В третьей части этой книги Жан Ванье говорит нам: «По мере того, как я становлюсь старше, я понимаю, что у меня есть трудности при встречах с так называемыми "нормальными" людьми.

Я не знаю, о чем с ними говорить. Я могу дурачиться за столом с людьми с ограниченными способностями, но я вижу, что становлюсь маргиналом.

Я знаю, что важно обращаться к более широкому миру. Но это не всегда легко - жить в двух мирах».

Я знаю, что он имеет в виду. Попытки сочетать мир людей с ограничениями и мир людей, не считающих себя ограниченными, могут быть трагическими, разочаровывающими и глубоко радостными в одно и то же время!

Но такие столкновения обладают потенциалом к преображению наших отношений дружбы, нашей политики и нашей духовности.

Жан Ванье - Стэнли Хауэрвас - Жить мирно посреди насилия: пророческое свидетельство слабости

Пер. с англ. А. Черняка. - К.-М.: ДУХ I ЛІТЕРА, МХК "ОСАННА", 2015. - 136 с.

ISBN 978-966-378-379-6 (ДУХ I ЛІТЕРА)

ISBN 978-5-901293-07-2 (МХК "ОСАННА")

Жан Ванье - Стэнли Хауэрвас - Жить мирно посреди насилия: пророческое свидетельство слабости - Содержание

Введение

Жить мирно посреди насилия Джон Суинтон

1 Хрупкость «Ковчега» и Божья дружба Жан Ванье

2 Обретение Бога в странных местах Почему «Ковчегу» нужна церковь Стэнли Хауэрвас

3 Видение Иисуса Христа Жить мирно в раненом мире Жан Ванье

4 Политика кротости Стэнли Хауэрвас

Заключение «Ковчег» как движение за мир Джон Суинтон

Об авторах

Жан Ванье - Стэнли Хауэрвас - Жить мирно посреди насилия: пророческое свидетельство слабости - Видеть мир по-другому

Общество, в котором мы на живем на Западе, очень странное. Мы странным образом чувствуем себя комфортно при встрече с истинами, которые, если подумать, должны нас беспокоить или даже возмущать. Например, нам, похоже, совершенно комфортно сознавать, что не менее двадцати тысяч детей умирают каждый день от болезней, которые можно было бы предотвратить. Мы не замечаем глубокой иронии в том, что постоянно стремимся к миру путем приготовления к войне. Мы развиваем стратегии и практики принятия людей с ограниченными возможностями, предоставляя им права и обязанности, и одновременно разрабатываем такие генетические технологии, которые вообще препятствовали бы их появлению в нашем обществе.

Если Жан Ванье прав в том, что через несколько лет во Франции вообще не будут рождаться дети с синдромом Дауна, потому что их будут абортировать, то в нашем обществе есть что-то глубоко неправильное. Как об этом сказал мой друг Джон, у которого синдром Дауна: «Не так просто почувствовать, что нам рады, не правда ли?»

И он прав. Стэнли Хауэрвас очень точно написал во второй главе этой книги, что одна из серьезных опасностей для людей с ограниченными способностями в западной культуре - это сочувствие! Желая облегчить чьи-то предполагаемые страдания, якобы во имя сочувствия, мы очень легко соглашаемся на уничтожение тех людей, которых Бог сотворил и любит больше всего. Как странно! Я подозреваю, что ответ на вопрос о том, чье именно страдание мы облегчаем, абортируя детей с ограниченными способностями, зависит от того, кого мы спрашиваем. Очень редко наше общество удосуживается спросить самих людей с ограниченными способностями. Как странно!