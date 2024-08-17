Ван Кампенхаут Даан - Позволь мне найти тебя - Как обрести любовь

За последние десятилетия в западном обществе произошли колоссальные перемены. Раньше люди жили в основном семьями и группами вместе с другими людьми, которые имели то же этническое и религиозное происхождение и принадлежали к тому же социальному классу.

Сегодня почти во всем мире ситуация выглядит совершенно иначе. В городах вперемешку и рядом друг с другом живут люди всех рас, национальностей, религий и классов. Из-за этого на улицах и в жилых районах не возникает такого чувства общности и единства, как это было в прошлом. Люди живут и работают, как правило, в разных местах, и коллеги по работе редко бывают соседями.

По нашим сегодняшним меркам в прежние времена большинство населения имело лишь ограниченные возможности для свободного личностного развития или не имело их вовсе, кроме того, существовал ряд лимитирующих социальных правил и обязательств. Сегодня люди обладают личной свободой, меньше зависят от социальных ожиданий и меньше подвергаются социальному принуждению. К тому же сейчас люди более мобильны, чем когда-либо.

Однако за все эти положительные аспекты приходится платить. Многие чувствуют себя одинокими, не находят спутника жизни. Изменения в обществе приводят к большей разобщенности. Несмотря на все прочие негативные мысли о прошлом, приходится констатировать, что раньше найти партнера было проще. Поскольку в непосредственном окружении было больше общения с близкими по духу людьми, человек встречал больше потенциальных спутников жизни.

Любовь могла играть определенную роль в выборе партнера, но, помимо скрепления любовных отношений, брак считался нормальным и необходимым шагом для обеспечения средств к существованию. Поскольку в то время еще не было страховок в том виде, как мы знаем их сейчас, люди гораздо больше зависели друг от друга. Было жизненно важно произвести на свет детей, чтобы те впоследствии заботились о родителях.

В нашей нынешней социальной системе практически у каждого есть медицинская страховка, каждый может заработать себе на хлеб, иметь собственное жилье, а в старости получать пенсию. Однако такая масштабная индивидуализация и хорошо организованная система медицинской помощи и социального обеспечения в старости в нашем обществе в каком-то смысле являются препятствием для поиска и нахождения партнера. Люди меньше зависят друг от друга и меньше нуждаются в помощи другого человека. Из-за этого очень сильно возросли и предъявляемые к партнеру требования. Любой повод иметь собственное четкое мнение дает человеку приятное чувство самостоятельности и непохожести на других. Но в то же время это еще и потенциальный источник разногласий и расхождений с теми, кто имеет другое мнение по этому вопросу. По причине индивидуализации все труднее встретить людей одних с вами взглядов, которые ценят или разделяют ваш особый и персональный образ жизни.

Ван Кампенхаут Даан - Позволь мне найти тебя - Как обрести любовь

СПб.: Питер, 2024. — 256 с. — (Серия «#экопокет»).

ISBN 9785־4139־4461־5־

Ван Кампенхаут Даан - Позволь мне найти тебя – Содержание

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Примечание

Как возникла эта книга

Введение

Прежние партнеры

Первая помощь

Уплата долга

Свобода желать

Зажечь собственный огонь

Похоронить кольца

Вынести наружу

Кукольный дом

Уборка

С достоинством доделать необходимое

Посмотреть под другим углом

Не говорить (больше) ничего плохого

Что было хорошего

Удаление ороговелости

Обрубить старые связи

От одного к другому

Открыть двери

Груз прошлого

Здесь и сейчас

Развернуть старые шаблоны

Аффирмации

Чувствовать свое желание

Изменить жесткий шаблон

Ребенок, подросток, взрослый

Пугало

Место покоя

Порвать оковы: попросить о помощи

Отпустить старое напряжение

По следам мистера Неподходящего/ миссис Неподходящей

Расчистить путь

Предки, семья, дети

Генеалогическое древо

Отпустите друг друга

Изменить связь

Быть замужем за отцом или женатым на матери

Я хочу секса

Сердце родителя и сердце партнера

Чего вы хотите?

Я ничего не хочу

Похоронить принца/принцессу своей мечты

Идеальный ежедневник

Коллаж

Мост между фантазией и реальностью

Искать не лягушек, а головастиков 141 «Объявление о знакомстве»

Другими глазами

Любовное письмо

Придать энергии своему желанию

Взгляд в зеркало

Спросить пятерых друзей

Проверка реальности

Что я делаю не так?

Спросить мистера Подходящего/миссис Подходящую

Как все было — по мнению других

Создать пространство

Пространство для себя самого

Открыться

Освободить место

Поддерживать свой внутренний ландшафт

Грязные носки

Привлекательны и свободны

Кто занят, тот желанен

Всем на зависть

Ваша вывеска

Разослать свое сообщение

Привлекателен тот, кто дает

Рыбак рыбака видит издалека

Давать и брать: что возможно уже сегодня?

Взаимодействие с будущим партнером

Кролик под столом

Подарки для будущего партнера

Фигура таинственного другого

По следам мистера Подходящего/ миссис Подходящей

Защитите вашего будущего партнера

Я дам себя найти

Полевая работа

Завязывать контакты на улице

Игра в кости

Наблюдать за тем, как устанавливают контакт другие

Сейчас или никогда!

Люди так не делают!

Интуитивное движение в группе

Относитесь к сигналам серьезно

Подойти к другому

Расти как дерево

Корректировать свои цели

Привлекать других

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