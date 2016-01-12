Ванье - Войти в тайну
Эта книга стала плодом многолетних размышлений, молитвы и жизни в общине, которая началась в 1950 году, когда я уволился из военно-морского флота, чтобы следовать за Иисусом.
В то время я встретил священника Тома Филиппа, который стал моим духовным отцом. Он поддерживал меня в желании проникнуть глубже в тайну Иисуса в Евангелии от Иоанна.
За эти годы моя дружба с Иисусом и понимание этого Евангелия стали глубже. Я читал книги и толкования на Евангелие от Иоанна, написанные многими известными исследователями Священного Писания, и каждый из них помогал мне лучше понимать контекст, язык, символизм, историческую обстановку и библейские корни разных частей Евангелия.
Например, комментарии Томаса Броуди помогли мне найти в Евангелии путеводную нить, то, что создает его целостность, и понять, как одна глава переходит в другую, - чтобы читатель сумел уверовать и довериться Иисусу и обрести жизнь во имя Его.
В 1999 году Дик Нильсен, с которым мы вместе сделали серию телепередач о «Ковчеге» и о его духовности, которая называлась «Образы любви и надежды», связался со мной и предложил еще раз вместе поработать над новой программой.
В ответ я предложил сделать серию передач по Евангелию от Иоанна.
В сентябре 2001 года мы подготовили для канадского Vision TV программу из 25 рассказов о Евангелии от Иоанна. Эта серия телепередач под названием «Познавая вечное» легла в основу этой книги.
Жан Ванье - Войти в тайну - Иисус в Евангелии от Иоанна
МОО «Вера и Свет»
Москва, 2013
ISBN 5-88044-183-2
Печатается по:
Entrare nel mistero. Gesu nel Vangelo di Giovanni.
Edizioni Dehoniane Bologna, 2005.
Жан Ванье - Войти в тайну - Иисус в Евангелии от Иоанна - Содержание
Глава 1. Путь к любви (Иоанн 1,1-18).
Глава 2. Приготовиться к встрече с Иисусом (Иоанн 1,19-34).
Глава 3. Первая встреча с Иисусом (Иоанн 1,35-51).
Глава 4. Брачный пир (Иоанн 2,1-12).
Глава 5. Разве наш мир - это не один большой рынок? (Иоанн 2,13-22).
Глава 6. Уверенность и власть (Иоанн 3,1-21).
Глава 7. Иисус пришел дать нам жизнь (Иоанн 4,1-42).
Глава 8. От отчаяния к жизни (Иоанн 5,1-47).
Глава 9. Хлеб жизни (Иоанн 6,1-71)
Глава 10. Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Иоанн 7,1-52).
Глава 11. Прощение (Иоанн 8,1-11).
Глава 12. Истина сделает вас свободными (Иоанн 8,12-59).
Глава 13. Хочешь ли видеть? (Иоанн 9,1-41).
Глава 14. Добрый пастырь (Иоанн 10).
Глава 15. Воскреснуть в любви (Иоанн 11,1-12).
Глава 16. Тропой мира (Иоанн 12,12-50).
Глава 17. Иисус и уязвимость (Иоанн 13,1-17).
Глава 18. Как мы отвечаем на любовь? (Иоанн 13,18-30). 249
Глава 19. Дух Утешитель (Иоанн 14).
Глава 20. Давать жизнь (Иоанн 15).
Глава 21. Рождение для страданий и для Бога (Иоанн 15,18- 16, 33). 291
Глава 22. Будьте едино (Иоанн 17,1-26). 305
Глава 23. Царь любви в узах (Иоанн 18,1 - 19,16).
Глава 24. Иисус - жертва и спаситель (Иоанн 19,16-37). 337
Глава 25. Призванные прощать (Иоанн 20). 353
Глава 26. Встречаться с Иисусом каждый день (Иоанн 21).
Жан Ванье - Войти в тайну - Иисус в Евангелии от Иоанна - Вступление
Наш мир вступает в новую эру. Никогда до сих пор мы не обладали такими техническими возможностями.
Мы смогли полететь в космос, докопаться до самых истоков жизни и даже научиться манипулировать генами. У нас есть новые лекарственные препараты для лечения умственных расстройств.
Прошлый век был веком надежды,
величайшей надежды на науку.
Мы думали, что наконец в мире воцарится мир
и каждый человек будет получать по потребностям.
Но что же мы видим сейчас, в начале нового тысячелетия?
Войны, геноцид, новые виды смертоносного оружия, СПИД,
все увеличивающаяся пропасть
между богатыми и бедными странами.
Миром управляет экономика,
которая ни во что не ставит культуру меньшинства
и самые глубокие потребности человечества.
Индивидуализм идет в наступление,
и вместе с ним побеждает эгоизм -
каждый живет только для себя.
Мы присутствуем при крахе всего того,
на чем держатся семья и культурные сообщества.
Наша бедная земля страдает из-за жадности человека.
Слабых притесняют и вышвыривают за борт.
Все хотят быть победителями,
но побеждают очень и очень немногие.
А большинство остается в проигрыше
и в конце концов оказывается в числе жертв.
В чем же сегодня знаки надежды?
Надо признать, что сейчас мы гораздо лучше понимаем,
что важен каждый человек,
какой бы он ни был расы, культуры или религии,
какими бы - ограниченными или не ограниченными -
были его возможности.
Мы все лучше и лучше сознаем,
насколько хрупка наша планета и жизнь человека.
Но, несмотря на это, депрессия, угнетение, несчастья и смерть
повсюду окружают нас.
На что ориентироваться? Какой выбрать путь?
Может быть, мы заблудились?
Куда движется наш мир и в чем смысл жизни?
Многие пытаются искать этот смысл в духовности. Они ищут внутреннего исцеления и полноты жизни, внутреннего мира и покоя,
чтобы вкусить вечное и божественное, которое есть в каждом из нас.
Однако такая духовность может привести к тому,
что мы закроемся в себе
и нас перестанут волновать
боль и угнетение, царящие в нашем мире.
Говоря с вами о Евангелии от Иоанна, я надеюсь поделиться тем, что сам в нем открываю, -духом, который дает мне свет, силу и любовь, чтобы я мог жить в общине
с моими братьями и сестрами с ограниченными возможностями
в единении с Богом
в личных отношениях с Иисусом.
Иисус есть средоточие духа Евангелия от Иоанна.
Он пришел, чтобы обнажить ложь, обман и лицемерие,
чтобы свидетельствовать об истине,
чтобы привести людей к Богу сострадания и прощения.
Он послал Своих учеников в мир,
полный боли и вражды,
чтобы сблизить друг с другом
сильных и слабых,
людей разных культур,
чтобы открыть путь ко всеобщему миру.
Это так:
"Прошлый век был веком надежды,
величайшей надежды на науку.
Мы думали, что наконец в мире воцарится мир
и каждый человек будет получать по потребностям."
А получился ... Путин, война, передел мира...