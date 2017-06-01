Ван Пелт - Искусство быть родителями
В очередной книге педагог и психолог Н.Ван Пелт продолжает развивать тему воспитания детей на началах христианской веры. Автор раскрывает широкий круг проблем родительского, т.е, домашнего воспитания от младенческого до подросткового возраста, касаясь таких тем, как формирование у ребенка самоуважения, налаживание особого общения между детьми и родителями, домашняя профилактика наркомании, начало интимных отношений в подростковой и юношеской среде, проблемы и обязанности приемных родителей.
Книга адресована заботливым и любознательным родителям, а также юношам и девушкам, желающим воспитать своих будущих детей в христианских традициях.
Ван Пелт Н. - Искусство быть родителем
Издательство: Источник Жизни, 2002 г. - 352 с.
ISBN 5-86847-474-0, 0-8280-0283-5
Ван Пелт Н. - Искусство быть родителем - Содержание
- Глава 1. Современные родители должны измениться
- Глава 2. Самоуважение — ключ к будущему вашего ребенка
- Глава 3. Как говорить так, чтобы ваш ребенок слушал, и слушать, чтобы расположить его к разговору
- Глава 4. Польза дисциплины
- Глава 5. Формирующийся характер: как сохранить своего ребенка для Христа
- Глава 6. Родитель и подросток: друзья или враги?
- Глава 7. Участие родителей в профилактике наркомании
- Глава 8. Соперничество и согласие между родными братьями и сестрами
- Глава 9. Сцена на кухне: как сохранить свою семью счастливой и здоровой
- Глава 10. Позитивная сексуальность
- Глава 11. Роль отца и матери — да будут благословенны связывающие узы
- Глава 12. Обращение к работающим матерям, матерям-одиночкам и мачехам
- Глава 13. Единство душ — завершающий штрих в картине семейного счастья
Ван Пелт Н. - Искусство быть родителем - Современные родители должны измениться
Грейм поведал о девушке, студентке колледжа, которая получила тяжелые травмы в автомобильной катастрофе. Умирая в больничной палате, она сказала своей матери: «Мама, ты учила меня всему, что мне нужно аая жизни: как прикурить сигарету, как держать бокал с коктейлем, как жить половой жизнью, избегая беременности, но ты не научила меня умирать. Скорее научи меня, мама, потому что я умираю».
Полиция арестовала 17-летнего парня и отправила его в камеру предварительного заключения, где он ожидал суда. Там парень внезапно пришел в исступление. Он разломал отопительную трубу, разбил все окна, до которых смог дотянуться, а затем четыре часа стучал по трубам, пока его не усмирили слезоточивым газом. Впоследствии, когда парня спросили о причинах подобных «шалостей», ор ответил: «Мне нечего было терять. Я уже потерял единственное, что могло удержать меня: моих родителей».
Другой парень пишет: «Я скажу вам, почему мы, подростки, выпиваем и заводим случайные половые связи. Вы, родители, начинаете войны и подаете нам ужасный пример того, что касается нравственности и честности, а потом хотите, чтобы мы были ангелами. Мы всего лишь подражаем вам. Почему вы не претворяете в жизнь то, что проповедуете?»
Девушка с грустью призналась в кабинете консультанта: «Я самая несчастная на свете. Утром я иду на работу, потом возвращаюсь домой, и у меня нет цели в жизни. Мне постоянно приходится удерживать своих родителей, что§ы они в драке не убили друг друга, и останавливать маленького братишку, когда он начинает бить сестренку». Она добавила со слезами: «Когда-то у нас была счастливая семья. Отец ходил с нами в церковь, и все у нас складывалось прекрасно. Но затем с ним что-то произошло. Ему все надоело, в том числе и мама, поэтому они стали ссориться. Он запил, а она стала гулять с другими мужчинами. Теперь находиться дома просто невыносимо, но я чувствую, что мне придется остаться там, чтобы они вовсе не поубивали друг друга».
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