Ванкукер Зергиус - Скандинавия - Полная история

Ванкукер - Скандинавия
Термин «Скандинавия» восходит к «Scandinavia» из средневековой латыни. Впервые это слово в форме «Scadinauia» упомянул древнеримский ученый Плиний Старший в своем энциклопедическом труде «Естественная история». Некоторые исследователи считают, что у этого названия германское происхождение, и они возводят его к протогерманскому «skaюinawjō» (остров богини Скади). По другой версии, покровительница охоты Скади появилась как персонификация территории в мифологии позже, и ее имя происходит от названия «Scadinauia». Через сто лет после составления «Естественной истории» в «Географии» Клавдия Птолемея уже не было Скандинавии, но на ее месте упомянут остров Скандия.
Готский историк VI века Иордан в своей работе «О происхождении и деяниях гетов» в качестве родины готов называет остров Скандза (Scandza), лежащий в северной стороне огромного моря, которое, в представлениях средневековых авторов, омывало «круг всего мира». Со слов Иордана, остров «Скандза лежит против реки Вистулы, которая, родившись в Сарматских горах, впадает в северный океан, разграничивая Германию и Скифию». Вистула — это река Висла. И обращает на себя внимание тот факт, что историческая область на юге современной Швеции носит название Скания (Scania) или Сконе (Skеne). Название Сконе в древнеисландском языке звучит как Skaney, с характерным компонентом «ey» (остров). И было выдвинуто предположение, что линия побережья Балтийского моря претерпела серьезные изменения за последние несколько тысяч лет, а южная оконечность Скандинавского полуострова могла быть островом, от названия которого и получила свое наименование впоследствии вся территория, именуемая сейчас Скандинавией.
Скандинавский полуостров долго так и считали островом. Первым стал противоречить этому северогерманский хронист Адам Бременский, допускавший возможность проезда из Скандинавии в Византию по суше. Строго говоря, Скандинавия — это историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова Готланд, Зеландия и др. Традиционно Скандинавия включает в себя три страны — Швецию, Данию и Норвегию. Некоторые авторы в состав Скандинавии включают Исландию, исторически тесно связанную с Норвегией и Данией, однако сами исландцы (а также шведы, норвежцы и датчане) не считают Исландию частью Скандинавии.
Ванкукер Зергиус - Скандинавия - Полная история
Москва: Издательство АСТ, 2021, 320 с.
Серия "История на пальцах"
ISBN 978-5-17-144648-2
Ванкукер Зергиус - Скандинавия - Полная история - Содержание
Ключевые даты истории Скандинавии
Топ-25. Самые знаменитые личности в истории Скандинавии
Предисловие
- Древнейшая эпоха скандинавских народов
- Эпоха викингов
- Кто же такие викинги?
- Этимология термина «викинг»
- Этническая неоднородность викингов
- Христианизация Скандинавии
- Как викинги первыми открыли Америку
- Швеция в XIII–XIV веках
- Кальмарская уния
- Король Густав I Васа
- Король Густав II Адольф и эпоха шведского великодержавия
- Королева Христина Шведская
- Шведская империя
- Король Карл XII
- Датская кампания
- Северная война
- Полтавская битва
- Смерть Карла XI
- Норвегия в XVIII веке: стремление к автономии страны
- Дания в XVIII веке
- Англо-датская война 1807–1814 годов
- Русско-шведская война 1808–1809 годов
- Король Бернадот
- Интриги вокруг участия Швеции в войне 1812 года на стороне Наполеона
- Скандинавские страны после падения Наполеона
- Шведско-норвежская уния
- Скандинавские страны в Первой мировой войне
- Скандинавские страны во Второй мировой войне
- Скандинавизм, или Первая попытка интеграции европейских народов
Северная Европа как особое европейское пространство
Литература
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