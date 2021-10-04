Вальтер - Бог говорит НЕТ и Бог говорит ДА

Данная книга, «Различия между Законом и Евангелием», представляет собой студенческий конспект вечерних лекций д-ра Валтера, которые он читал по пятницам, в рамках курса «Час Лютера» с 12 сентября 1884 г. по 6 ноября 1885 г. Будучи профессором теологии духовной семинарии Конкордия в Сан Луисе, д-р Валтер считал своим долгом не только разъяснять студентам значение доктрин Святых Писаний. Он стремился «поселить доктрину в их сердца», чтобы впоследствии, став пасторами, они могли «выступать живыми свидетельствами Духа и силы». Д-р Валтер рассмотрел в своих лекциях множество тем. Например, он говорил о «Вдохновении Писаний», об «Истине христианской религии», о «Секретных Обществах», об «Оправдании», о «Предназначении и оправдании», о лютеровском «Большом исповедании на Благословенном Причастии».

И, кроме этого, он дважды прочитал курс лекций на тему: «Различия между Законом и Евангелием». Первая серия лекций по различиям между Законом и Евангелием была представлена в 1878 году в виде 13 тезисов. Эти лекции были опубликованы в 1893 году. Вторая серия лекций включала 25 тезисов и была опубликована в 1897 году. В 1929 году эти лекции были изданы в английском переводе, осуществленном Ц.Х.Т. Дау. Настоящая книга представляет собой конспективное изложение перевода Дау. Доктор Валтер очень тщательно готовил материалы своих лекций, но еще более внимательно он относился к печатному изданию своих трудов. В процессе подготовки материалов к печати он перерабатывал прочитанные перед студентами лекции таким образом, что читателю этот материал представлялся в более совершенном виде. Из-за того, что работа «Различия между Законом и Евангелием» была опубликована уже после смерти д-ра Валтера, он не успел переработать эти свои лекции и подготовить их к печати так, как это бывало обычно.

При авторском участии в издании стиль работы, несомненно, был бы иным. Значительная часть содержащихся в настоящей ра- 5 боте материалов представляет собой импровизацию, родившуюся непосредственно в аудитории. Дау говорит в предисловии к своему переводу: «В такой ситуации, когда старый любимый профессор выступает перед аудиторией, почти полностью состоящей из его студентов, допустима особая свобода изложения материала». И благодаря этому мы имеем не только прекрасную возможность познакомиться с теологией Валтера, но также взглянуть на Валтера как на пастора студентов духовной семинарии. Важность различий между Законом и Евангелием показана двумя сериями лекций Валтера, публикацией обеих этих серий и вышеуказанным переводом второй серии лекций на английский язык. Содержание работы «Различия между Законом и Евангелием» оценить в полном объеме довольно трудно, однако все, кто перечисляют заслуги Валтера перед церковью, упоминают эту работу. На наш взгляд, можно утверждать, что эта работа является его самым большим вкладом в дело церкви, потому что вся пасторская практика в лютеранстве базируется на понимании различий между Законом и Евангелием.

Вальтер - Бог говорит НЕТ и Бог говорит ДА

Фонд “Лютеранское наследие”2016 гг., 160 с

Вальтер - Бог говорит НЕТ и Бог говорит ДА - Содержание

Основные тезисы

Различия между Законом и Евангелием

Тезис 1 - Тезис 25