Прочтите поражающие истории восьми мусульман из Египта, интеллектуальной столицы ислама, о том, как они искали истину и нашли ее. Исламский зелот врывается в дома, принадлежащие христианам, и грабит их. Его ненависть к последователям Христа возрастает и он начинает совершать нападения на церкви. Он даже начинает изучать Библию, чтобы развенчать ее «лжеучение». Однако, тот, о Ком повествует Библия, «поселяется» в его сердце, изменяет его жизнь и он берет себе новое имя: Павел.

Осознавая, что объявить ту или иную религию истинной или ложной без непредвзятого глубокого исследования очень легко, двое молодых друзей-мусульман начинают задавать вопросы о том, какая вера истинна. Пытаясь познать Бога и жаждая исключительно Его воли, они отправляются в искреннее и объективное исследование. Спустя множество бессонных ночей, во время которых не раз тонули в море своих же вопросов, на которые не могли найти ответы, они, наконец, делают открытие - находят объект своих страстных исканий.

Девушку по имени Лейла отец и школьный учитель избивают за то, что она задает им духовные вопросы, однако она находит ответы.

Авраам, исламский миссионер, выбрасывает из дома все христианские книги, желая всем сердцем служить Мухаммеду.

Когда же, позднее, он обретает мир в Иисусе Христе, от него отказываются семья и друзья.

В поисках истины

2003 «Голос мучеников» 147 стр.

ISBN: 978-617-503-133-9

В поисках истины – Содержание

Вступление

Покаяние перед мечетью

Да будет благословен народ Египта!

Под завесой

С родины Христа

Избранные Христом

От христианства — к исламу — ко Христу

Я был мертв, но теперь — снова жив

Как я познал Бога

Заключение

Словарь

В поисках истины – Вступление



Как блудный сын вернулся к отцу после того, как он заблудился, сбился с пути и потерял жизненные ориентиры, так и Измаил в настоящее время возвращается в лоно своего отца Авраама и в лоно Христа, который существовал еще до отца Авраама. Он существовал до сотворения мира.

Измаил возвращается к Тому, Кто пришел с небес и ради него облачился в плоть. Да, мой Бог и мой Спаситель, Ты пришел, чтобы проповедовать Благую Весть бедным, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать свободу пленным и освобождение от тьмы заключенным, даровать им прекрасный венец вместо пепла, елей радости вместо плача и облачение хвалы вместо духа отчаяния.

Ты пришел, чтобы отстроить древние руины и восстановить места давно опустошенные; возобновить разрушенные города, заброшенные в течение нескольких поколений, и провозгласить свободу, мир, исцеление и любовь. О, мой Бог и Спаситель, Ты пришел, чтобы спасти все народы.

Мы, сыновья Измаила, столько лет жили, не зная Тебя, ничего не зная о Тебе… Множество раз мы не только отвергали Тебя и восставали против Тебя, но и враждовали с Тобой. Но Твоя любовь, превосходящая всякое разумение, всякое воображение и лишенная всякой вражды, нашла нас, приняла нас, помиловала нас и очистила нас.



Твоя любовь, мой Спаситель, вернула нас к Тебе, как блудный сын возвращается в лоно своего доброго отца, как любимец вернулся в лоно своей матери, как тонущий бросается к кораблю своего спасения. Мой Бог и мой Спаситель, мы здесь! Мы стремились к Тебе, и Ты нашел нас; мы взывали к тебе, и Ты ответил нам; мы молились, и Ты услышал наши молитвы. Ты первым возлюбил нас.

Теперь мы стали сыновьями, а не рабами; свободными, а не пленниками. Мы стали праведными вместо того, чтобы быть злодеями. Мы стали подобными Тебе в своей любви к другим народам.

Мы — дети Измаила, сыновья отца нашего Авраама, который был назван «другом Бога». На последующих страницах мы хотим возвестить для всех народов о нашей любви, восхищении, преклонении и верности Тебе. Мы — ветви, а Ты — лоза; мы — невеста, а Ты — Жених; мы — Твой город, а Ты — наш Бог, Спаситель и Царь.

С уважением,

дети Измаила