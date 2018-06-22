Перед нами книга, которая должна была быть написана в девяностые годы, когда мы были больше открыты правде, но она появилась только сейчас. И все равно вовремя. Страшная книга. Хотя сказать, что книга о Холокосте страшная, ничего не сказать, но тут приближаешься к невозможному для слова. В маленькой Литве 227 мест — ям, рвов, где расстреливали евреев, где-то есть знаки, где-то нет, а где-то уже земля перешла к частному собственнику.

Расстреляли 200 тысяч евреев. Почти всех евреев страны! Об этом хотели бы забыть — и военное поколение, а теперь и их внуки: среди убийц литовцев было больше, чем немцев, немцев сотни, литовцев тысячи. Были там простые деревенские парни, но не только, учителя, пасторы тоже были, потому что убийце надо не просто дать автомат в руки, но и вбить несколько идей в голову.

“Откуда у нас в простых деревенских домах хорошая мебель и дорогие вещи, откуда золотые коронки?” — спрашивала писательница. Везде следы преступления... Немногие свидетели, которых она нашла, рассказывали шепотом. “Почему вы говорите шепотом?” — “Убьют”. — “Кто убьет?” — “Литовцы”. Руте Ванагайте тоже угрожают. Ненавидят многие: родные, знакомые, политики. Все хотят быть жертвами, ни кто не хочет быть палачом. Мифы нравятся людям больше правды.

Вы будете плакать над этой книгой — плачьте, но плакать мало, надо думать. Думать о том, как быстро расчеловечивается человек, человека в человеке немного, тонкий слой культуры легко смахнуть. Никто из нас, из тех, кто двадцать лет назад радостно кричал на площадях: “Свобода! Свобода!”, не мог представить себе, что на месте коммунистической тирании вырастет много разных тираний. Опять убивать станет работой. Оглянитесь вокруг — отбоя нет от тех, кто готов делать эту работу. И уже делает. Я не знаю, как спасти человека. Рута Ванагайте отчаянно хочет его спасти...

Рута Ванагайте, Эфраим Зурофф – Свои - Путешествие с врагом

Издательство — АСТ — 416 с.

Москва —2018 г.

ISBN 978-5-17-107177-6

Рута Ванагайте, Эфраим Зурофф – Свои - Путешествие с врагом - Содержание

Светлана Алексиевич. Все хотят быть жертвами, никто не хочет быть палачом

Кристоф Дикман. Как относиться к преступлениям “своих”?

Часть первая - Путешествие во тьму

I. “Опять про евреев?”

Как все начиналось

Моя родня — жертвы или нет?

“Быть евреем” — игра с последствиями

Евреи — кто они такие?

Очная ставка с врагом

Несем ли мы ответственность за свою историю?

II. Свои. дети, которые видели

Лаймонас Норейка

Юлюс Шмулькштис

Антанас Кмеляускас

Марцелиюс Мартинайтис

III. Свои. политики

Литовские активисты

Восстание

Временное правительство

Советники

IV. Свои. расстрельщики евреев

Национальный трудовой охранный батальон

Зубной техник и Компания

Летучие убийцы

Особые мужчины

Панеряй: портреты свидетелей

Портрет ученика

Портрет письмоносца

Тридцать лет спустя: сны убийцы

Портреты убитых

Несгоревшие в аду: свидетельство сжигавшего

Судьбы бойцов Особого отряда

Командированные убивать

Убийцы с человеческим лицом

V. Литва разбогатела

VI. Свои. спасители

VII. Взгляд из сегодняшнего дня

Интервью с историком

Постскриптум к первой части

Часть вторая - Путешествие с врагом по литве с эфраимом зуроффом

Эфраим Зурофф. Литва в моей жизни

Миссия выполнима? Разговор перед дорогой

Путешествие

Линкменис / Лингмян

Швянчёнис / Свенцян

Каварскас / Коварск

Укмерге / Вилкомир

Шедува / Шадеве

Тельшяй / Тельш

Плунге / Плунгян

Плателяй / Плотель

Таураге / Тавриг

Бутримонис / Бутриманц

Паневежис / Понивеж

Каунас / Ковне

Вильнюс / Вильне

Беларусь / Райсн

Прощание с врагом

Послесловие - Где был Бог?

