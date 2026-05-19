По дорогам Греции скачут отряды загадочных всадников. Земледельцы на полях и у порогов хижин провожают их настороженными взглядами. По опыту они знают: на месте не сидится только опасным людям – солдатам, наемникам, работорговцам. Они хмурятся и ворчат, покуда всадники не скрываются за горизонтом. Никто не любит вооруженных чужаков.

Всадникам же нет дела до земледельцев. Уже долгие месяцы они взбираются на горы, крадутся ущельями, пересекают долины, переходят вброд реки, плывут с острова на остров. У них прибавилось мышц и выносливости с тех пор, как им поручили эту странную миссию. Ради нее им приходится шнырять по неспокойным уголкам мира, почти непрерывно терзаемого войнами. Они охотятся за особой добычей. Добычей тихой, хитроумной, не оставляющей следов.

Ирене Вальехо - Папирус - Изобретение книг в Древнем мире

Москва: Синдбад, 2025, 432 с.

ISBN 978-5-00131-672-5

Ирене Вальехо - Папирус - Изобретение книг в Древнем мире - Содержание

Пролог

Часть I Греция грезит будущим

Часть II Пути Рима

Эпилог

Благодарности

От переводчика

Источники

Библиография