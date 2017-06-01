В очередной книге педагог и психолог Н.Ван Пелт продолжает развивать тему воспитания детей на началах христианской веры. Автор раскрывает широкий круг проблем родительского, т.е, домашнего воспитания от младенческого до подросткового возраста, касаясь таких тем, как формирование у ребенка самоуважения, налаживание особого общения между детьми и родителями, домашняя профилактика наркомании, начало интимных отношений в подростковой и юношеской среде, проблемы и обязанности приемных родителей.

Ван Пелт Н. - Искусство быть родителем - Современные родители должны измениться

Грейм поведал о девушке, студентке колледжа, которая получила тяжелые травмы в автомобильной катастрофе. Умирая в больничной палате, она сказала своей матери: «Мама, ты учила меня всему, что мне нужно аая жизни: как прикурить сигарету, как держать бокал с коктейлем, как жить половой жизнью, избегая беременности, но ты не научила меня умирать. Скорее научи меня, мама, потому что я умираю».

Полиция арестовала 17-летнего парня и отправила его в камеру предварительного заключения, где он ожидал суда. Там парень внезапно пришел в исступление. Он разломал отопительную трубу, разбил все окна, до которых смог дотянуться, а затем четыре часа стучал по трубам, пока его не усмирили слезоточивым газом. Впоследствии, когда парня спросили о причинах подобных «шалостей», ор ответил: «Мне нечего было терять. Я уже потерял единственное, что могло удержать меня: моих родителей».