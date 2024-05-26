Для точного понимания настоящего значения символических изображений, необходимо проследить историю их происхождения и развития. Только при внимательном изучении постепенного расширения внутреннего смысла каждого символа можно заметить все те различные понятия, которые с течением времени вошли в значение каждого известного условного знака или символа. Каждый из них, смотря по историческим обстоятельствам, объединяет в себе более или менее различные понятия, связанные между собою известной общей, основной идеей. Поэтому усложнение внутреннего значения символа находится в прямом отношении ко времени, в котором он был создан.

Самое начало христианской символики тесно связано с началом христианской Церкви и с первоначальным состоянием христианского общества. Угнетенное состояние первых христиан так хорошо известно всем, что мне не приходится еще раз излагать все те гонения, которым они постоянно подвергались. По этой причине, не останавливаясь на этом предмете, я припомню только любопытные сведения, доставленные христианскими надписями. Из них мы видим, что имя личное служило ярким отпечатком положения лица, носившего его, и вместе с тем было верным отголоском тех преданий и даже предубеждений, которые характеризовали языческое общество первых веков христианства. В эти столетия потомки древних римлян стали подбирать себе имена, вполне отражающие состояние нравов и обычаев современного общества. Они гордились теперь именем или прозванием, как прежде гордились заслугами. Богач, проводя жизнь в роскоши и неге, брал имя от предметов его окружающих.

Уваров Алексей - Христианская символика - символика древнехристианского периода

отв. ред. С.Н. Захаров; сост. Я.Э. Зеленина; вступ. ст. Я. Э. Зелениной, Н.Б. Стрижовой;

пер. с древнегреч. Е. В. Горской, С. А. Назарова, с ит. Е. В. Горской, М. А. Ашихмина, с лат. Н. И. Дужиной, с нем. и фр. Е. В. Горской

СПб.: Алетейя, 2024, 256 с.: ил.

ISBN 978-5-89329-421-7

Уваров Алексей - Христианская символика - символика древнехристианского периода - Содержпние

Н.Б.Стрижова Об авторе “Христианской символики”

Я.Э.Зеленина Граф А.С.Уваров и его исследование “Христианская символика”

От редакции

Предисловие графини П.С.Уваровой к первому изданию

Предисловие редакторов-составителей Д.В.Айналова и Е.К.Редина к первому изданию

ГЛАВА 1 Примечания к первой главе

ГЛАВА II Примечания ко второй главе

ГЛАВА III

ГЛАВА IV

ГЛАВА V

Список литературы

Указатель