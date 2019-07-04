Вахромеев - Учебник церковного пения - Том 1-2
Варфоломей Александрович Вахромеев (1904—1984) родился в дворянской семье в г. Ярославле. Огромный многоэтажный дом, в котором проживали Вахромеевы, и поныне является исторической ценностью города. Дед В.А. Вахромеева, Иван Александрович, руководил городской Думой. Обладая несомненным исследовательским даром, он много и успешно занимался научной деятельностью в области археологии и истории края, отдавал немало усилий и личных средств на реставрацию памятников архитектуры и искусства, среди которых особо выделяется объемом и художественной ценностью храм святого пророка Илии.
Отец, Александр Иванович, также состоял членом городской Думы. Он, как и дед, служил в Спасо-Пробоинском храме в качестве старосты прихода. Мать, Екатерина Алексеевна, занималась воспитанием детей: их в семье было семеро, где маленький Варфоломей был средним по возрасту ребенком. В соответствии с традициями того времени Вахромеевы обеспечили детям прекрасное домашнее образование, которое затем продолжилось с учетом интересов детей в учебных заведениях Ярославля и Москвы. В одиннадцатилетнем возрасте Варфоломей начал обучаться игре на фортепиано. Это занятие настолько захватило мальчика, что у него постепенно начало созревать решение сделать музыку своей профессией.
Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. I
под ред. Н. В. Шиманского
Минск : Белорусская Православная Церковь: Харвест, 2011. 368 с.
ISBN 978-985-511-338-7
Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. I
Предисловие к первому и второму изданию
Предисловие к новому изданию
Методические рекомендации
От автора
Часть I
- Обиходный звукоряд
- Осмогласие
- Гласовые песнопения Вечерни
- Прокимны дневные на Вечерни
- Стихиры на стиховне и Богородичны
- Запевы стихир стиховных на вседневной Вечерни восьми гласов
- Практические советы для распевания богослужебных текстов
- Гласовые песнопения Утрени
- Прокимны воскресные (знаменный распев)
- Ирмосы воскресные
- «Свят Господь Бог наш» восьми гласов (знаменный распев)
- «Всякое дыхание» и стихиры на хвалитех с запевами (киевский распев)
- «Преблагословенна еси, Богородице Дево». Глас второй
Часть II
- О гласовых распевах
- Тропари и кондаки праздников
- Неизменяемые песнопения всенощного бдения
- Песнопения Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста
- Песнопения двунадесятых праздников
Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. I - Предисловие к новому изданию
«Учебник церковного пения» — труд замечательного педагога, музыканта и ученого, представителя московской музыкально-теоретической школы Варфоломея Александровича Вахромеева. Ценность этого труда заключается в том, что здесь предлагается системное изложение основ русского богослужебного пения (осмогласие, распевы и напевы) и обосновывается методика его изучения с опорой на ладомелодические принципы. Эта методика, имея церковно-певческие корни, может быть с успехом использована в семинариях и духовных школах Русской Православной Церкви, программы которых как раз требуют подобного подхода к изучению теории и практики богослужебного пения.
Все песнопения в Учебнике В.А. Вахромеева даны в доступном виде, то есть одноголосно и преимущественно в строгом соответствии с обиходным звукорядом: элементы мелодики тонального типа используются в редких случаях, именно там, где они укоренились в настоящее время в богослужебной практике. Одноголосное изложение богослужебных распевов ни в коей мере не означает умаления роли многоголосия в церковно-певческой практике. Напротив, такой подход позволяет увидеть разные гармонизации в свете изначально данного голоса, оценить их достоинства и недостатки, выраженные часто в искажении мелодико-текстовой формы, в ее приспособлении к «идеям» гармонизатора. Кроме того, одноголосное изложение представляет прекрасную возможность труженикам клироса составить собственные гармонизации церковных распевов, необязательно с фиксацией их в нотном тексте, а «по наитию», как это происходит в народном пении (например, в «функциональном многоголосии») и как это было прежде в пении братии Киево-Печерской лавры.
Напомним также: никто не отменял одноголосного хорового пения за богослужением. Более того, в настоящее время крайне важно восстановить эту форму не столько по причине возврата к знаменному пению, сколько по необходимости внедрения и распространения общенародного церковного пения, восходящего к раннехристианским временам. Учебник В.А. Вахромеева как раз позволяет вспомнить об этой традиции и увидеть в одноголосии идею единогласного пения. При работе над «Учебником церковного пения» В.А. Вахромеев опирался на такие образцы богослужебной певческой культуры, как синодальные издания «Обиход нотного пения» и «Спутник псаломщика». Кроме того, был учтен богатейший опыт преподавания церковного пения, накопленный им в Московской духовной академии. В Учебнике В.А. Вахромеева, в отличие от «Спутника псаломщика», где песнопения изложены в цефаутном ключе квадратной нотой, используется круглая нотация по скрипичному ключу, что удобно не только для учащихся, но и для лиц, самостоятельно изучающих материалы Учебника. Гласовые песнопения изложены преимущественно в одной звуковой области (в пределах октавы g' — g2) с обычными для обиходного пения нотными делениями (целые, половинные, четвертные и восьмые).
Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. II
под ред. Н. В. Шиманского
Минск : Белорусская Православная Церковь: Харвест, 2011. 368 с.
ISBN 978-985-511 -339-4
Вахромеев Варфоломей - Учебник церковного пения: в 2 т. Т. II - Содержание
От автора
Часть III
- Приготовительные дни к Великому посту
- Песнопения Четыредесятницы
- Пасха и праздники: Вознесение Господне и Пятидесятница (Троицын день)
ЧАСТЬ IV
Молебное пение
- Крещение и Миропомазание. Венчание. Елеосвящение
- Последования малого и Великого освящения воды
- Панихида и Погребение (Отпевание)
- Дополнение
- Антифоны степенны (знаменный распев).
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