир внутри Библии
Протоиерей Николай МАКАР Апостольская проповедь Евангелия и современный мир
Архимандрит ИОВ (ГЕЧА) Благовестие Евангелия в Православной Литургии
Протоиерей Леонид ГРИЛИХЕС Шестоднев глазами библеиста
Евгений РАШКОВСКИЙ Шифрограмма истории: к востоковедному прочтению ветхозаветных текстов
Андрей ДЕСНИЦКИЙ Библейский параллелизм, античная риторика и антиномическое богословие
СвященникА ндрей ДУЩЕНКО Благовестие в сети Интернет: проблемы и перспективы
Город и Весть
Виктор МАЛАХОВ Город за пределами идентичности: смыслообраз города как способ чтения и творчества
Жорж НИВА Киевская школа французских славянофилов
Вилен ЮРСКИЙ Киевские урочища философской памяти
Марина ТКАЧУК Киев в религиозно-философском возрождении начала XX века
Надежда НИКИТЕНКО Благовещение в росписи Софии Киевской
Священник Джерардо ЧОФФАРИ Праздник перенесения мощей святителя Николая Угодника
Ирма ТОЦКАЯ К истории Десятинной церкви в Киеве
Виктор ЛЕТЦЕВ Жизненный и творческий путь В. В. Зеньковского
Из духовного наследия
Митрополит АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ Из неопубликованного. Письма к Ольге Д.
Елена БОБРИНСКАЯ Биография Льва Александровича Зандера
Протоиерей Борис БОБРИНСКИЙ Лев Александрович Зандер в жизни Свято-Сергиевского Богословского Института и в экуменическом движении
Сергей АВЕРИНЦЕВ К дефиниции человека
Сергей АВЕРИНЦЕВ Византийский культурный тип и православная духовность: некоторые наблюдения
Христианская философия как проблема для себя самой
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Человек - История - Весть - Успенские чтения - Священник Сергий Говорун - В оправдание человеческого достоинства
Настоящий доклад является скромным вкладом в общецерковный процесс обсуждения и рецепции таких фундаментальных понятий современной цивилизации, как достоинство и права человека. В настоящее время, как известно, ведется активная работа по подготовке православной концепции, посвященной данным понятиям. Эта концепция, несомненно, займет достойное место в одном ряду с «Основами социальной концепции» и прочими рамочными богословскими документами нашей Церкви.
Как мне представляется, разрабатываемая концепция прав и достоинства человека имеет две аудитории: одна из них расположена внутри Церкви, а другая — за ее оградой. Идея, что человек обладает исключительным достоинством и может рассчитывать на уважение и защиту своих прав, часто не находит отклика среди членов Церкви, так как ассоциируется с секулярным гуманизмом, который в пору своего зарождения в Западной Европе зачастую имел антицерковный и антирелигиозный характер. Между тем данная ассоциация оправдана лишь отчасти. Идея же достоинства и прав человека, как мы покажем ниже, имеет более глубокие исторические корни, уходящие в эпоху христианской античности, и имеет твердый богословский фундамент. Таким образом, для той аудитории, которая расположена в ограде Церкви, важно дать богословское обоснование идеи достоинства и прав человека и тем самым помочь ей воспринять эту идею. В этом состоит одна из целей разрабатываемой концепции.
Для той же аудитории, которая пребывает вне Церкви и безусловно приемлет идею достоинства и прав, важно показать ее христианские корни. Сейчас в адрес Церкви в связи с разрабатываемой концепцией звучат обвинения, что она пытается создать свою собственную версию фундаментального и общепринятого постулата о человеческих достоинстве и правах. В таком случае, как говорят, возникнет православная, а потом и мусульманская, иудейская и т. д. концепции достоинства и прав, то есть абсурдная множественность релятивизированных концепций, которые утратят какую-либо привлекательность и ценность для общества. Если бы Церковь действительно пыталась создать некую новую концепцию, то такие обвинения, возможно, были бы справедливы. Однако в данном случае ее задача, как мне представляется, не в том, чтобы выработать свою собственную концепцию, но чтобы открыть христианское происхождение существующих ныне общепринятых категорий.
Решению обеих поставленных выше задач - рецепции христианами категорий достоинства и прав человека и раскрытия христианского происхождения этих категорий -будет способствовать краткий экскурс в вопрос о том, как достоинство человека воспринималось в святоотеческой традиции. Я здесь намеренно не хочу затрагивать вопроса о правах человека, но лишь о достоинстве, поскольку концепция достоинства является более фундаментальной и составляет основу для концепции прав. Кроме того, рассмотрение вопроса о правах потребует отдельного, значительно большего по объему доклада.
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