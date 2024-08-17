Ван Кампенхаут Даан - Позволь мне найти тебя - Как обрести любовь

Ван Кампенхаут - Позволь мне найти тебя
За последние десятилетия в западном обществе произошли колоссальные перемены. Раньше люди жили в основном семьями и группами вместе с другими людьми, которые имели то же этническое и религиозное происхождение и принадлежали к тому же социальному классу.
Сегодня почти во всем мире ситуация выглядит совершенно иначе. В городах вперемешку и рядом друг с другом живут люди всех рас, национальностей, религий и классов. Из-за этого на улицах и в жилых районах не возникает такого чувства общности и единства, как это было в прошлом. Люди живут и работают, как правило, в разных местах, и коллеги по работе редко бывают соседями.
По нашим сегодняшним меркам в прежние времена большинство населения имело лишь ограниченные возможности для свободного личностного развития или не имело их вовсе, кроме того, существовал ряд лимитирующих социальных правил и обязательств. Сегодня люди обладают личной свободой, меньше зависят от социальных ожиданий и меньше подвергаются социальному принуждению. К тому же сейчас люди более мобильны, чем когда-либо.
Однако за все эти положительные аспекты приходится платить. Многие чувствуют себя одинокими, не находят спутника жизни. Изменения в обществе приводят к большей разобщенности. Несмотря на все прочие негативные мысли о прошлом, приходится констатировать, что раньше найти партнера было проще. Поскольку в непосредственном окружении было больше общения с близкими по духу людьми, человек встречал больше потенциальных спутников жизни.
Любовь могла играть определенную роль в выборе партнера, но, помимо скрепления любовных отношений, брак считался нормальным и необходимым шагом для обеспечения средств к существованию. Поскольку в то время еще не было страховок в том виде, как мы знаем их сейчас, люди гораздо больше зависели друг от друга. Было жизненно важно произвести на свет детей, чтобы те впоследствии заботились о родителях.
В нашей нынешней социальной системе практически у каждого есть медицинская страховка, каждый может заработать себе на хлеб, иметь собственное жилье, а в старости получать пенсию. Однако такая масштабная индивидуализация и хорошо организованная система медицинской помощи и социального обеспечения в старости в нашем обществе в каком-то смысле являются препятствием для поиска и нахождения партнера. Люди меньше зависят друг от друга и меньше нуждаются в помощи другого человека. Из-за этого очень сильно возросли и предъявляемые к партнеру требования. Любой повод иметь собственное четкое мнение дает человеку приятное чувство самостоятельности и непохожести на других. Но в то же время это еще и потенциальный источник разногласий и расхождений с теми, кто имеет другое мнение по этому вопросу. По причине индивидуализации все труднее встретить людей одних с вами взглядов, которые ценят или разделяют ваш особый и персональный образ жизни.
Ван Кампенхаут Даан - Позволь мне найти тебя - Как обрести любовь
СПб.: Питер, 2024. — 256 с. — (Серия «#экопокет»).
ISBN 9785־4139־4461־5־
Ван Кампенхаут Даан - Позволь мне найти тебя – Содержание
Отзывы о книге
Благодарности
Примечание
Как возникла эта книга
Введение
Прежние партнеры
Первая помощь
Уплата долга
Свобода желать
Зажечь собственный огонь
Похоронить кольца
Вынести наружу
Кукольный дом
Уборка
С достоинством доделать необходимое
Посмотреть под другим углом
Не говорить (больше) ничего плохого
Что было хорошего
Удаление ороговелости
Обрубить старые связи
От одного к другому
Открыть двери
Груз прошлого
Здесь и сейчас
Развернуть старые шаблоны
Аффирмации
Чувствовать свое желание
Изменить жесткий шаблон
Ребенок, подросток, взрослый
Пугало
Место покоя
Порвать оковы: попросить о помощи
Отпустить старое напряжение
По следам мистера Неподходящего/ миссис Неподходящей
Расчистить путь
Предки, семья, дети
Генеалогическое древо
Отпустите друг друга
Изменить связь
Быть замужем за отцом или женатым на матери
Я хочу секса
Сердце родителя и сердце партнера
Чего вы хотите?
Я ничего не хочу
Похоронить принца/принцессу своей мечты
Идеальный ежедневник
Коллаж
Мост между фантазией и реальностью
Искать не лягушек, а головастиков 141 «Объявление о знакомстве»
Другими глазами
Любовное письмо
Придать энергии своему желанию
Взгляд в зеркало
Спросить пятерых друзей
Проверка реальности
Что я делаю не так?
Спросить мистера Подходящего/миссис Подходящую
Как все было — по мнению других
Создать пространство
Пространство для себя самого
Открыться
Освободить место
Поддерживать свой внутренний ландшафт
Грязные носки
Привлекательны и свободны
Кто занят, тот желанен
Всем на зависть
Ваша вывеска
Разослать свое сообщение
Привлекателен тот, кто дает
Рыбак рыбака видит издалека
Давать и брать: что возможно уже сегодня?
Взаимодействие с будущим партнером
Кролик под столом
Подарки для будущего партнера
Фигура таинственного другого
По следам мистера Подходящего/ миссис Подходящей
Защитите вашего будущего партнера
Я дам себя найти
Полевая работа
Завязывать контакты на улице
Игра в кости
Наблюдать за тем, как устанавливают контакт другие
Сейчас или никогда!
Люди так не делают!
Интуитивное движение в группе
Относитесь к сигналам серьезно
Подойти к другому
Расти как дерево
Корректировать свои цели
Привлекать других
Об авторе
No comments yet. Be the first!