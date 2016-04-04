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Год от года темы международных Успенских Чтений становятся все более интересными и сложными. Их формулируют таким образом, что они оказываются как раз на некоей условной грани, которая пролегает между фундаментальным богословием и повседневной практикой церковной и общественной жизни. Тема нынешних Чтений — «Человек. История. Весть» — лишь на первый взгляд может показаться абстрактной или отвлеченной. На деле она касается каждого, кто исповедует Бога, «в Троице славимаго и поклоняемаго», и на метафизическом уровне определяет смысл повседневной деятельности христианина.

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Человек - История - Весть - Успенские чтения

Киев, Дух i лiтера, 2006. — 400 с.

Составитель: Константин Сигов

Ответственный за выпуск: Юрий Вестель

Человек - История - Весть - Успенские чтения - Содержание

Человек в истории

Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ Человек в истории: вестник Божий или сын противления?

Священник Владимир ЗЕЛИНСКИЙ Свиток свободы

Священник Сергий ГОВОРУН В оправдание человеческого достоинства

Игумен Михаил ВАН ПАРЕЙС Святые апостолы славян — Кирилл и Мефодий: Евангелие и культура

Поль ВАЛЛЬЕР Православие и право

Константин СИГОВ Память и история: путь Поля Рикёра

Виталий ДАРЕНСКИЙ О богословском смысле коммуникативной природы человеческого бытия

Дарья МОРОЗОВА Метафорика преподобного Симеона Нового Богослова и Откровение в истории

Библейская Весть в истории и современности

Ярослав ПЕЛИКАН Странный новый мир внутри Библии

Протоиерей Николай МАКАР Апостольская проповедь Евангелия и современный мир

Архимандрит ИОВ (ГЕЧА) Благовестие Евангелия в Православной Литургии

Протоиерей Леонид ГРИЛИХЕС Шестоднев глазами библеиста

Евгений РАШКОВСКИЙ Шифрограмма истории: к востоковедному прочтению ветхозаветных текстов

Андрей ДЕСНИЦКИЙ Библейский параллелизм, античная риторика и антиномическое богословие

СвященникА ндрей ДУЩЕНКО Благовестие в сети Интернет: проблемы и перспективы

Город и Весть

Виктор МАЛАХОВ Город за пределами идентичности: смыслообраз города как способ чтения и творчества

Жорж НИВА Киевская школа французских славянофилов

Вилен ЮРСКИЙ Киевские урочища философской памяти

Марина ТКАЧУК Киев в религиозно-философском возрождении начала XX века

Надежда НИКИТЕНКО Благовещение в росписи Софии Киевской

Священник Джерардо ЧОФФАРИ Праздник перенесения мощей святителя Николая Угодника

Ирма ТОЦКАЯ К истории Десятинной церкви в Киеве

Виктор ЛЕТЦЕВ Жизненный и творческий путь В. В. Зеньковского

Из духовного наследия

Митрополит АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ Из неопубликованного. Письма к Ольге Д.

Елена БОБРИНСКАЯ Биография Льва Александровича Зандера

Протоиерей Борис БОБРИНСКИЙ Лев Александрович Зандер в жизни Свято-Сергиевского Богословского Института и в экуменическом движении

Сергей АВЕРИНЦЕВ К дефиниции человека

Сергей АВЕРИНЦЕВ Византийский культурный тип и православная духовность: некоторые наблюдения

Христианская философия как проблема для себя самой

AD FONTES!

Человек - История - Весть - Успенские чтения - Священник Сергий Говорун - В оправдание человеческого достоинства

Настоящий доклад является скромным вкладом в общецерковный процесс обсуждения и рецепции таких фундаментальных понятий современной цивилизации, как достоинство и права человека. В настоящее время, как известно, ведется активная работа по подготовке православной концепции, посвященной данным понятиям. Эта концепция, несомненно, займет достойное место в одном ряду с «Основами социальной концепции» и прочими рамочными богословскими документами нашей Церкви.

Как мне представляется, разрабатываемая концепция прав и достоинства человека имеет две аудитории: одна из них расположена внутри Церкви, а другая — за ее оградой. Идея, что человек обладает исключительным достоинством и может рассчитывать на уважение и защиту своих прав, часто не находит отклика среди членов Церкви, так как ассоциируется с секулярным гуманизмом, который в пору своего зарождения в Западной Европе зачастую имел антицерковный и антирелигиозный характер. Между тем данная ассоциация оправдана лишь отчасти. Идея же достоинства и прав человека, как мы покажем ниже, имеет более глубокие исторические корни, уходящие в эпоху христианской античности, и имеет твердый богословский фундамент. Таким образом, для той аудитории, которая расположена в ограде Церкви, важно дать богословское обоснование идеи достоинства и прав человека и тем самым помочь ей воспринять эту идею. В этом состоит одна из целей разрабатываемой концепции.

Для той же аудитории, которая пребывает вне Церкви и безусловно приемлет идею достоинства и прав, важно показать ее христианские корни. Сейчас в адрес Церкви в связи с разрабатываемой концепцией звучат обвинения, что она пытается создать свою собственную версию фундаментального и общепринятого постулата о человеческих достоинстве и правах. В таком случае, как говорят, возникнет православная, а потом и мусульманская, иудейская и т. д. концепции достоинства и прав, то есть абсурдная множественность релятивизированных концепций, которые утратят какую-либо привлекательность и ценность для общества. Если бы Церковь действительно пыталась создать некую новую концепцию, то такие обвинения, возможно, были бы справедливы. Однако в данном случае ее задача, как мне представляется, не в том, чтобы выработать свою собственную концепцию, но чтобы открыть христианское происхождение существующих ныне общепринятых категорий.

Решению обеих поставленных выше задач - рецепции христианами категорий достоинства и прав человека и раскрытия христианского происхождения этих категорий -будет способствовать краткий экскурс в вопрос о том, как достоинство человека воспринималось в святоотеческой традиции. Я здесь намеренно не хочу затрагивать вопроса о правах человека, но лишь о достоинстве, поскольку концепция достоинства является более фундаментальной и составляет основу для концепции прав. Кроме того, рассмотрение вопроса о правах потребует отдельного, значительно большего по объему доклада.