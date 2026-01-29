Вачков - Жила-была Баба Яга...

Эта книга, написанная известными отечественными специалистами по сказкотерапии И.В. Вачковым, А.Е. Наговицыным и В.И. Пономаревой, представляет собой глубокое исследование образа Бабы Яги как ключевого архетипического персонажа славянского фольклора. Авторы подробно анализируют ее атрибуты, таинственное пространство обитания (избушка на курьих ножках, дремучий лес, река Смородина) и сложные, противоречивые взаимоотношения с героями волшебных сказок.



В издании детально рассматриваются психологические и культурно-исторические корни образа, его аналоги в мировом фольклоре и функциональная триада (дарительница, похитительница, воительница). Особое внимание уделено потенциалу архетипа Бабы Яги в психотерапевтической работе, включая анализ ее спутников, помощников и слуг, а также приложения с авторскими и народными сказками.



Книга будет полезна как специалистам-сказкотерапевтам, так и всем, кто интересуется вопросами фольклора и глубинной психологией волшебных сюжетов.

Вачков И.В. - Жила-была Баба Яга... - Психологические и культурологические аспекты образа

2-е изд. — М.: Академический проект, 2023. — 375 с. — (Психологические технологии: Сказкотерапия).

ISBN 978-5-8291-3842-4

Вачков И.В. - Жила-была Баба Яга... – Содержание

Предисловие

Глава 1. Психологические и культурно-исторические корни образа Бабы Яги Психологические ресурсы образа Бабы Яги Происхождение образа Бабы Яги Этимология имени Аналоги Бабы Яги в мировом фольклоре

Глава 2. Характерологические свойства Бабы Яги Особенности внешности Бабы Яги Связь Яги с другими персонажами русского фольклора Функциональная триада образов Бабы Яги (по В. Я. Проппу) Семья Бабы Яги Магия превращения Хозяйка животных, стихий воды и воздуха

Глава 3. Традиционные атрибуты Бабы Яги Избушка на курьих ножках Курьи ножки и есть ли свет в окошке? Ступа и пест Помело и метла Клубок Гребень Щетка Полотенце Яблочко и блюдечко

Глава 4. Пространство обитания Бабы Яги Внутреннее пространство избушки на курьих ножках Дворовое пространство Дремучий лес Река Смородина и Калинов мост Баба Яга и сказочное время

Глава 5. Баба Яга и сказочные злодеи Кощей Бессмертный Змей Горыныч Чудо-Юдо Огненный Змей

Глава 6. Духи природных пространств Лесные духи Водяные духи

Глава 7. Баба Яга и главные герои волшебных сказок Иван-дурак Иван-царевич Василиса Премудрая Марьюшка («Финист — Ясный Сокол»)

Глава 8. Спутники, помощники и слуги Бабы Яги Обитатели избушки на курьих ножках Дворовые обитатели Лесные обитатели Дальние помощники-информаторы



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Психологические игры и упражнения, связанные с образом Бабы Яги Баба Яга: знакомство с образом Волшебный клубок Превращения Говорящие вещи Магическая школа Бабы Яги Заколдованные звери Цветные царства Игра-альтернатива «Две Бабы Яги» Чары Бабы Яги Путешествие к Бабе Яге Несказочные проблемы Диалог с Бабой Ягой Полет в ступе

Приложение 2. Авторские сказки о Бабе Яге Сказка о том, как маг Василий в Беловодье ходил (А.Е. Наговицын) Маша и три сестры (А.Е. Наговицын) Как найти Бабу Ягу? (В.И. Пономарева) Федор, пастуший сын, и Баба Яга (В. И. Пономарева) Баба Яга и мировые проблемы (И.В. Вачков)

Приложение 3. Русские народные сказки о Бабе Яге Баба-яга Гуси-лебеди Василиса Прекрасная Марья Моревна Сказка о молодильных яблоках и живой воде



Библиография