Разговор с Томасом Шярнасом

Разговор с ксендзом Ричардасом Довейкой

Эпилог

Эфраим Зурофф. Литва и Холокост

Источники и литература

Рута Ванагайте, Эфраим Зурофф – Свои - Путешествие с врагом - портрет ученика

Ученики Первого Вильнюсского ремесленного училища лето 1941 года, вместо того чтобы бездельничать, провели за работой — в Особом отряде. Рассказывает ученик ремесленного училища, будущий слесарь: Летом 1941 года я был в Вильнюсе и жил в общежитии ремесленного училища на улице Филарету. Я хотел найти работу на время летних каникул, обратился в какую-то торговую организацию, и меня направили работать продавцом в продовольственный магазин на улице Ужупё. Там я работал две или три недели, но у меня были недостачи, и меня уволили. Примерно в середине июля 1941 года я встретил своего знакомого. Он мне сказал, что есть такое место, где можно неплохо заработать.

Он объяснил мне, что требуются люди для того, чтобы собирать у граждан еврейской национальности драгоценности, такие, как кольца, часы и другие золотые вещи. Пояснил, что, собирая, надо заполнять какие-то документы, однако можно и себе брать какие-нибудь дорогие вещи, не включая их в эти документы. Этот знакомый меня уговорил, и я решил пойти туда работать. Он указал мне адрес, по которому надо обращаться насчет этой работы. Это было на улице Вильняус, номера дома не помню. Там в каменном здании, на втором этаже, находился так называемый “Особый отряд”. Поначалу я не знал, что он так называется, а узнал, когда мне выдали удостоверение, что я состою в Особом отряде.

Тогда я уже нашел в отряде ученика Вильнюсского первого ремесленного училища Ставараса Владаса, который вместе со мной учился в группе слесарей. Немного позже я заметил в этом отряде и других учеников нашего училища. Ученики ремесленного училища, которые состояли в этом отряде, питались в общежитии ремесленного училища на улице Филарету. За службу в этом отряде мы, ученики, никакого вознаграждения не получали. Я в этом отряде пробыл около месяца, потом оттуда ушел и продолжил учебу в ремесленном училище. В самом начале, когда мы вступили в отряд, нам не давали винтовок, и надо было без оружия выгонять граждан еврейской национальности из их квартир на улицу, где солдаты какого-то литовского батальона брали их под стражу и группами гнали в Лукишкскую тюрьму. [...]

Уже потом нам выдали русские винтовки. Нам надо было гнать граждан еврейской национальности из Лукишек в Панеряй, где их потом расстреливали. Мы, члены Особого отряда, вооруженные винтовками, прибывали к тюрьме, но внутрь тюрьмы не заходили, а оставались у ворот. К тюрьме приходило также немалое число солдат какого-то литовского батальона, которые носили прежнюю форму буржуазной Литвы. Они были вооружены не русскими винтовками, но какими — теперь не помню. Во дворе тюрьмы всех этих граждан еврейской национальности, мужчин, женщин и детей, строили и, когда они выходили из ворот, мы, члены Особого отряда и солдаты из батальона, окружали их со всех сторон и гнали в Панеряй. Винтовки мы несли в руках. Впереди и позади колонны шли солдаты в форме.

Военных в немецкой форме я не замечал. В каждый заход гнали примерно несколько сотен человек, но точного количества не знаю. По каким улицам гнали, теперь уже не помню. Помню, что в Панеряе надо было пройти через переезд, и за этим переездом был лес, где и было место массового расстрела. Там было выкопано несколько больших ям, которые для каких-то там надобностей еще перед войной копало подразделение советской армии. Насколько помню, эти ямы в диаметре достигали двадцати и более метров. Мы загоняли смертников в одну из ям и там их держали до расстрела.

Потом из этой ямы их группами гнали в другую яму, где расстреливали. В той яме, где их держали перед расстрелом, смертники должны были оставлять свои вещи, которые были у них с собой в узелках. Перед ямой, в которой расстреливали, они должны были раздеться до нижнего белья, и только потом их гнали в яму и расстреливали. [...] Нас, учащихся ремесленного училища, на расстрел не брали, а приказывали идти сторожить смертников. Другие члены отряда шли на место расстрела и там расстреливали смертников.