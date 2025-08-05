Когда клиенты обращаются ко мне с выгоранием, я всегда тщательно выясняю, что именно с ними происходит. Сколько им лет? Сколько длится по времени такое состояние? Как и при каких обстоятельствах проблема обостряется? Каждого выгоревшего я отправляю на анализы – дополнительной причиной сниженного настроения могут быть гормональный сбой или эндокринные заболевания, а подходить к терапии нужно со всех сторон.

К сожалению, я не знаю, кто вы – читатель, открывший эту книгу. И не могу задать вам всех важных вопросов. Не могу отправить вас к эндокринологу или гинекологу. И не могу диагностировать, что вам нужно обратиться к психиатру за медикаментозным лечением.

Поэтому хочу предупредить: если через две недели после работы с заданиями из этой книги ваше состояние никак не улучшится, обратитесь к психотерапевту.

Да, техники, которые я буду здесь приводить, проверены на тысячах людей. И совер шенно точно по ходу чтения у вас будет подниматься нормальное сопротивление – наша пси хика так устроена, что никогда не хочет ничего менять. Порой вы будете сомневаться и терять веру в результат: «Мне уже точно ничего не поможет». В таких случаях вспоминайте, что вы играете с психикой в шахматы, и она довольно умелый игрок. Но если через две недели вы будете по-прежнему чувствовать, что вам ничего не помогает, а становится только хуже и хуже, идите к специалисту. Ваше психологическое и физическое здоровье – это прежде всего ваша ответственность!

Ольга Варданян - Сил нет. 12 шагов по выходу из выгорания, бессилия и начинающейся депрессии

«Автор», 2023

Ольга Варданян - Сил нет. 12 шагов по выходу из выгорания, бессилия и начинающейся депрессии - Содержание

Не просто лень

Дисклеймер

Шаг 1. Перестаньте себя топить

Шаг 2. Найдите пиявку, которая высасывает силы

Пиявка № 1: «Болтовня о своей проблеме»

Пиявка № 2: «Поиск волшебной таблетки»

Пиявка № 3: «Бестолковый оптимизм»

Пиявка № 4: «Страх ошибки и избегание»

Пиявка № 5: «Выхода нет»

Пиявка № 6: «Это так несправедливо!»

Пиявка № 7 «Все из-за меня»

Шаг 3. Отпустите разочарования

«Я отстой»: разочарования в себе

«Они отстой»: разочарование в других

«Мир отстой»: разочарование в мире

Шаг 4. Избавьтесь от ожиданий

Шаг 5. Усмирите тревогу, страхи и навязчивые мысли

Шаг 6. Проработайте травму

Шаг 7. Усмирите внутреннего Инквизитора

Шаг 8. Научитесь меньше сомневаться

1 тип сомнений: сложные вопросы

2 тип сомнений: «Правильно ли я поступил(а)?»

3 тип сомнений: «Как мне поступить?»

Шаг 9. Дайте себе право на раздражение

Шаг 10. Берегите свои границы

Шаг 11. Определите, чего на самом деле хочется

Шаг 12. Наполнитесь энергией

Как больше не выгорать

Благодарности

Об авторе

Приложение «Таблица эмоций»