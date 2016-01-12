Жан Ванье - Войти в тайну - Иисус в Евангелии от Иоанна

Эта книга стала плодом многолетних размышлений, молитвы и жизни в общине, которая началась в 1950 году, когда я уволился из военно-морского флота, чтобы следовать за Иисусом.

В то время я встретил священника Тома Филиппа, который стал моим духовным отцом. Он поддерживал меня в желании проникнуть глубже в тайну Иисуса в Евангелии от Иоанна.

За эти годы моя дружба с Иисусом и понимание этого Евангелия стали глубже. Я читал книги и толкования на Евангелие от Иоанна, написанные многими известными исследователями Священного Писания, и каждый из них помогал мне лучше понимать контекст, язык, символизм, историческую обстановку и библейские корни разных частей Евангелия.

Например, комментарии Томаса Броуди помогли мне найти в Евангелии путеводную нить, то, что создает его целостность, и понять, как одна глава переходит в другую, - чтобы читатель сумел уверовать и довериться Иисусу и обрести жизнь во имя Его.

В 1999 году Дик Нильсен, с которым мы вместе сделали серию телепередач о «Ковчеге» и о его духовности, которая называлась «Образы любви и надежды», связался со мной и предложил еще раз вместе поработать над новой программой.

В ответ я предложил сделать серию передач по Евангелию от Иоанна.

В сентябре 2001 года мы подготовили для канадского Vision TV программу из 25 рассказов о Евангелии от Иоанна. Эта серия телепередач под названием «Познавая вечное» легла в основу этой книги.