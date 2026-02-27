Данная работа выросла из лекционного курса «Введение во вселенную Жака Лакана (1901–1981)», который был создан в 2020 году и который читался автором в ряде высших учебных заведений Москвы – в частности, в Высшей школе экономики, Институте психоанализа на Чистых прудах. В аудио‑формате этот курс существует как цикл лекций на платформе YouTube[1].
Для этой книги курс был доработан и отредактирован. Однако в целом было решено сохранить формат устной речи – это делает текст гораздо более понятным и доступным для восприятия.
При подготовке курса помимо текстов самого Лакана был использован целый ряд введений и комментариев к Лакану. В частности, были использованы работы Брюса Финка, Джоэла Дора, Лайонела Бэйли, Дариана Лидера, Элизабет Рудинеско, Славоя Жижека, Филипа ван Хойте, Шина Хомера и многих других. За что этим авторам огромная благодарность – без них мир Лакана не раскрылся бы передо мной во всех его красках.
Дмитрий Узланер - Жак Лакан: введение
Содержание
Предисловие
Введение
Лекция 1. Интеллектуальная биография Жака Лакана
Лекция 2. Стадия зеркала и нарциссизм. Воображаемое
Лекция 3. Теория знака. Символическое, реальное
Лекция 4. Становление субъекта: желание, наслаждение, влечение и Имя-Отца. Эдипов комплекс
Лекция 5. Психические структуры: психотическая, первертная, невротическая .
Хронология основных событий в жизни Жака Лакана
[1] Узланер Д. Курс «Введение во вселенную Жака Лакана (1901–1981)» / Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=U7pKycI1wWQ&list=PLcHjj575wG0n0N8xGiDS9rAACEb3qlKit
