Варфоломей Александрович Вахромеев (1904—1984) родился в дворянской семье в г. Ярославле. Огромный многоэтажный дом, в котором проживали Вахромеевы, и поныне является исторической ценностью города. Дед В.А. Вахромеева, Иван Александрович, руководил городской Думой. Обладая несомненным исследовательским даром, он много и успешно занимался научной деятельностью в области археологии и истории края, отдавал немало усилий и личных средств на реставрацию памятников архитектуры и искусства, среди которых особо выделяется объемом и художественной ценностью храм святого пророка Илии.

Отец, Александр Иванович, также состоял членом городской Думы. Он, как и дед, служил в Спасо-Пробоинском храме в качестве старосты прихода. Мать, Екатерина Алексеевна, занималась воспитанием детей: их в семье было семеро, где маленький Варфоломей был средним по возрасту ребенком. В соответствии с традициями того времени Вахромеевы обеспечили детям прекрасное домашнее образование, которое затем продолжилось с учетом интересов детей в учебных заведениях Ярославля и Москвы. В одиннадцатилетнем возрасте Варфоломей начал обучаться игре на фортепиано. Это занятие настолько захватило мальчика, что у него постепенно начало созревать решение сделать музыку своей профессией.

Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. I

под ред. Н. В. Шиманского

Минск : Белорусская Православная Церковь: Харвест, 2011. 368 с.

ISBN 978-985-511-338-7

Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. I

Предисловие к первому и второму изданию

Предисловие к новому изданию

Методические рекомендации

От автора

Часть I

Обиходный звукоряд

Осмогласие

Гласовые песнопения Вечерни

Прокимны дневные на Вечерни

Стихиры на стиховне и Богородичны

Запевы стихир стиховных на вседневной Вечерни восьми гласов

Практические советы для распевания богослужебных текстов

Гласовые песнопения Утрени

Прокимны воскресные (знаменный распев)

Ирмосы воскресные

«Свят Господь Бог наш» восьми гласов (знаменный распев)

«Всякое дыхание» и стихиры на хвалитех с запевами (киевский распев)

«Преблагословенна еси, Богородице Дево». Глас второй

Часть II

О гласовых распевах

Тропари и кондаки праздников

Неизменяемые песнопения всенощного бдения

Песнопения Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста

Песнопения двунадесятых праздников

Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. I - Предисловие к новому изданию

«Учебник церковного пения» — труд замечательного педагога, музыканта и ученого, представителя московской музыкально-теоретической школы Варфоломея Александровича Вахромеева. Ценность этого труда заключается в том, что здесь предлагается системное изложение основ русского богослужебного пения (осмогласие, распевы и напевы) и обосновывается методика его изучения с опорой на ладомелодические принципы. Эта методика, имея церковно-певческие корни, может быть с успехом использована в семинариях и духовных школах Русской Православной Церкви, программы которых как раз требуют подобного подхода к изучению теории и практики богослужебного пения.

Все песнопения в Учебнике В.А. Вахромеева даны в доступном виде, то есть одноголосно и преимущественно в строгом соответствии с обиходным звукорядом: элементы мелодики тонального типа используются в редких случаях, именно там, где они укоренились в настоящее время в богослужебной практике. Одноголосное изложение богослужебных распевов ни в коей мере не означает умаления роли многоголосия в церковно-певческой практике. Напротив, такой подход позволяет увидеть разные гармонизации в свете изначально данного голоса, оценить их достоинства и недостатки, выраженные часто в искажении мелодико-текстовой формы, в ее приспособлении к «идеям» гармонизатора. Кроме того, одноголосное изложение представляет прекрасную возможность труженикам клироса составить собственные гармонизации церковных распевов, необязательно с фиксацией их в нотном тексте, а «по наитию», как это происходит в народном пении (например, в «функциональном многоголосии») и как это было прежде в пении братии Киево-Печерской лавры.

Напомним также: никто не отменял одноголосного хорового пения за богослужением. Более того, в настоящее время крайне важно восстановить эту форму не столько по причине возврата к знаменному пению, сколько по необходимости внедрения и распространения общенародного церковного пения, восходящего к раннехристианским временам. Учебник В.А. Вахромеева как раз позволяет вспомнить об этой традиции и увидеть в одноголосии идею единогласного пения. При работе над «Учебником церковного пения» В.А. Вахромеев опирался на такие образцы богослужебной певческой культуры, как синодальные издания «Обиход нотного пения» и «Спутник псаломщика». Кроме того, был учтен богатейший опыт преподавания церковного пения, накопленный им в Московской духовной академии. В Учебнике В.А. Вахромеева, в отличие от «Спутника псаломщика», где песнопения изложены в цефаутном ключе квадратной нотой, используется круглая нотация по скрипичному ключу, что удобно не только для учащихся, но и для лиц, самостоятельно изучающих материалы Учебника. Гласовые песнопения изложены преимущественно в одной звуковой области (в пределах октавы g' — g2) с обычными для обиходного пения нотными делениями (целые, половинные, четвертные и восьмые).

Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. II

под ред. Н. В. Шиманского

Минск : Белорусская Православная Церковь: Харвест, 2011. 368 с.

ISBN 978-985-511 -339-4

Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. II - Содержание

От автора

Часть III

Приготовительные дни к Великому посту

Песнопения Четыредесятницы

Пасха и праздники: Вознесение Господне и Пятидесятница (Троицын день)

ЧАСТЬ IV

Молебное пение

Крещение и Миропомазание. Венчание. Елеосвящение

Последования малого и Великого освящения воды

Панихида и Погребение (Отпевание)

Дополнение

Антифоны степенны (знаменный распев).

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