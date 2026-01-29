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Вачков - Жила-была Баба Яга...

Вачков - Жила-была Баба Яга...
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии: Сказкотерапия (1 book)

Эта книга, написанная известными отечественными специалистами по сказкотерапии И.В. Вачковым, А.Е. Наговицыным и В.И. Пономаревой, представляет собой глубокое исследование образа Бабы Яги как ключевого архетипического персонажа славянского фольклора. Авторы подробно анализируют ее атрибуты, таинственное пространство обитания (избушка на курьих ножках, дремучий лес, река Смородина) и сложные, противоречивые взаимоотношения с героями волшебных сказок.

В издании детально рассматриваются психологические и культурно-исторические корни образа, его аналоги в мировом фольклоре и функциональная триада (дарительница, похитительница, воительница). Особое внимание уделено потенциалу архетипа Бабы Яги в психотерапевтической работе, включая анализ ее спутников, помощников и слуг, а также приложения с авторскими и народными сказками.

Книга будет полезна как специалистам-сказкотерапевтам, так и всем, кто интересуется вопросами фольклора и глубинной психологией волшебных сюжетов.

Вачков И.В. - Жила-была Баба Яга... - Психологические и культурологические аспекты образа

2-е изд. — М.: Академический проект, 2023. — 375 с. — (Психологические технологии: Сказкотерапия).

ISBN 978-5-8291-3842-4

Вачков И.В. - Жила-была Баба Яга... – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Психологические и культурно-исторические корни образа Бабы Яги

    • Психологические ресурсы образа Бабы Яги

    • Происхождение образа Бабы Яги

    • Этимология имени

    • Аналоги Бабы Яги в мировом фольклоре

  • Глава 2. Характерологические свойства Бабы Яги

    • Особенности внешности Бабы Яги

    • Связь Яги с другими персонажами русского фольклора

    • Функциональная триада образов Бабы Яги (по В. Я. Проппу)

    • Семья Бабы Яги

    • Магия превращения

    • Хозяйка животных, стихий воды и воздуха

  • Глава 3. Традиционные атрибуты Бабы Яги

    • Избушка на курьих ножках

    • Курьи ножки и есть ли свет в окошке?

    • Ступа и пест

    • Помело и метла

    • Клубок

    • Гребень

    • Щетка

    • Полотенце

    • Яблочко и блюдечко

  • Глава 4. Пространство обитания Бабы Яги

    • Внутреннее пространство избушки на курьих ножках

    • Дворовое пространство

    • Дремучий лес

    • Река Смородина и Калинов мост

    • Баба Яга и сказочное время

  • Глава 5. Баба Яга и сказочные злодеи

    • Кощей Бессмертный

    • Змей Горыныч

    • Чудо-Юдо

    • Огненный Змей

  • Глава 6. Духи природных пространств

    • Лесные духи

    • Водяные духи

  • Глава 7. Баба Яга и главные герои волшебных сказок

    • Иван-дурак

    • Иван-царевич

    • Василиса Премудрая

    • Марьюшка («Финист — Ясный Сокол»)

  • Глава 8. Спутники, помощники и слуги Бабы Яги

    • Обитатели избушки на курьих ножках

    • Дворовые обитатели

    • Лесные обитатели

    • Дальние помощники-информаторы

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. Психологические игры и упражнения, связанные с образом Бабы Яги

    • Баба Яга: знакомство с образом

    • Волшебный клубок

    • Превращения

    • Говорящие вещи

    • Магическая школа Бабы Яги

    • Заколдованные звери

    • Цветные царства

    • Игра-альтернатива «Две Бабы Яги»

    • Чары Бабы Яги

    • Путешествие к Бабе Яге

    • Несказочные проблемы

    • Диалог с Бабой Ягой

    • Полет в ступе

  • Приложение 2. Авторские сказки о Бабе Яге

    • Сказка о том, как маг Василий в Беловодье ходил (А.Е. Наговицын)

    • Маша и три сестры (А.Е. Наговицын)

    • Как найти Бабу Ягу? (В.И. Пономарева)

    • Федор, пастуший сын, и Баба Яга (В. И. Пономарева)

    • Баба Яга и мировые проблемы (И.В. Вачков)

  • Приложение 3. Русские народные сказки о Бабе Яге

    • Баба-яга

    • Гуси-лебеди

    • Василиса Прекрасная

    • Марья Моревна

    • Сказка о молодильных яблоках и живой воде

Библиография

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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