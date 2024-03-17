Ванкукер Зергиус - Скандинавия - Полная история

Термин «Скандинавия» восходит к «Scandinavia» из средневековой латыни. Впервые это слово в форме «Scadinauia» упомянул древнеримский ученый Плиний Старший в своем энциклопедическом труде «Естественная история». Некоторые исследователи считают, что у этого названия германское происхождение, и они возводят его к протогерманскому «skaюinawjō» (остров богини Скади). По другой версии, покровительница охоты Скади появилась как персонификация территории в мифологии позже, и ее имя происходит от названия «Scadinauia». Через сто лет после составления «Естественной истории» в «Географии» Клавдия Птолемея уже не было Скандинавии, но на ее месте упомянут остров Скандия.

Готский историк VI века Иордан в своей работе «О происхождении и деяниях гетов» в качестве родины готов называет остров Скандза (Scandza), лежащий в северной стороне огромного моря, которое, в представлениях средневековых авторов, омывало «круг всего мира». Со слов Иордана, остров «Скандза лежит против реки Вистулы, которая, родившись в Сарматских горах, впадает в северный океан, разграничивая Германию и Скифию». Вистула — это река Висла. И обращает на себя внимание тот факт, что историческая область на юге современной Швеции носит название Скания (Scania) или Сконе (Skеne). Название Сконе в древнеисландском языке звучит как Skaney, с характерным компонентом «ey» (остров). И было выдвинуто предположение, что линия побережья Балтийского моря претерпела серьезные изменения за последние несколько тысяч лет, а южная оконечность Скандинавского полуострова могла быть островом, от названия которого и получила свое наименование впоследствии вся территория, именуемая сейчас Скандинавией.

Скандинавский полуостров долго так и считали островом. Первым стал противоречить этому северогерманский хронист Адам Бременский, допускавший возможность проезда из Скандинавии в Византию по суше. Строго говоря, Скандинавия — это историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова Готланд, Зеландия и др. Традиционно Скандинавия включает в себя три страны — Швецию, Данию и Норвегию. Некоторые авторы в состав Скандинавии включают Исландию, исторически тесно связанную с Норвегией и Данией, однако сами исландцы (а также шведы, норвежцы и датчане) не считают Исландию частью Скандинавии.

Ванкукер Зергиус - Скандинавия - Полная история

Москва: Издательство АСТ, 2021, 320 с.

Серия "История на пальцах"

ISBN 978-5-17-144648-2

Ванкукер Зергиус - Скандинавия - Полная история - Содержание

Ключевые даты истории Скандинавии

Топ-25. Самые знаменитые личности в истории Скандинавии

Предисловие

Древнейшая эпоха скандинавских народов

Эпоха викингов

Кто же такие викинги?

Этимология термина «викинг»

Этническая неоднородность викингов

Христианизация Скандинавии

Как викинги первыми открыли Америку

Швеция в XIII–XIV веках

Кальмарская уния

Король Густав I Васа

Король Густав II Адольф и эпоха шведского великодержавия

Королева Христина Шведская

Шведская империя

Король Карл XII

Датская кампания

Северная война

Полтавская битва

Смерть Карла XI

Норвегия в XVIII веке: стремление к автономии страны

Дания в XVIII веке

Англо-датская война 1807–1814 годов

Русско-шведская война 1808–1809 годов

Король Бернадот

Интриги вокруг участия Швеции в войне 1812 года на стороне Наполеона

Скандинавские страны после падения Наполеона

Шведско-норвежская уния

Скандинавские страны в Первой мировой войне

Скандинавские страны во Второй мировой войне

Скандинавизм, или Первая попытка интеграции европейских народов

Северная Европа как особое европейское пространство

Литература