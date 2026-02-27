Узланер - Жак Лакан: введение

Узланер - Жак Лакан: введение
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Данная работа выросла из лекционного курса «Введение во вселенную Жака Лакана (1901–1981)», который был создан в 2020 году и который читался автором в ряде высших учебных заведений Москвы – в частности, в Высшей школе экономики, Институте психоанализа на Чистых прудах. В аудио‑формате этот курс существует как цикл лекций на платформе YouTube[1].

Для этой книги курс был доработан и отредактирован. Однако в целом было решено сохранить формат устной речи – это делает текст гораздо более понятным и доступным для восприятия.

При подготовке курса помимо текстов самого Лакана был использован целый ряд введений и комментариев к Лакану. В частности, были использованы работы Брюса Финка, Джоэла Дора, Лайонела Бэйли, Дариана Лидера, Элизабет Рудинеско, Славоя Жижека, Филипа ван Хойте, Шина Хомера и многих других. За что этим авторам огромная благодарность – без них мир Лакана не раскрылся бы передо мной во всех его красках.

Дмитрий Узланер - Жак Лакан: введение

© Узланер Д. А., текст, иллюстрации, 2021

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

ISBN 978‑5‑386‑14508‑8

Дмитрий Узланер Жак Лакан: введение Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • Лекция 1. Интеллектуальная биография Жака Лакана

  • Лекция 2. Стадия зеркала и нарциссизм. Воображаемое

  • Лекция 3. Теория знака. Символическое, реальное

  • Лекция 4. Становление субъекта: желание, наслаждение, влечение и Имя-Отца. Эдипов комплекс

  • Лекция 5. Психические структуры: психотическая, первертная, невротическая .

  • Хронология основных событий в жизни Жака Лакана

[1] Узланер Д. Курс «Введение во вселенную Жака Лакана (1901–1981)» / Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=U7pKycI1wWQ&list=PLcHjj575wG0n0N8xGiDS9rAACEb3qlKit

Related Books

All Books