Данная работа является переизданием более длинного цикла статей, выходивших с 1865 по 1871 гг. под названием «Materialen zur Pastoraltheologie» («Материалы по пасторскому богословию») в томах 11—17 богословского и церковного ежемесячника Lehre und Wehre. Во избежание слишком большого объема и дороговизны книги автор лишь в нескольких местах позволил себе сделать необходимые добавления.

Название Pastoraltheologie [Пасторское богословие] объясняется намерением дать общее книжное заглавие тем разрозненным элементам, которые представлены теперь в виде книги. Определение Amerikanisch-Lutherische (американское лютеранское) вполне оправдано, поскольку при отборе пасторско-богословских материалов критерием служили нужды американского пастора. Господь Церкви да благословит этот скромный вклад в дело правильного осуществления святого проповеднического служения. Автор тем более надеется на такое благословение, поскольку представил не только свои мысли, но в гораздо большей степени обобщил пасторско-богословский материал, изложенный в разных трудах ученых-богословов.

г. Сент-Луис, шт. Миссури, декабрь 1872 г.

К. Ф. В. Вальтер

Карл Фердинанд Вальтер – Пасторское богословие

Фонд «Лютеранское Наследие» 2003

Карл Фердинанд Вальтер – Пасторское богословие - Оглавление

Предисловие автора

1. Определение пасторского богословия

2. Овладение пасторским богословием

3. Источники пасторского богословия

4. Установленное призвание на пасторское служение

5. Действительное и законное призвание на пасторское служение

6. Условия призвания на пасторское служение

7. Практические аспекты призвания на служение

8. Испытание и ординация кандидата

9. Первая проповедь пастора

10. Первый визит пастора

11. Необходимые условия публичной проповеди

12. Отправление таинства Крещения

13. Кого следует крестить?

14. Литургические обычаи Крещения

15. Причастники: уведомление о желании причаститься

16. Причастники: частное Отпущение грехов

17. Отправление таинства Святого Причастия

18. Кого следует причащать?

19. Венчание и брак

20. Бракосочетание: гражданские законы

21. Бракосочетание: степени родства, препятствующие браку

22. Бракосочетание: предыдущие браки

23. Оглашение предстоящего брака

24. Церемония бракосочетания

25. Нарушение супружеской верности и развод

26. Уход из семьи и развод

27. Конфирмация

28. Конфирмационное обучение

29. Пастырское попечение о молодежи

30. Частное пасторское душепопечение

31. Пасторское попечение о больных

32а. Первый визит к больному

32б. Духовное состояние больного

32в. В чем больной нуждается прежде всего

32г. Правильный подход к больному

32д. Больные, находящиеся в критическом состоянии

33. Причащение больного

34. Пасторская забота о людях, переживающих беду

35. Забота о нуждающихся прихожанах

36. Пасторское попечение об умирающих

37. Христианское погребение усопших

38. Члены другого прихода

39. Христианская дисциплина: применение церковных наказаний

40. Братское увещевание

41. Публичное покаяние

42. Отлучение от церкви

43. Снятие отлучения

44. Должностные работники прихода

45. Приходские собрания

46. Прием в члены прихода

47. Устав прихода

48. Личная жизнь пастора

49. Членство пастора в синоде

50. Призвание в другую общину

Карл Фердинанд Вальтер – Пасторское богословие - 1. Определение пасторского богословия

Пасторское богословие — это даруемая Богом (theosdotos) практическая способность души, обретаемая (acquisitus) с помощью определенных вспомогательных средств, благодаря которой служитель церкви может выполнять все свои функции обоснованно (rato) и законно (legitime) во славу Бога, для спасения своих слушателей и самого себя.

Комментарий 1.

Пасторское богословие, как и богословие вообще, можно рассматривать в смысле доктрины, как некую книгу под названием «Пасторское богословие». Но в таком контексте это можно назвать пасторским богословием только в относительном смысле, только в определенных взаимоотношениях, когда его преподают или когда о нем пишут. Чтобы это могло произойти, оно уже должно присутствовать в душе человека.

Для того чтобы разъяснить какой-то предмет, необходимо знать, чем он является по сути и изначально (principaliter), в собственном, абсолютном смысле слова, независимо от всего относительного и несущественного. Поэтому мы начинаем с определения пасторского богословия, которое находим у старейших, ортодоксальных учителей нашей церкви, там, где его природа рассматривается субъективно или конкретно, там, где оно существует в контексте конкретного человека, имеющего право называться богословом.

Поэтому мы не называем его доктриной или книгой. Оно является таковым только метонимически (метонимия — оборот речи, в котором следствие носит название причины или сосуд носит название содержимого). Мы называем его способностью.

Комментарий 2.

Когда мы называем пасторское богословие способностью, мы подразумеваем под этим не просто некую сумму знаний, а расположенность или состояние души, готовность иметь дело с предметом.

Это сразу должно указывать на ту «приготовленность» (exartisis) и ту «способность» (hikanotes), которых требует апостол от служителя церкви (2 Тим. 3:17; 2 Кор. 3:5).