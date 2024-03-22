Ван Энген – Божьи посланники

Класс взорвался от смеха. Однако рослый и степенный ' африканский пастор заметил, что говорит совершенно серьезно: «Брат Чак, вы спросили, в чем мы нуждаемся в нашей церкви? Я вовсе не шучу, когда заявляю: все, что мне нужно, — это колокол. Я могу пойти в своей стране в лес, стать под дерево, начать звонить в колокол, и вокруг меня соберется церковь».

Одна женщина из Бразилии покачала головой в знак несогласия: «В моей стране не нужен колокол. Нам нужны только люди и Библия. Между католическими церковными общинами и небольшими протестантскими собраниями есть кое-что общее. Они собираются так, как собирались ученики Иисуса Христа, чтобы изучать Писание, размышлять над тем, что оно говорит об их жизни, и помогают друг другу жить в соответствии с Евангелием. Они знают, что где двое или трое собираются во имя Христа, там и Он посреди них, как и обещал» (Мф. 18:20).

Глубокая мудрость брата из Африки и сестры из Бразилии навеяли на меня воспоминания о моем собственном участии в евангелизацион- ном служении в южной Мексике. Прибыв в небольшой уединенный городок, мы просили у местных городских властей разрешение на проведение публичной евангелизации. В течение последующих нескольких часов мы устанавливали сцену, соединяли звуковую систему, систему освещения и кинопроектор к переносному генератору, расставляли скамьи для посетителей. К тому времени, когда солнце уже зашло, церковь собралась, мексиканский пастор выступил с проповедью Слова Божьего, потом был показан фильм о жизни Иисуса, после которого прозвучал призыв к собравшимся принять Иисуса Христа как Спасителя и стать активными членами Его Церкви.

Практически всю свою жизнь я так или иначе был связан с активной жизнью церкви, но в последние двадцать лет работы в системе богословского образования передо мной стоял глубокий и трудный вопрос о предназначении церкви. И по мере того как я жил, говорил, ходил и трудился с сотнями пасторов и миссионеров, меня все больше и больше занимала мысль о необходимости сформулировать цель церкви, и в первую очередь цель существования поместного собрания верующих.

Чарльз Ван Энген – Божьи посланники - Переосмысление предназначения поместной церкви

Санкт-Петербург: Христианское общество «Библия для всех», Издательстельство «Вера и святость», 2008. – 228 с.

ISBN 0-8010-9311-2

Чарльз Ван Энген – Божьи посланники – Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Введение

Часть 1. Введение

1. Новый взгляд на поместную церковь

2. Влияние современной экклезиологии на поместную церковь

3. Суть поместной церкви согласно Посланию к ефесянам

4. Суть поместной церкви в исторической перспективе

5. Миссионерская направленность поместной церкви

Часть 2. Поместные церкви: Божьи посланники

6. Предназначение поместной церкви

7. Поместная церковь и Божье Царство

8. Роль поместной церкви в мире

Часть 3. Поместные церкви. Новое видение Божьих посланников

9. Цели миссионерского служения поместной церкви

10. Члены миссионерского служения в поместной церкви

11. Лидеры миссионерского служения в поместной церкви

12. Организация миссионерской деятельности в поместной церкви

Библиография

Указатель имен

Тематический указатель

Список диаграмм

Содержание