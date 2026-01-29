Вачков - Жила-была Баба Яга...
Эта книга, написанная известными отечественными специалистами по сказкотерапии И.В. Вачковым, А.Е. Наговицыным и В.И. Пономаревой, представляет собой глубокое исследование образа Бабы Яги как ключевого архетипического персонажа славянского фольклора. Авторы подробно анализируют ее атрибуты, таинственное пространство обитания (избушка на курьих ножках, дремучий лес, река Смородина) и сложные, противоречивые взаимоотношения с героями волшебных сказок.
В издании детально рассматриваются психологические и культурно-исторические корни образа, его аналоги в мировом фольклоре и функциональная триада (дарительница, похитительница, воительница). Особое внимание уделено потенциалу архетипа Бабы Яги в психотерапевтической работе, включая анализ ее спутников, помощников и слуг, а также приложения с авторскими и народными сказками.
Книга будет полезна как специалистам-сказкотерапевтам, так и всем, кто интересуется вопросами фольклора и глубинной психологией волшебных сюжетов.
Вачков И.В. - Жила-была Баба Яга... - Психологические и культурологические аспекты образа
2-е изд. — М.: Академический проект, 2023. — 375 с. — (Психологические технологии: Сказкотерапия).
ISBN 978-5-8291-3842-4
Вачков И.В. - Жила-была Баба Яга... – Содержание
Предисловие
Глава 1. Психологические и культурно-исторические корни образа Бабы Яги
Психологические ресурсы образа Бабы Яги
Происхождение образа Бабы Яги
Этимология имени
Аналоги Бабы Яги в мировом фольклоре
Глава 2. Характерологические свойства Бабы Яги
Особенности внешности Бабы Яги
Связь Яги с другими персонажами русского фольклора
Функциональная триада образов Бабы Яги (по В. Я. Проппу)
Семья Бабы Яги
Магия превращения
Хозяйка животных, стихий воды и воздуха
Глава 3. Традиционные атрибуты Бабы Яги
Избушка на курьих ножках
Курьи ножки и есть ли свет в окошке?
Ступа и пест
Помело и метла
Клубок
Гребень
Щетка
Полотенце
Яблочко и блюдечко
Глава 4. Пространство обитания Бабы Яги
Внутреннее пространство избушки на курьих ножках
Дворовое пространство
Дремучий лес
Река Смородина и Калинов мост
Баба Яга и сказочное время
Глава 5. Баба Яга и сказочные злодеи
Кощей Бессмертный
Змей Горыныч
Чудо-Юдо
Огненный Змей
Глава 6. Духи природных пространств
Лесные духи
Водяные духи
Глава 7. Баба Яга и главные герои волшебных сказок
Иван-дурак
Иван-царевич
Василиса Премудрая
Марьюшка («Финист — Ясный Сокол»)
Глава 8. Спутники, помощники и слуги Бабы Яги
Обитатели избушки на курьих ножках
Дворовые обитатели
Лесные обитатели
Дальние помощники-информаторы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Психологические игры и упражнения, связанные с образом Бабы Яги
Баба Яга: знакомство с образом
Волшебный клубок
Превращения
Говорящие вещи
Магическая школа Бабы Яги
Заколдованные звери
Цветные царства
Игра-альтернатива «Две Бабы Яги»
Чары Бабы Яги
Путешествие к Бабе Яге
Несказочные проблемы
Диалог с Бабой Ягой
Полет в ступе
Приложение 2. Авторские сказки о Бабе Яге
Сказка о том, как маг Василий в Беловодье ходил (А.Е. Наговицын)
Маша и три сестры (А.Е. Наговицын)
Как найти Бабу Ягу? (В.И. Пономарева)
Федор, пастуший сын, и Баба Яга (В. И. Пономарева)
Баба Яга и мировые проблемы (И.В. Вачков)
Приложение 3. Русские народные сказки о Бабе Яге
Баба-яга
Гуси-лебеди
Василиса Прекрасная
Марья Моревна
Сказка о молодильных яблоках и живой воде
Библиография
No comments yet. Be the first!