Устная и письменная трансмиссия церковно-певческой традиции - Гимнология - 5
Формирование священночтения восходит к ветхозаветным временам. Весьма вероятно, что в древнееврейском социуме уже на раннем этапе формирования религиозного сознания существовало как литургическое (Втор. 31, 10-11; Неем. 9, 3), так и внелитургическое чтение Танах (Втор. 17,19), а с течением времени обращение к Писанию стало неотъемлемой частью общественной и частной жизни человека.
Исполняя завещание пророка Моисея, заповедавшего еще до постройки Первого иерусалимского храма, «в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога» (Втор. 31, 10), читать вслух Закон, написанный им на скрижалях по велению Бога, Эзра и Нехемия, предводители еврейского народа, через восемь столетий, уже после возвращения из вавилонского плена (V век до Р. X.), ввели публичное чтение священных текстов «каждый день, от первого дня и до последнего дня» (то есть в течение всех восьми дней праздника), и кохены читали перед собравшимися людьми «из книги Закона Божия» по четверть дня (Неем. 8, 18; 9, 3). Определенные фрагменты из этих книг были затем закреплены в возобновленных богослужениях Второго иерусалимского храма.
Устная и письменная трансмиссия церковно-певческой традиции: Восток - Русь - Запад. Материалы международной научной конференции 23 - 27 мая 2005 года
(Гимнология; Выпуск 5)
М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. — 336 с.
ISBN 978-5-89598-185-6
Устная и письменная трансмиссия церковно-певческой традиции: Восток - Русь - Запад. Материалы международной научной конференции 23 - 27 мая 2005 года - Содержание
Miloš Velimirovič (USA, Charlottesville) - Some new ideas about interpretation of neumes
Елена Коляда (Россия, Москва) - Трансмиссия традиций чтения Священного писания: Восток — Запад — Русь (опыт компаративного анализа)
Римма Поспелова (Россия, Москва) - Дифференция как ладовая категория в трактате «Commentum super tonos»
Даница Петрович (Сербия, Белград) - Сербское церковное пение: мелодические варианты в устном и письменном предании
Галина Пожидаева (Россия, Москва) - Кондакарная нотация как основа музыкальной письменности древнерусского пространного пения и проблема ее прочтения
Наталья Серёгина (Россия, Санкт-Петербург) - Кондаки святому Клименту: к вопросу об особенностях кондакарного музыкального формообразования
Зивар Гусейнова (Россия, Санкт-Петербург) - Йотированные рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века
Нина Захарьина (Россия, Санкт-Петербург) - Древнерусская певческая книжность в её отношении к певческой практике
Оксана Живаева (Россия, Москва) - Гласовая древнерусская псалмодия: уставные предписания и певческая практика
София Тутолмина (Россия, Санкт-Петербург) - Формирование певческого репертуара Триоди в древнерусской рукописной традиции
Анна Аревшатян (Армения, Ереван) - Мартирология и гимнография: загадка «дарцвацка» четвёртого побочного гласа армянского Октоиха
Ирина Лозовая (Россия, Москва) - О свидетельствах устной певческой практики в письменных источниках
Николай Парфентьев (Россия, Челябинск) Структурно-формульный метод исследования произведений древнерусского музыкально-письменного искусства
Наталья Парфентьева (Россия, Челябинск) - Теоретические основы творчества мастеров древнерусского певческого искусства (на примере произведений Московской и Усольской школ)
Ольга Тюрина (Россия, Москва) - Цикл стихир Евангельских: стилевые редакции по рукописям конца XV — середины XVII века
Наталья Ефимова (Россия, Москва) - Западный Октоих. Два взгляда на проблему ладовой классификации певческого канона
Юлия Москва (Россия, Москва) - Трансмодализация как феномен григорианского хорала
Елена Шевчук (Украина, Киев) - Раздельноречие в аспекте связи южнославянской и восточнославянской певческих традиций
Юрий Ясиновский (Украина, Львов) - Два канона Рождеству Христову в украинско-белорусских нотолинейных Ирмологионах
Лариса Густова (Беларусь, Минск) - Супрасльская редакция русского богослужебного канона в первой половине XVI века
Нина Герасимова-Персидская (Украина, Киев) - Неизвестное произведение Н. Дилецкого и проблема авторского стиля
Марсель Перес (Франция, аббатство Муасак) - Исполнение музыки старинных школ в свете устных традиций и необходимость переоценки историографического инструментария
Ирина Старикова (Россия, Москва) - Певческие указания Всенощного бдения согласно уставам XVII-XX веков и старообрядческая практика
Николай Денисов (Россия, Москва) - Устные традиции пения казаков-некрасовцев
Михаил Фортунато, протоиерей (Великобритания, Лондон) - Церковное творчество А. В. Касторского в исполнении М. И. Феокритова
Наталья Балуева (Россия, Кострома) - Взаимодействие церковного распева с богослужебным языком в «английских» переложениях протоиерея Михаила Фортунато
Татьяна Рудиченко (Россия, Ростов-на-Дону) - Особенности трансляции и воспроизведения текстов в казачьей певческой традиции и практика пения на глас
Ирина Дынникова (Россия, Москва) - Интерпретация песнопений знаменного роспева в исполнительской практике старообрядческого Морозовского хора
