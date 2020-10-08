Верное различение Закона и Евангелия — одна из наиболее сложных проблем и высшее искусство как христианства вообще, так и богословия в частности. Научиться этому можно только на основе личного опыта, под водительством Духа Святого. Истинное понимание различий между Законом и Евангелием является благословенным светом, позволяющим правильно понять всё Святое Писание. Более того, без знания этого различия Библия так и останется запечатанной Книгой.

Святое Писание — Ветхий и Новый Заветы — содержит два учения, фундаментально отличающихся друг от друга, а именно: Закон и Евангелие. Лишь тот является истинным учителем, кто не только преподает все артикулы веры в соответствии с Писанием, но и правильно разделяет Закон и Евангелие.

Издание 2-е, исправленное «Лютеранское наследие», 2019 г. - 646с.

Если вы собираетесь стать квалифицированными учителями в наших церквах и школах, вам совершенно необходимо иметь самые полные и детальные знания, касаю-щиеся всех учений христианства. Однако, даже получив эти знания, вы еще не достигаете всего, что вам необходимо. Помимо знания всех доктрин, вам следует обрести умение правильно использовать их. Надо не только умом воспринять их — они должны глубоко войти в ваше сердце и там проявить свою божественную, небесную силу. Все они должны стать настолько драгоценными, настолько значительными, настолько дорогими для вас, что вы просто не сможете поступать иначе, кроме как открыто и от всего сердца провозглашать словами апостола Павла: «Я веровал и потому говорил»1 или, согласно словам всех апостолов: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Конечно, вы не видели всего этого собственными глазами и не слышали своими ушами, как апостолы, но вам следовало бы получать подобные переживания через духовное видение и духовное слышание.

В то время как в основном курсе своих лекций я должен преподнести вам все доктрины и убедить вас в их истинности, эти вечерние лекции, которые я буду читать по пятницам, задуманы мною для того, чтобы сделать вас настоящими богословами-практиками. Я желаю донести до ваших сердец христианское учение, чтобы вы могли в своем будущем призвании выступать живыми свидетельствами, демонстрирующими Дух и силу. Хочу, чтобы вы не стояли за своими кафедрами, как безжизненные статуи, но говорили уверенно и с радостным оживлением, неся помощь всем, кто в ней нуждается.

В наши дни основным и наиболее важным из всех учений является учение об оправдании. Однако за ним, вторым по важности, следует вопрос о том, как Закон и Евангелие соотносятся друг с другом. Различие между Законом и Евангелием будет объектом нашего внимания, и этот вопрос мы изучим прежде всего.

Мартин Лютер сказал, что того, кто хорошо владеет искусством различения Закона и Евангелия, он с готовностью поставит во главу всех и назовет доктором Святого Писания. Однако я не хочу, чтобы вы думали, будто я намереваюсь ознестись над всеми остальными и претендовать на отношение к себе как к доктору Святого Писания. Это было бы величайшим заблуждением. Иногда я позволяю называть себя доктором богословия, но сам я скорее предпочитаю оставаться смиренным учеником и пребывать у ног нашего д-ра Лютера, принимая это учение от него, как он принял его от апостолов и пророков. Я хочу, чтобы вы, каждый раз приходя на эти лекции, тихо молились в сердце своем о том, чтобы Бог обильно даровал всем нам Духа Своего Святого: вам — для того, чтобы услышанное пошло на пользу, мне — для того, чтобы я мог эффективно учить. Так давайте же примем нашу задачу с твердой уверенностью, что Бог благословит как наши души, так и души тех людей, которых мы должны спасти.